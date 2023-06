„Win-Win-Situation für beide“ – FC Pipinsried und TSV Altomünster bilden Spielgemeinschaft

Teilen

Schon seit Anfang des Jahres fanden Gespräche über eine mögliche Spielgemeinschaft statt. © hae

Der Kreisligist aus Altomünster und der Bayernligist aus Pipinsried gründen eine Spielgemeinschaft. Beide Verein sind vom dem Projekt überzeugt.

Altomünster/Pipinsried – Der TSV Altomünster und der FC Pipinsried bilden ab der kommenden Saison die SG Altomünster/Pipinsried. Diese Meldung flatterte am Feiertag über den Ticker. Die Gründe zu dieser Zweckgemeinschaft liegen auf der Hand – und wurden auch von den Vereinsvertretern entsprechend kommuniziert.

Der Bayerische Fußball Verband hat der Spielgemeinschaft bereits zugestimmt, deshalb spielt das neue Team auch in der kommenden Saison weiter in der Kreisklasse 1 München, in der der TSV Altomünster bisher spielte. Der FC Pipinsried wird mit seiner ersten Mannschaft in der Bayernliga spielen. Der Heimspiel- und Trainingsort für die Kreisliga bleibt beim TSV Altomünster.

„Wir sind überzeugt davon, dass eine Win-Win-Situation für beide Vereine entsteht. Das Beste daran: Wir bieten vielen jungen Spielern eine Förderung und Perspektive“, so Marco Mauer, Fußball-Abteilungsleiter des TSV Altomünster. Entsprechend wurde seitens des TSV nach möglichen Alternativen gesucht.

Altomünster kontaktierte Pipinsried – Beide Vereine profieren von Spielgemeinschaft

Es war der TSV Altomünster, der Anfang 2023 aktiv auf den FC Pipinsried zuging. „Erste Kontakte wurden geknüpft und Ideen besprochen“, so der Fußball-Abteilungsleiter des TSV, Marco Mauer.

Dass es beim TSV personelle Probleme gibt, ist bereits länger bekannt. Deshalb ist der Schritt des TSV allzu verständlich, schließlich feiert die Fußball-Abteilung im Juli ihr 100-jähriges Bestehen. Für die Verantwortlichen des TSV war es „ein absolutes No-Go, genau zu diesem Zeitpunkt die Mannschaft komplett abzumelden“ so Mauer.

Auf Seiten des FC Pipinsried ist man seit längerem auf der Suche nach Möglichkeiten, seinen Jugend-Spielern eine bessere Perspektive zu bieten, da für viele Jugendliche der Sprung aus der Jugend zu Regionalliga bzw. Bayernliga einfach zu groß ist. Auch Spielern der Bayernliga-Mannschaft sollen jetzt die Möglichkeit bekommen, zum Beispiel nach einer Verletzung Spielpraxis zu bekommen. Aber auch Spieler, die in der Bayernliga nicht zum Zuge kommen, können so die Möglichkeit erhalten, Spielpraxis zu bekommen.

Nach einigen Gesprächen entschlossen sich auch die Pipinsrieder Verantwortlichen, den Weg künftig zusammen mit dem TSV Altomünster zu gehen. „Die Gespräche verliefen sehr positiv und auf Augenhöhe. Für beide Vereine bietet sich dadurch die Chance, gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Jeder für sich alleine, das wäre so nicht zu stemmen gewesen“, ist sich der FCP-Präsident Benny Rauch sicher.

Andreas Brysch wird Spielertrainer der SG – Frank Lachner als Sportlicher Leiter

Trainer der neuen SG Altomünster/Pipinsried wird Spielertrainer Andreas Brysch, er trainierte den TSV bereits in der Vergangenheit. Der 37-jährige Brysch, der in seiner aktiven Zeit unter anderem in Haching in der 3. Liga, beim SSV Jahn Regensburg, BC Aichach und TSV 1865 Dachau spielte, wird seine Erfahrung an die Spieler der Spielgemeinschaft weitergeben.

Sportlicher Leiter der Spielgemeinschaft wird Frank Lachner, der auch Trainer Andreas Brysch unterstützen wird. Ein Ziel der neuen SG soll sein, dass die jungen Spieler momentan in der Kreisklasse erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln. Die Spieler, die bereits seit Jahren für den TSV Altomünster spielen, könnten weiterhin für ihren Verein Fußball spielen.

Eine Regelung sieht vor, dass die Spieler mit einem Spielerpass des FC Pipinsried auch, falls möglich oder nötig, in die Bayernliga-Mannschaft des FC Pipinsried wechseln können. Für die Spieler des TSV Altomünster wird das nicht möglich sein.

TSV Altomünster möchte Zukunft in Jugend- und Frauenfußball investieren

Zudem erklärten die Verantwortlichen des TSV Altomünster, dass sie sich ab 2023 auch wieder stärker auf die Jugendförderung konzentrieren wollen. Dazu investiert der Verein Geld in den Umbau des Sportheims. Neue Kabinen und Duschen sollen rasch gebaut werden, da man zukünftig in Altomünster auch den Mädchenfußball fördern möchte.

Eine veränderte Infrastruktur, „getrennte Kabinen und Duschen, sind dadurch unabdingbar“, sagt Marco Mauer. „Wir bauen darauf, dass uns hier unsere Gemeinde tatkräftig unterstützt“, hofft der Fußball-Abteilungsleiter des TSV.

Für die kommende Saison werden für die neue SG noch Spieler gesucht. Mauer: „Wer eine gute sportliche Perspektive haben möchte, in der Kreisklasse mit uns angreifen und unser Vorhaben unterstützen will“, der soll sich melden, per Mail: fubaabteilungsleitung@tsv-altomuenster.de oder per Telefon: Frank Lachner 01 71/6 23 13 84. (Bruno Haelke)