„Jetzt alles umzukrempeln, bringt nichts“: Lushi setzt bei Pipinsried-Debüt auf Emotionen

Sein Fehlen schmerzt sehr: Innenverteidiger Bernard Mwarome ist verletzt. © Bruno Haelke

Nach Chaos-Tagen soll es nun ein Trainerteam um Ex-Spieler Ati Lushi beim FC Pipinsried richten. Am Samstag steht das Debüt beim TSV Aubstadt an.

Pipinsried – Spiel Nummer eins für das neue Trainer-Quartett des FC Pipinsried: Nach turbulenten Tagen mit drei neuen Cheftrainern in einer Woche will der FC Pipinsried nun die Turbulenzen aufs Spielfeld verlegen. Das neue Trainerteam um Ati Lushi mit Enver Maltas, Herbert Paul und Norbert Aulinger steht mit seiner Mannschaft im Match beim TSV Aubstadt vor einer äußerst schweren Aufgabe. Anpfiff der Partie in Aubstadt ist am Samstag um 14 Uhr.

FC Pipinsried: Neues Trainerteam hat vor der Winterpause schwere Gegner vor der Brust

Es gibt wahrlich einfachere Gegner, als die, auf die das Pipinsrieder Team in den letzten vier Spielen bis zur Winterpause trifft: in Aubstadt, Heimspiel gegen Würzburg, auswärts in Hankofen-Hailing und zum Jahresabschluss kommt der bärenstarke Nachwuchs des 1. FC Nürnberg ins Dachauer Hinterland. Da gilt es also, alles aus der Mannschaft herauszukitzeln – und genau das ist der Plan von Ati Lushi. „Wir setzen auf Leidenschaft und Emotionen. Jetzt ein neues System anzufangen und taktisch alles umzukrempeln, bringt nichts“, sagt der neue Chetrainer. Trotzdem will er sich nicht in die Karten schauen lassen. „Weitere Aussagen zu taktischen Dingen gibt es nicht, schließlich liest auch Aubstadt mit“, sagt der Ex-Stürmer mit einem Augenzwinkern.

Vor dem Gegner hat er aller höchsten Respekt. „Aubstadt ist eine gefestigte und herausragende Mannschaft, die schon lange zusammenspielt. Auch die Spiel-Philosophie des Trainers gefällt mir sehr.“ Im Hinspiel setzte es für den FCP eine herbe 2:5-Niederlage, TSV-Stürmer Christopher Bieber gelang dabei ein Hattrick. Aber auch Patrick Hofmann traf einmal mehr gegen den FCP. Die persönliche Hofmann-Bilanz gegen Pipinsried: drei Spiele, sechs Treffer.

Duell Pipinsried gegen Aubstadt garantiert Torspektakel

Überhaupt haben es die Spiele der beiden Kontrahenten in sich, denn eines ist immer garantiert: Es fallen Tore satt. 4:1 für Aubstadt, 3:2 für Pipinsried und 5:2 für Aubstadt lauten die bisherigen Ergebnisse. Dass in Aubstadt die Trauben hoch hängen, musste unter anderem der TSV 1860 München in einem Pokalspiel erfahren. Er schied aus.

Der FCP muss beim Match im Norden Bayern auf Innenverteidiger Bernard Mwarome verzichten, der sich eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen hat. Zudem werden Benedikt Lobenhofer und Marin Pudic fehlen, sie meldeten sich jeweils wegen eines grippalen Infekts für das Spiel ab. (Bruno Haelke)