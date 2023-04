Pipinsried empfängt Buchbach LIVE: Gastgeber steuern auf Abstieg zu - TSV schöpft neue Hoffnung

Von: Sebastian Isbaner

Kurz vor dem Abstieg: Daniel Jelisic und der FC Pipinsried © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Der TSV Buchbach braucht einen Dreier, um die Konkurrenz weiter auf Abstand zu halten. Dem FC Pipinsried hilft nur noch ein Sieg. Der Live-Ticker.

Der FC Pipinsried wartet seit 14 Spielen auf einen Sieg.

Die Buchbacher sind seit sechs Spielen in der Liga ungeschlagen.

Anpfiff der Partie ist am heutigen Freitag, den 21. April um 18 Uhr.

Pipinsried - Auch am 33. Spieltag lautet die Devise bei beiden Mannschaften Abstiegskampf. Die Gastgeber aus Pipinsried haben nach wie vor die kleine Chance, die Klasse in diesem Jahr doch noch zu halten. Daran glaubt mittlerweile aber wahrscheinlich fast niemand mehr daran.

Regionalliga Bayern: Pipinsried steuert immer weiter der Bayernliga entgegen

Nach 32 Spielen mit noch sechs offenen Partien stehen die Hausherren mit 24 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Schlechter steht nur noch der SV Heimstetten da. Der Abstand auf die Relegationsplätze beträgt bereits 15 Zähler. Nur sechs Siege aus den verbleibenden sechs Partien mit paralleler Schützenhilfe der anderen Teams würde Pipinsried noch in der Regionalliga halten.

Die Tendenz spricht allerdings nicht für das Wunder. Seit 14 Spielen konnte der FC Pipinsried nicht mehr gewinnen. Unter anderem gab es zuletzt gegen Schweinfurt und Unterhaching herbe Klatschen für die Mannschaft aus dem Dachauer Hinterland. Mit einer Niederlage heute könnten die Pipinsrieder schon an diesem Wochenende als Absteiger feststehen.

Sechs Spiele ungeschlagen - Buchbach geht mit Selbstvertrauen in den Saisonendspurt

Besser läuft es für die Gäste aus Buchbach. Die konnten sich dank eines überragenden Laufes in den letzten Spielen vorerst aus der Gefahrenzone befreien. Seit sechs Spielen verloren die Buchbacher kein Spiel mehr. 14 Zähler sammelten die Gäste in dieser Spanne ein. Damit steht der TSV auf dem zwölften Tabellenplatz der Regionalliga Bayern mit 41 Punkten.

Abstiegskampf in der Regionalliga Bayern - Für beide Mannschaften zählt nur ein Sieg

Der Abstand auf die Relegationsplätze beträgt allerdings nur zwei Punkte. Gegen den FC Pipinsried braucht der TSV Buchbach demnach den nächsten Dreier im Kampf um den Klassenerhalt. Dies gelang den Gästen im Hinspiel Ende September nicht. Dort verspielte der TSV zu Hause eine 1:0 Führung. Marvin Jike traf für den FC Pipinsried kurz vor Schluss zum 1:1 Endstand.

Dieses Ergebnis wird beiden Teams am heutigen Tag zu wenig sein. Anstoß der Partie ist um 18 Uhr in der Hazrolli-Arena in Pipinsried. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)