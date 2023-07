FC Pipinsried: Erster Sieg im zweiten Test – Kapitän Rauscheder gibt Comeback

Behält die Übersicht: Benedikt Wiegert (gelb), hier gegen Philip Lorber (weiß) und Dario Schmucker (rot), bereitet den 2:1-Siegtreffer vor. © Bruno Haelke

In einem interessanten Vorbereitungsspiel gewann der FC Pipinsried beim TSV Eintracht Karlsfeld verdient mit 2:1.

Karlsfeld/Pipinsried – Der FC Pipinsried zeigte sich gegenüber dem Spiel am vergangenen Samstag in Jetzendorf verbessert, hat aber ebenso wie die Eintracht noch Luft nach oben. Darin waren sich die beiden Trainer Ugur „Jay“ Alkan (Karlsfeld) und Martin Weng (Pipinsried) einig. „Es war okay, aber wir haben noch viel Luft nach oben“, so die beiden Trainer unisono.

„Das mit: ,Viel Arbeit vor uns’ vom vergangenen Samstag bleibt aber bestehen“, stellte Pipinsrieds neuer Trainer Martin Weng klar. „Man hat gesehen, dass der ein oder andere beide Spiele durchgespielt hat, zudem hatten wir am Montag noch ne harte Trainingseinheit“, analysierte Martin Weng nach der Partie weiter. Neben den vielen Verletzten und Abwesenden (Jochen Müller, Ben Gärtner, Fabian Willibald, Yomi Scinti, Daniel Witetschek) konnte der Pipinsrieder Coach nach langer Verletzungspause erstmals wieder auf Simon Rauscheder zurückgreifen. Der Kapitän stand nach seinem Wadenbeinbruch Anfang März in Eichstätt erstmals wieder auf dem Platz.

FC Pipinsried: Simon Rauscheder stand wieder auf dem Platz

„Nach dem Training am Montag waren wir der Meinung, dass wir es eine Halbzeit probieren“, erzählt Rauscheder nach dem Spiel. „Und es hat sich richtig gut angefühlt. Ich habe keine Schmerzen, das ist wichtig, vor allem für den Kopf. Es ist toll, wieder auf dem Platz zu stehen“, freute sich der Pipinsrieder Kapitän, der eine Halbzeit lang spielte und eine solide Partie ablieferte. Wie schon in Jetzendorf gingen die Gäste aus Pipinsried früh in Führung. Benedikt Wiegert verwertete in der sechsten Minute eine Hereingabe von Kevin Gutia zur Gästeführung. Diese hielt allerdings nur drei Minuten, denn Karlsfelds Martin Schön drückte den Ball nach einer Ecke gegen den etwas zu zögerlich agierenden Pipinsrieder Keeper Maximilian Retzer über die Linie.

Daniel Gerstmayer brachte die Gäste in der 41. Minute mit seinem zweiten Treffer im zweiten Spiel in Führung, die bis zum Schlusspfiff Bestand hatte. Kurz vor Schluss rettete FCP-Torhüter Elias Reinert, der zur Halbzeit für Retzer ins Spiel gekommen war, mit einem sensationellen Reflex den FCP-Sieg. Der FC Pipinsried gewann in Karlsfeld nicht unverdient, er hatte gegen einen spielstarken Gegner die Mehrzahl an hochkarätigen Chancen auf seiner Seite. (hae)

Stenogramm

TSV Eintracht Karlsfeld: Dario Schmucker, Ivan Ivanovic, Dominik Pöhlmann, Marko Juric, Philip Lorber, Martin Schön, Abdelilah Erraji, Florian Schrattenecker, Leon Ritter, Jonas Eicher, Abdul Bangura, Fabian Scheffer, Christoph Traub, Tim Duchale, Kevin Bromm, Simon Huber, Bastian Kirchner.

FC Pipinsried: Maximilian Retzer, Simon Rauscheder, Daniel Jelisic, Kevin Gutia, Tim Greifenegger, Daniel Gerstmayer, Semih Coklar, Benedikt Lobenhofer, Benedikt Wiegert, Angelo Mayer, Ludwig Räuber, Sebastian Keßler, Kevin Kozica, Elias Reinert Schiedsrichter: Felix Albegger Tore: 0:1 (6.) - Benedikt Wiegert. 1:1 (9.) - Martin Schön. 1:2 (41.) - Daniel Gerstmayer