„Wir haben jede Menge Arbeit vor uns“: Pipinsried müht sich gegen Landesligist TSV Jetzendorf

Viele harte Zweikämpfe: Hier duellieren sich Stefan Nefzger (links) und Jochen Müller (rechts). Foto: BRuno Haelke © BRuno Haelke

Im ersten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison kam der Bayernligist FC Pipinsried beim Landesligisten TSV Jetzendorf nicht über ein 2:2 hinaus.

Jetzendorf - In der ersten Halbzeit konnten die Gelb-Blauen aus Pipinsried über weite Strecken überzeugen, im zweiten Spielabschnitt lief dann gar nichts mehr zusammen. Die Mannschaft des neuen FCP-Trainers Martin Weng begann das Spiel so, wie es sich Mannschaft, Verantwortliche und Fans des FC Pipinsried vorgestellt hatten: laufstark, zweikampfstark und mit viel Spielfreude.

In einem offensiv ausgerichteten 3-5-2-System stellten die Gäste aus Pipinsried die Hausherren in den ersten 30 Minuten vor große Probleme. Dabei spielten in der Dreier-Abwehrreihe mit Benjamin Gärtner, Tim Greifenegger und Sebastian Keßler drei Spieler, die noch nie in dieser Konstellation zusammengespielt hatten. Zudem fehlten mit Fabian Willibald, Simon Rauscheder, Ludwig Räuber (alle Trainingsrückstand) und Benedikt Lobenhofer (Uni) gleich vier etatmäßige Verteidiger.

Pipinsried geht früh mit 2:0 in Führung

Fast zwangsläufig fielen die Tore durch Kevin Gutia (4.) und Daniel Gerstmayer (7.). Beide Treffer waren gut herausgespielt, genau so, wie man es sich aus Sicht der Gäste vorgestellt hatte. Nach einer guten halben Stunde Spielzeit kamen die Jetzendorfer aber besser ins Spiel und konnten die Partie ausgeglichener gestalten. Zur Pause führte der FCP noch verdient mit 2:0. Durch einige Wechsel beim Gast aus Pipinsried kam der Spielfluss völlig ins Stocken. Alles, was in der ersten halben Stunde noch so gut funktionierte, war wie weggeblasen.

Der TSV hingegen fand über eine mutige und leidenschaftliche Leistung ins Spiel. Jetzendorfs überzeugender Neuzugang Stefan Stöckl sorgte mit einem Doppelpack (72./78.) für den verdienten Ausgleich. Hervorzuheben bei Pipinsried ist Angelo Mayer. Der linke Flügelspieler leistete ein enormes Laufpensum und war stets anspielbar.

Pipinsried-Trainer Weng bedient: „Wir haben jede Menge Arbeit vor uns“

„Mit den ersten 30 Minuten bin ich einverstanden. Danach hat uns Jetzendorf gezeigt, wie man über eine kämpferische Teamleistung zurück in die Partie findet. Das hat bei uns nicht stattgefunden. Wir haben jede Menge Arbeit vor uns“, sagte der komplett bediente Pipinsrieder Trainer Martin Weng nach der Partie. Bereits am morgigen Dienstag steht für den FC Pipinsried das nächste Vorbereitungsspiel an. Um 19.30 Uhr gastiert der Bayernligist beim Landesliga-Topteam TSV Eintracht Karlsfeld. (Bruno Haelke)