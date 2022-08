Dreierpacker Yilmaz ballert FC Pipinsried zum Derbysieg über Rain - Jelisic „extrem stolz“

Teilen

Auch der Versuch passt: Halit Yilmaz erzielt in der 43. Minute das 2:0, sein Gegenspieler Dominik Schröder (rechts) kommt zu spät. © Bruno Haelke

Was für eine Vorstellung von Halit Yilmaz: Der Stürmer schoss den FC Pipinsried mit seinem Dreierpack im Alleingang zum Derbysieg über den TSV Rain.

Pipinsried – Der FC Pipinsried hat es beim Derby gegen den TSV Rain in der Regionalliga Bayern so richtig krachen lassen. In der heimischen Hazrolli-Arena gewann er am Freitagabend deutlich und verdient mit 3:0 gegen erschreckend schwache Rainer. Spieler des Tages war der Pipinsrieder Offensivakteur Halit Yilmaz, der alle drei Treffer erzielte.

Vor endlich einmal regionalliga-würdiger Kulisse von 512 Zuschauern spielte sich der FCP phasenweise in einen Rausch. Der Ball lief durch die Reihen der Gelb-Blauen wie am Schnürchen, es gab immer wieder Szenenapplaus vom sonst eher kritischen Publikum. Die Unterstützung beflügelte die Mannschaft von Chef-Trainer Niko Jelisic, der im Derby von Beginn an auf dem Platz stand und auf der Sechser-Position sein junges Team lenkte und anleitete. In dessen Schatten glänzt momentan Halit Yilmaz. Das 18-jährige Offensivtalent wirbelte nach Herzenslust, schoss drei Tore und wurde in der 60. Minuten mit stehenden Ovationen ausgewechselt.

Gegen den TSV Rain gewann der FC Pipinsried sein drittes Spiel in Folge. Gepusht von den beiden Dreiern gegen Hankofen-Hailing und Nürnberg, legten die Ilmtaler los wie die Feuerwehr. In der fünften Minute schon wurde ein Kopfball von FC-Stürmer Marvin Jike von einem Rainer Abwehrspieler von der Linie gekratzt, drei Minuten später ballerte Nickoy Ricter das Spielgerät in die Hände von Gäste-Keeper Kevin Schmidt.

Die Jungs haben endlich eingesehen, dass man in der Regionalliga viel tun muss!

Danach begann die Yilmaz-Show. In der 22. Minute gelang dem Youngster die längst fällige 1:0-Führung mit einem Schuss aus elf Metern halblinke Position ins kurze Eck. Sieben Minuten später scheiterte Spielertrainer Niko Jelisic in aussichtsreicher Position am Gäste-Torwart. Der sich aus dieser Szene entwickelnde Gegenstoß war auch gleichzeitig das Gefährlichste, was der Gast am vergangenen Freitagabend zu bieten hatte. Kevin Gutia zog auf der linken Seite auf und davon, sein Schuss landete jedoch am Außennetz.

Das war es vom TSV. Das Fehlen der Müller-Brüder (Hochzeit/Trauzeuge) machte sich deutlich bemerkbar. Weiter ging es mit der Yilmaz-Show. In der 42. Minute setzt das Pipinsrieder Talent den Ball zunächst an den Pfosten. Sekunden später die nächste Chance für Yilmaz, dieses Mal nagelt er den Ball ans rechte Kreuzeck.

Doch aller guten Dinge sind drei. In der 43. Minute schob Yilmaz den Ball aus elf Metern zentrale Position flach ins rechte untere Eck zum 2:0 ein. Die Führung war mehr als verdient, der FCP war die klar bestimmende Mannschaft. In der 56. Minute folgte dann die Entscheidung. Yilmaz wurde im Rainer Strafraum von den Beinen geholt, den fälligen Foulelfmeter verwandelte er sicher. Sein Schuss ins linke untere Eck war für TSV-Torwart Kevin Schmidt nicht zu halten.

Der Chef auf Position sechs: Niko Jelisic lenkte und dirigierte seine jungen Mitspieler. © Bruno Haelke

Der FC Pipinsried hat nach dem schwachen Saisonstart mit drei Niederlagen augenscheinlich den Schalter umgelenkt. Trainer Niko Jelisic begründete die Leistungssteigerungen in den vergangene drei Spielen damit, „dass die Jungs endlich eingesehen haben, dass man in der Regionalliga viel tun muss, um zu bestehen“. Jelisic war naturgemäß vollkommend zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Ich bin auf die ersten 50 bis 60 Minuten extrem stolz, wir haben mit Ball mutig nach vorne gespielt. Das war jetzt unser drittes Spiel in Folge, in dem wir kein Gegentor kassiert haben.“

Der Rainer Coach Martin Weng war komplett bedient: „Erst einmal Glückwunsch an den FC Pipinsried zum verdienten Sieg. Das war nicht annähernd das, was wir zeigen können. Mit einem solchen Zweikampfverhalten gewinnt man in der Regionalliga kein Spiel.“ Am kommenden Freitag steht Pipinsried weiter auf dem Prüfstand. Mit dem VfB Eichstätt kommt eine der abgezocktesten Mannschaften der Regionalliga Bayern ins Ilmtal. (Bruno Haelke)