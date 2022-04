Pipinsried gegen Rain: Das ultimative Derby - Duell der Erzrivalen im Zeichen des Abstiegs

Doch nicht gesperrt: Der Pipinsrieder Jannik Fippl (rechts), hier im Hinspiel beim TSV Rain, ist am heutigen Samstag im Rückspiel doch dabei. © HAE

Am Samstag steigt das ultimative Derby im Kampf gegen den Abstieg aus der Regionalliga Bayern. Der Tabellendreizehnte FC Pipinsried empfängt den Tabellenvierzehnten TSV Rain.

Pipinsried – Der Gewinner macht einen großen Schritt in Richtung rettendes Ufer, der Verlierer muss sich auf weitere schwere Woche auf tiefem Geläuf einstellen.

Derby? Echt jetzt? Die Blumenstadt Rain am Lech und das Dorf Pipinsried liegen schließlich nicht gerade nebeneinander. Selbst die kürzeste Route zeigt 51,3 Kilometer auf dem Planer an. Warum also Derby?

Die Antwort kennt am ehesten die Vereinsikone, Pipinsrieds Kult-Präsident Konrad Höß: „Das geht irgendwie auf Bezirksliga-Zeiten zurück. Da wollten wir es den Städtern vom Lech, dem Team aus der großen Blumenstadt, zeigen. Und das hat ja auch geklappt, denn auf einmal waren wir stärker. Da haben die Rainer nur die zweite Geige gespielt.“

Höß freut sich noch immer diebisch über den Coup, dass das kleine Dorf aus dem Dachauer Hinterland dem Großen in vergangenen Zeiten ein Schnippchen geschlagen hat. „Und es gab ja auch immer wieder Spieler, die aus Rain zu uns gekommen sind – und umgekehrt“, schöpft er aus seinem schier endlosen Wissensschatz.

Apropos Ex-Spieler. Beim TSV stehen mit Torwart Johann Hipper und Fadhel Morou sowie Trainer Christian Krzyzanowski gleich drei Ex-Pipinsrieder im Kader der Rainer. Coach Krzyzanowski kickte in der Saison 2003/2004, u.a. zusammen mit seinem Bruder Peter, Martin Stanek, Christian Lessmann und Klaus Trejo unter dem damaligen Trainer Michael Stiller beim FCP.

Doch die Geschichten von gestern müssen am Samstag Nachmittag ruhen, es geht schlicht und ergreifend um drei Punkte im Abstiegskampf. Beide Vereine haben nichts zu verschenken, wollen sie auch in der Saison 2022/2023 in Liga 4 spielen.

Die Lage im Keller der Regionalliga

Der FC Pipinsried liegt derzeit auf Rang 13, er hat 39 Punkte aus 33 Spielen geholt. Der TSV Rain belegt Platz 14, mit 38 Punkten aus 33 Spielen. Auf Platz 15 folgt der SV Heimstetten (35/33), und die beiden Relegationsplätze belegen momentan der FC Memmingen (35 Punkte/Platz 16) sowie der SC Eltersdorf (34 Punkte/Platz 17); beide Teams haben allerdings bereits 34 Spiele absolviert.

Auf dem ersten Abstiegsplatz liegt derzeit die SpVgg Greuther Fürth II (31/33). Die Franken haben aber mit dem Einsatz von zwei Bundesliga-Profis beim 3:2- Sieg im Nachholspiel gegen den FC Augsburg II angedeutet, dass sie alle Möglichkeiten ausschöpfen werden, um sich zumindest in die Relegation zu retten. Abgeschlagen scheinen derzeit der SV Schalding (29/34) und der TSV 1860 Rosenheim (23/33) zu sein.

FC brennt auf Revanche für das 3:4 im Hinspiel

„In Anbetracht der Tabellensituation heißt es, mal wieder: Verlieren verboten!“, weiß auch FCP-Trainer Andy Pummer. „Wir treffen auf einen Gegner, der sehr gut drauf ist und hochmotiviert zu Werke gehen wird.“ Der TSV Rain hat am vergangenen Dienstag die Profis von des 1. FC Schweinfurt 05 II mit 2:1 bezwungen.

Bei den Pipinsriedern kehrt Alex Langen zurück ins Team; Jakob Zitzelsberger und Dominik Wolfsteiner müssen jeweils auf Grund einer Gelb-Sperre passen. Jannik Fippl hingegen wird dem Team zur Verfügung stehen, denn, trotz anders lautender Statistiken vom vergangenen Wochenende, ist Fippl nun doch nicht gesperrt.

Das Hinspiel endete nach einem turbulenten Verlauf mit einem 4:3-Sieg der gastgebenden Rainer; damals sahen Paolo Cipolla und Benny Kauffmann auf Pipinsrieder Seite die Rote Karte. Zudem wurde FC-Keeper Alex Eiban vor dem Spiel von einem eigenen Mitspieler so schwer am Kopf getroffen, dass er zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden musste.