„Sechser im Lotto“: FC Pipinsried verpflichtet Ex-Türkgücü-Profi

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Yomi Scintu war für Türkgücü München in der 3. Liga aktiv. © IMAGO/Markus Fischer

Dem FC Pipinsried ist ein echter Transfercoup gelungen. Der Regionalliga-Absteiger verpflichtet Yomi Scintu vom SV Wacker Burghausen.

Pipinsried – Der runderneuerte Kader des FC Pipinsried nimmt immer weiter Form an. Der Regionalliga-Absteiger verkündete am Mittwoch (21. Juni) die Verpflichtung von Yomi Scintu. Der bullige Stürmer kommt vom Regionalligisten SV Wacker Burghausen.

Pipinsried verfolgt damit weiter seinen Weg, in Zukunft auf Spieler zu setzen, die aus der Region kommen und sich bestmöglich mit dem Verein identifizieren. Scintu wohnt derzeit in Ingolstadt und hat bereits mit dem neuen FCP-Sportdirektor Ati Lushi zusammen gespielt.

FC Pipinsried: Scintu kehrte nach USA-Abenteuer zurück

„Durch seine Variabilität im Angriff, seine Technik und seine tolle fußballerische Ausbildung beim FC Ingolstadt ist Yomi für uns wie ein Sechser im Lotto“, freut sich der ebenfalls neue sportliche Leiter Enver Maltas.

Scintu wurde im Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt ausgebildet. Im Herrenbereich wagte der 1,93-Meter-große Angreifer 2016 den Sprung zum damaligen Bayernligisten VfB Eichstätt. Auch dank sieben Toren von Scintu gelang dem VfB der Aufstieg in die Regionalliga 2017.

Nach seinem Engagement in Eichstätt zog es Scintu über den großen Teich. Für das Reserveteam von Philadelphia Union lief der Angreifer in der zweithöchsten nordamerikanischen Liga auf. Aufgrund der Corona-Krise beendete Scintu das Abenteuer USA aber vorzeitig.

„Mir gefällt das, was jetzt hier aufgebaut wird und ich werde alles tun, um erfolgreich Fußball zu spielen.“

Zürück in Deutschland schloss sich der heute 26-Jährige dem damals ambitionierten Drittligisten Türkgücü München an. Zum Durchbruch im Profibereich reichte es allerdings nicht ganz. Nach nur einem Einsatz in der 3. Liga zog Scintu über Großaspach zum Regionalligisten SV Wacker Burghausen weiter. Nach nur einem halben Jahr bei Wacker folgt jetzt der Wechsel nach Pipinsried.

„Ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier beim FC Pipinsried bin. Ati und Enver kannte ich ja schon, über diese beiden ist auch der Kontakt zustande gekommen. Mir gefällt das, was jetzt hier aufgebaut wird und ich werde alles tun, um erfolgreich Fußball zu spielen“, wird Scintu in der Pressemitteilung der Mannschaft aus dem Dachauer Hinterland zitiert. Unter Neucoach Martin Weng startete der Bayernligist bereits in die Vorbereitung. (kk)