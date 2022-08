FC Pipinsried furios gegen Türkgücü - Ex-Profi Caiuby fehlten wohl noch Arbeitspapiere

Er verhinderte Schlimmeres: Keeper Johann Hipper war der beste Mann von Türkgücü. © BRUNO HAELKE

Setzt der FC Pipinsried erneut zum Höhenflug an? Nur drei Tage nach der schlechten Leistung beim 0:1 in Ansbach besiegte der heimische Regionalligist in der Hazrolli-Arena vor 615 Zuschauern Türkgücü München mit 2:0.

Pipinsried – Beide Tore fielen in der Schlussphase, die es mit zwei Toren und einer gelb-rotenKarte in sich hatte. Nach dem 2:0 durch Claudio Milican gab es kein Halten mehr, mit einer großen Jubeltraube vor dem FCP-Fanclub „67ga Bibaschria“ wurde der Treffer und gleichzeitig auch der Sieg gefeiert, denn der Schiedsrichter pfiff die Partie gar nicht mehr an.

15 von 18 Punkten im August – wer hätte das gedacht? Fünf Siege und nur eine Niederlage, nach dem verpatzten Saisonstart mit drei Niederlagen in Serie liegen die Ilmtaler mehr als im Soll. Augenscheinlich hat es das Pipinsrieder Trainerteam geschafft, an den richtigen Stellschrauben im Team zu drehen. „Mentalität schlägt Qualität“, war nach dem Spiel allerorts zu hören.

In der Tat war und ist der Gast auf vielen Positionen qualitativ besser besetzt, allerdings hat der Gastgeber jene Mentalität gezeigt, die Berge versetzen kann. „Das war heute zu wenig von uns“, stellten TG-Trainer Alper Kayabunar und der sportliche Leiter der Münchner, Roman Plesche, unisono fest. Mehr als zufrieden war natürlich FCP-Spielertrainer Niko Jelisic. „Das war eine klasse Leistung von uns. Ich kann mir vorstellen, dass hier was zusammenwachsen kann“, so die Pipinsrieder Chefanweiser auf der Pressekonferenz.

Die 615 Zuschauer gingen, sofern sie mit dem FC Pipinsried sympathisierten, zufrieden nach Hause. Die GelbBlauen hatten während der insgesamt 93 Spielminuten alles in die Waagschale geworfen, was sie hatten.

Drei Minuten vor dem Abpfiff drang FC-Youngster Halit Yilmaz in den TG-Strafraum ein und wurde zu Boden gebracht. Der gut postierte Schiedsrichter Tobias Wittmann zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Punkt. Der Gefoulte nahm sich das Spielgerät und netzte überlegt zur 1:0- Führung ein. Zwei Minuten zuvor hatte der Münchner Michael Zant die Ampelkarte gesehen. Nach dem Rückstand versuchte Türkgücü noch einmal, zum Ausgleich zu kommen. Allerdings ging der Schuss im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten los. Der eingewechselte Claudio Milican zog in der Nachspielzeit fast von der Mittellinie ab – und traf dabei ins Schwarze. Am kommenden Samstag spielt der FC Pipinsried bei der DJK Vilzing, die den Flow vom Aufstieg voll mitgenommen hat und seit einigen Spieltagen unter den besten drei Teams der Liga zu finden sind. Stenogramm FC Pipinsried – Türkgücü München 2:0 (0:0) FC Pipinsried: Felix Thiel, Daniel Jelisic, Pablo Pigl, Halit Yilmaz, Belmin Idrizovic, Nikola Jelisic, Faton Dzemailji, Marin Pudic, Benedikt Lobenhofer, Alexander Langen, Bernard Mwarome – Simon Rauscheder, Claudio Milican, Nickoy Ricter, Ahanna Francis Agbowo, Marvin Jike Türkgücü München: Johann Hipper, Christoph Rech, Marco Holz, Kevin Hingerl, Albano Gashi, Sascha Hingerl, Benedikt Auburger, Yannick Woudstra, David Kebe, Michael Zant, Ünal Tosun – Jordi Woudstra, Masaaki Takahara, Ahmad Assaf Zuschauer: 615 Gelb-Rote Karte: Michael Zant (85.) Tore: 1:0 (87.) – Halit Yilmaz (Elfmeter). 2:0 (90.+3) – Claudio Milican. Zur Freude vieler Zuschauer war auch wieder der ehemalige Präsident des FC Pipinsried, Konny Höß, auf der Sportanlage und schaute sich die Partie an. Zudem stiftete der Vereinsgründer den Spielball.

Gerade im ersten Spielabschnitt war der Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft. Bereits nach neun Minuten war im TG-Strafraum gewaltig Betrieb. Bei einer Dreifach-Chance versemmelten die Pipinsrieder die frühe Führung. Da hatte der beste Münchner am Freitagabend, Keeper Johann Hipper, etwas dagegen. Mit tollen Reflexen verhinderte er – nicht nur in dieser Szene – die FCP-Führung. Torlos ging es in die Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit machte der Gast mehr Druck, allerdings nur bis zum letzten Drittel des Spielfeldes. Dort, in der gefährlichen Zone, hatte Türkgücü am Freitag kaum etwas zu bieten. Man merkte den Landeshauptstädtern deutlich an, dass ein Zielspieler fehlte. Der Ex-Pipinsrieder Albano Gashi spielte zwar eine „Falsche Neun“, konnte aber keine Akzente setzen. In Anbetracht der Personalmisere im Sturm beorderte TG-Coach Alper Kayabunar sogar Mittelfeld-Ass Marco Holz in den Sturm – erfolglos. Neuzugang Caiuby (34), der in der Offensive etwas hätte reißen können, fehlte. Wie zu hören war, fehlten bei dem Ex-Bundesligaprofi (Wolfsburg, FC Augsburg) notwendige Arbeitspapiere.

