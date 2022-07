FC Pipinsried: Pokal-Aus in erster Runde - FCP zu harmlos

Sieger im Kopfballduell ist in dieser Szene der Pipinsrieder Daniel Jelisic. Jubeln durfte am Ende aber der ehemalige FCP-Kicker Emre Arik (Mitte), Augsburg setzte sich durch. © BRUNO HAELKE

Es war fast schon vorprogrammiert. Der FC Pipinsried verliert in der ersten Runde des Toto-Pokals gegen Türkspor-Augsburg.

Augsburg/Pipinsried – Wieder nix. Der Regionalligist FC Pipinsried ist einmal mehr in der ersten Runde des Toto-Pokal-Wettbewerbs ausgeschieden. Die Ilmtaler haben ihr Match beim Bayernligisten Türkspor Augsburg mit 1:3 nach Elfmeterschießen verloren. Nach 90 Minuten stand es 0:0, im Shoot-Out fiel die Entscheidung zu Gunsten der Augsburger, die dreimal ins Schwarze trafen.

FC Pipinsried: Zu harmlos vorm Tor

Einziger Pipinsrieder Torschütze an diesem tristen Abend war Bernard Mwarome; die Joker Pablo Pigl, Marvin Jike und Faton Dzemailji schafften es nicht, das Runde vom Punkt aus ins Eckige zu wuchten.

Frage: Was passiert, wenn der Tabellenvorletzte der Regionalliga Bayern und der Drittletzte der Bayernliga Süd aufeinandertreffen? Antwort: Erstmal nichts. Das Toto-Pokal-Match in Augsburg bot den lediglich 45 Zuschauern Fußball auf einem sehr überschaubaren Niveau. Beide Teams waren ja alles andere als optimal in die neue Saison gestartet, die Verunsicherung spiegelte sich auf dem Platz wider.

Warum Augsburg und Pipinsried in der Liga so weit unten stehen hat mehrere Gründe. Bei beiden Teams fehlten häufig viele Leistungsträger, weiteres verbindendes Element ist die Harmlosigkeit der Abteilung Attacke vor dem gegnerischen Kasten.

FC Pipinsried: Liga-Unterschied wird nicht klar

Im Cup-Match hatten die Hausherren die besseren Einschussmöglichkeiten. Der Regionalligist aus Pipinsried blieb im Duell mit einem Bayernligisten den Nachweis schuldig, die klassenhöhere Mannschaft zu sein. In der Saisonvorbereitung waren die Pipinsrieder auf die Schwaben aus Augsburg, den VfR Garching und den FC Gundelfingen getroffen; die gezeigten Leistungen gegen die unterklassigen Gegner waren dürftig, ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen. „Wie beinahe jedes Jahr“, witzelte der ehemalige Pipinsrieder Emre Arik, der für Augsburg von Beginn an dabei war, nach der Partie.

Zum dritten Mal in Folge verlor der FCP sein Erstrundenmatch im Toto-Pokal, immer im Elfmeterschießen, immer gegen Bayernligisten. Letzte Saison in Deisenhofen, das Jahr davor bereits einmal bei Türkspor Augsburg. Die Niederlage am vergangenen Dienstag zeigte einmal mehr, woran es bei FC Pipinsried in dieser Saison mangelt: Erfahrung und Qualität.

Bezeichnenderweise war der beste Pipinsrieder Spieler Torwart Daniel Witetschek, der mit seinen Paraden einige Einschussmöglichkeiten von Türkspor zunichte machte.

FC Pipinsried bei 3. Liga-Absteiger Würzburg

Am kommenden Freitag, 29. Juli, müssen die Pipinsrieder nach Würzburg reisen. Die Kickers sind Absteiger aus der 3. Liga und sind ebenfalls noch nicht in Tritt gekommen. Ein Punkt aus zwei Spielen, dürftige Leistungen – bei den Kickers am Dollenberg fängt es langsam aber sicher an zu rumoren. Zumindest das haben beide Teams gemeinsam. (Bruno Haelke)