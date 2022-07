Toto-Pokal als Mutmacher: FC Pipinsried will zurück in die Erfolgsspur

Drei Tage nach der 2:5-Heimpleite gegen Aubstadt (Foto) will sich der FC Pipinsried im Pokalspiel bei den Augsburger Türken für die schwache Leistung rehabilitieren. © HAE

Drei Tage nach der 2:5-Pleite im Regionalliga-Heimspiel gegen den TSV Aubstadt müssen sich die Kicker des FC Pipinsried der nächsten Pflichtspielaufgabe stellen.

Pipinsried – Im Toto-Pokal treten die Ilmtaler am heutigen Dienstag beim Bayernligisten Türkspor Augsburg an. Der Anpfiff auf der Bezirkssportanlage Haunstetten erfolgt um 18.30 Uhr.

Neues Spiel, neues Glück. Nach der ernüchternden Partie gegen das Team aus Nordbayern haben die Kicker des FCP nun schnell die Gelegenheit, Wiedergutmachung zu betreiben. Gegen den Bayernligisten, dem aus seinen ersten drei Spielen nur einen Punkt geholt hat, ist der Regionalligist ohne Zweifel Favorit.

Die Augsburger mutieren im Toto-Pokal zum Standardgegner der Pipinsrieder, denn bereits in der vergangenen Saison trafen Türkspor Augsburg und der FC Pipinsried in der ersten Runde des Cup-Wettbewerbs aufeinander. Damals verlor der FCP die Partie nach Elfmeterschießen.

Wichtig für das Team aus dem Landkreis Dachau wird sein, endlich die Vorgaben des Trainers Niko Jelisic auf dem Feld umzusetzen. Mit Ausnahme der Partie bei der SpVgg Greuther Fürth II und dem Testspiel beim FC Ingolstadt waren die Leistungen der FCP-Kicker eher dürftig.

Niko Jelisic & Co. weisen gebetsmühlenartig darauf hin, dass es sich bei ihrem Team eine junge, talentierte und lernwillige Mannschaft handele, die Zeit brauche, um ihr ganzes Potenzial auf den Platz zu bringen und auszuschöpfen. Zeit allerdings ist ein Faktor, der in der Regionalliga nicht vorhanden ist. Talentiert sind zweifellos viele Pipinsrieder Spieler, doch mit Begabung alleine lässt sich die Liga nicht halten. Grundeigenschaften wie Laufbereitschaft und Wille sind selbstverständlich, Routine kommt mit der Zeit dazu. Und genau diese Zeit haben die Pipinsrieder nicht. Zumindest haben sie die Chance, in einem Pokalspiel Selbstvertrauen zu tanken.

Bei den Augsburgern spielen mit Sebastian Mitterhuber, Emre Arik und Giovanni Goia drei Spieler, die bereits das FCP-Trikot getragen haben. Das Team von Trainer Damir Suljanovic wird alles daran setzten, den Vorjahreserfolg zu wiederholen. (Bruno Haelke)