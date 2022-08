FC Pipinsried überrollt Eichstätt in 45 Minuten - „Wir haben clever gespielt“

Der FC Pipinsried machte mit dem VfB Eichstätt kurzen Prozess. © HAE

Nach einer sensationellen ersten Halbzeit hat der FC Pipinsried in der Regionalliga Bayern sein Heimspiel in der Hazrolli-Arena gegen den VfB Eichstätt mit 4:1 (4:0) gewonnen.

Pipinsried – Für den FCP war es der erste Sieg gegen das Team aus dem Altmühltal in der Regionalliga. Mit dem vierten Sieg in Folge rangieren die Gelb-Blauen nun auf Rang fünf in der Tabelle.

Fritz-Walter-Wetter am vergangenen Freitagabend in Pipinsried: Pünktlich zum Anpfiff öffnete der Himmel seine Schleusen, es schüttete wie aus Kübeln im Dachauer Hinterland. Doch für den Gastgeber war es ein Startschuss, denn von Beginn an machte das Team von Spielertrainer Niko Jelisic Druck. So gab es gleich in der ersten Minute einen Eckball, der von der Eichstätter Abwehr nur halbherzig geklärt wurde. Das Spielgerät trudelte auf die halblinke Position. Defensiv-Akteur Bernard Mwarome kam angelaufen und zog aus 20 Metern direkt mit seinem linken Fuß ab. Wie vom Blitz getroffen schlug der Ball ein im Gehäuse der Gäste: 1:0 (2.).

Drei Minuten später ballerte Nickoy Ricter das Leder aus 30 Metern ins linke obere Kreuzeck (5.). Von Beginn an lief die FCP-Maschinerie wie geschmiert, zwei Angriffe führten schnell zum erhofften Ergebnis. Die Elf von VfB-Trainer Markus Mattes war augenscheinlich überrascht. „Das Spiel ist denkbar ungünstig für uns gelaufen. Wir sind zu Beginn nicht annähernd ins Spiel gekommen. Wir waren immer zu spät und zu langsam“, analysierte Mattes nach dem Match. „Wie sehr das mit dem Pokalspiel am Dienstag zusammenhängt, weiß ich nicht“, stellte der erfahrene VfB-Coach in den Raum (Eichstätt unterlag in seinem TotoPokalmatch Nördlingen mit 0:1).

Dem Gastgeber war es egal, er beherrschte weiter das Spielgeschehen. Nach rund 20 Minuten musste erstmals FCP-Keeper Felix Thiel sein Können aufbieten, er wehrte einen Schuss von Thomas Stoßberger reaktionsschnell ab. Kurze Zeit später schlug es erneut im VfB-Gehäuse ein. Nach einem Blackout in der VfB-Abwehr schaltete Benedikt Lobenhofer am schnellsten, er erzielte aus kurzer Distanz mit seinem ersten Treffer im FCP-Trikot das 3:0 (28.). Doch der FCP hatte noch nicht genug. Eine Ricter-Eingabe von der linken Seite drückte Belmin Idrizovic freistehend und artistisch aus fünf Metern ins Netz – 4:0 (40.).

Der Ehrentreffer der Eichstätter resultierte aus einem umstrittenen Foulelfmeter, den Fabian Eberle verwandelte. Zuvor hatte Alex Langen nach Meinung des Unparteiischen Andreas Hummel Gästeangreifer Fabian Eberle im Strafraum zu Fall gebracht. Zusätzlich sah Langen noch den gelb-roten Karton. Tore fielen anschließend keine mehr, Gastgeber Pipinsried verteidigte in Unterzahl bis auf kleinere Ausnehmen 42 Minuten souverän sein Tor. Beim Gastgeber fehlte Torjäger Halit Yilmaz, der dreifache Torschütze vom Spiel gegen Rain musste diesmal mit Leistenproblemen passen. FCP-Spielertrainer Niko Jelisic stellte auch die Abwehr um. Neu ins Team kamen Alex Langen und Simon Rauscheder, „um unsere Defensive größer zu machen. Wir wussten, dass Eichstätt viel mit langen Bällen agiert, also haben wir uns drauf eingestellt“, erklärte Jelisic, der mit der Leistung seiner Mannschaft hochzufrieden war.

„Das frühe 1:0 hat uns in die Karten gespielt. Wir wussten, was uns erwartet. Eichstätt ist ein sehr eklig zu bespielender Gegner. Wir haben clever gespielt, schon in der ersten Halbzeit. Ich denke, der Sieg geht auch in der Höhe so in Ordnung.“ Die Regionalliga Bayern legt nun eine Englische Woche ein. Schon am morgigen Dienstag gastiert der FCP um 18 Uhr in Ansbach, am kommenden Freitag empfangen die Ilmtaler um 18 Uhr zum Knaller-Spiel der Regionalliga Türkgücü München.

Stenogramm

FC Pipinsried - VfB Eichstätt 4:1 (4:0)

FC Pipinsried: Felix Thiel, Simon Rauscheder, Belmin Idrizovic, Nickoy Ricter, Nikola Jelisic, Faton Dzemailji, Ahanna Francis Agbowo, Benedikt Lobenhofer, Marvin Jike, Alexander Langen, Bernard Mwarome – Daniel Jelisic, Pablo Pigl, Tim Greifenegger, Claudio Milican, Marin Pudic

VfB Eichstätt: Felix Junghan, Alexander Moratz, Johannes Fiedler, Tobias Stoßberger, Dominik Wolfsteiner, Fabian Eberle, Philipp Federl, Luca Trslic, Florian Lamprecht, Julian Kügel, Daniel Haubner – Fabio Pirner, Emanuel Gstettner

Zuschauer: 385

Gelb-Rote Karte: Alexander Langen (47.)

Tore: 1:0 (2.) – Bernard Mwarome. 2:0 (5.) – Nickoy Ricter. 3:0 (28.) – Benedikt Lobenhofer. 4:0 (40.) – Belmin Idrizovic. 4:1 (48.) – Fabian Eberle (Elfmeter)