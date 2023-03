„Publikumsliebling und Leistungsträger“: Witetschek verlängert in Pipinsried – auch Willibald bleibt

Von: Louisa Genthe

Die Nummer eins bleibt! Torwart Daniel Witetschek verlängert für eine weitere Saison beim FC Pipinsried. © B. Rauch

Der Regionalligist FC Pipinsried verlängert mit Daniel Witetschek und Fabian Willibald. Für beide Spieler ist klar: Sie halten ihrem Verein weiterhin die Treue.

Pipinsried – Für die Mannschaft des FC Pipinsried könnte es in der Regionalliga Bayern momentan besser laufen. Der FCP befindet sich momentan auf dem vorletzten Platz. Im schlimmsten Fall müssen die Fans ihre Mannschaft nächste Saison in der Bayernliga anfeuern.

Jetzt verkündet der Verein aber gute Neuigkeiten. Die Nummer Eins Daniel Witetschek wird für eine weitere Saison das Tor des FCP dicht halten. Er verlängert seinen Vertrag Für den 22-Jährigen war klar, dass er seine Mannschaft vorerst nicht im Stich lassen möchte. „Ich freue mich, dass alles geklappt hat und ich ein Teil der FCP Familie bleibe. Mir bedeutet der Verein sehr viel und deshalb musste ich auch nicht lange überlegen“, sagt Witetschek selbst.

FC Pipinsried: Auch der junge Verteidiger Fabian Willibald verlängert um eine weitere Saison

Sportdirektor Tarik Sarisakal freut es, dass er sich um eine neue Nummer Eins keine Gedanken machen muss: „Wir sind sehr froh, dass uns Witte erhalten bleibt. Er ist ein wichtiger Spieler für den FC Pipinsried. Schön, dass ein Spieler aus der näheren Umgebung seine Zukunft bei uns sieht. Witte ist Publikumsliebling und absoluter Leistungsträger.“

Bei einer Verlängerung blieb es für den FCP glücklicherweise nicht. Es meldete sich noch ein zweiter Spieler zu Wort, der das Dachauer Hinterland vorerst ebenfalls nicht verlassen möchte: Fabian Willibald.

FC Pipinsried: Für Willibald gab es keinerlei Zweifel daran beim FCP zu verlängern

Auch für den Defensivmann gab es keine Zweifel daran, für eine weitere Saison zu verlängern. „Es freut mich sehr, dass ich auch in der kommenden Saison den Weg mit dem FC Pipinsried weitergehen kann. Das entgegengebrachte Vertrauen und die Planung für das nächste Jahr spricht mir sehr zu. Da ich mich in Pipinsried sehr wohlfühle, war mir nach dem Erhalt des Angebotes sofort klar, dass ich dem Verein weiterhin treu bleibe“, so Willibald über seine Entscheidung.

Der 20-Jährige konnte in seinen letzten 13 Spielen vollends überzeugen. „Fabian hat eine sehr gute Entwicklung genommen und sich zu einer wichtigen Stütze entwickelt. Verein und Trainerteam freuen sich sehr darüber, dass Fabian seine Zukunft beim FC Pipinsried sieht“, sagt der Sportdirektor.