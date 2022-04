FC Pipinsried verliert ohne Ersatzfeldspieler: „Schlimmer geht’s nimmer“

Das darf doch nicht wahr sein! Pipinsrieds Headcoach Andreas Pummer (links), sein Assistent Emanuel Jozic (Mitte) und FCP-Betreuer Benny Rauch können es nach Marvin Jikes vergebener Riesenchance im ersten Durchgang nicht fassen. © Bruno Haelke

Die Rumpfmannschaft des FC Pipinsried hat ihr Regionalliga-Match beim 1. FC Schweinfurt 05 mit 0:3 verloren.

Schweinfurt/Pipinsried – Die Ilmtaler liefen im Hans-Sachs-Stadion mit elf Spielern auf; auf der Bank saß mit Reservekeeper Julian Kirr nur ein Ersatzspieler. Von den elf Startelfkickern spielten gleich drei mit Fieber – und zu allem Übel zog sich Paolo Cipolla in der letzten Minute auch noch eine blutige Verletzung in Gesicht zu.

Wer gedacht hatte, dass die Umstände der Partie zwischen Viktoria Aschaffenburg und Pipinsried im Oktober des vergangenen Jahres als einmalig in die Geschichtsbücher der Regionalliga Bayern eingehen würden, der wurde am vergangenen Samstag eines Besseren belehrt. „Schlimmer geht’s nimmer“, meinte ein frustrierter FCP-Fan vor der Rückreise. Zur Erinnerung: Der FCP musste 2021 in Aschaffenburg antreten, obwohl mit Marian Knecht und Ersatztorwart Julian Kirr nur 13 Spieler zur Verfügung standen, Kirr wurde aufgrund einer Verletzung von Serhat Imsak als Feldspieler eingewechselt, da Knecht bereits für Daniel Jelisic auf dem Feld stand. In Schweinfurt standen dem FC Pipinsried nun sogar nur zwölf Spieler zur Verfügung – und erneut spielt Julian Kirr die Hauptrolle auf der ansonsten verwaisten Ersatzbank.

Beinahe wäre er aufgrund der Verletzung von Paolo Cipolla in der 90. Minute erneut eingewechselt worden. Allerdings hatte Schiedsrichter Johannes Hamper etwas dagegen, er pfiff die Partie, nachdem die Behandlung von Cipolla länger dauerte als erwartet, kurzerhand ab. In Anbetracht der Umstände verständlich, denn die Spielzeit war abgelaufen und am Ergebnis hätte sich sehr wahrscheinlich auch nichts mehr verändert. So verpasste Kirr seinen zweiten Einsatz als Feldspieler innerhalb einer Saison...

„In Anbetracht der Situation hat sich die Mannschaft sehr gut geschlagen“, resümierte der Pipinsrieder Trainer Andy Pummer nach der Partie. Dabei waren die Pipinsrieder nicht einmal chancenlos gegen die Profis aus Schweinfurt. Marvin Jike und Lukas hatten im ersten Spielabschnitt beste Einschussmöglichkeiten, sie verpassten es aber, ihre Farben in Führung zu bringen. Besser machte es dann die Schweinfurter Tor-Maschine Adam Jabiri, der gleich zweimal (33./63.) per Kopf, jeweils unhaltbar für den starken Pipinsrieder Keeper Alex Eiban, einnetzte.

Für den 3:0-Endstand sorgte in der 84. Minute Florian sicher, der frei stehend aus kurzer Distanz einlochte. In Pipinsried hofft man nun, dass einige Spieler schnell gesund werden, denn schon am kommenden Mittwoch, 13. April, empfangen die Gelb-Blauen den FC Bayern München II in der NAT-Arena. Die kleinen Bayern haben am vergangenen Montag des 1. FC Schweinfurt 05 mit einer 1:5-Niederlage auf die Heimreise geschickt und setzten sich wenige Tage später in Aschaffenburg mit 2:1 durch. (Bruno Haelke)

Stenogramm

1. FC Schweinfurt - FC Pipinsried 3:0 (1:0) 1. FC Schweinfurt: Bennet Schmidt, Malik Mc Lemore, Amar Suljic, Kristian Böhnlein, Kevin Fery, Nico Rinderknecht, Jannik Schuster, Edin Hyseni, Adam Jabiri, Tim Kraus, Lukas Billick – Thomas Haas, Florian Pieper, Marco Zietsch, Nicolas Pfarr, David Grözinger FC Pipinsried: Alexander Eiban, Peter Guinari, Lucas Schraufstetter, Jannik Fippl, Halit Yilmaz, Dominik Wolfsteiner, Paolo Cipolla, Eren Emirgan, Faton Dzemailji, Marvin Jike, Alexander Langen Zuschauer: 277 Tore: 1:0 (33.) – Adam Jabiri. 2:0 (63.) – Adam Jabiri. 3:0 (84.) – Florian Pieper.