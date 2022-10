Pipinsried verliert 0:3: Willkommen im Abstiegskampf

Gleich gibt’s Rot: Schiedsrichter Maximilian Ziegler verschafft sich erst Platz,dann schickt er den Pipinsrieder Marvin Jike (gelb-blaues Trikot, rechts) vorzeitig vom Platz. Am Boden der Illertissener Fabio Maiolo. © BRUNO HAELKE

Fußball Regionalligist FC Pipinsried hat gegen seinen Angstgegner Illertissen glatt mit 0:3 verloren. Damit ist klar: Der FCP steckt im Abstiegskampf.

Pipinsried – Es bleibt dabei: Der FV Illertissen ist für den FC Pipinsried der Angstgegner in der Regionalliga Bayern. Die Pipinsrieder haben ihr Heimspiel gegen den FVI gestern verdient mit 0:3 verloren. Damit siegt das Team aus Schwaben zum fünften Mal in Folge gegen die Oberbayern. Der FCP blieb im sechsten Spiel in Folge sieglos, der Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nur noch zwei Punkte- Willkommen im Abstiegskampf.

Auf einem dieser Abstiegsplätze steht der FV Illertissen. Deshalb war Trainer Marco Conrad freigestellt worden. In der vergangenen Woche schlugen die Illertissener dann im Toto-Pokal den TSV 1860 München, um ein paar Tage später gegen die kleinen Cluberer zu verlieren.

Die Leistung, die der FVI mit ihrem Interims-Coach Sven Ackermann in Pipinsried zeigte, zumindest taktisch und kämpferisch, war aller Ehren wert. Der Gastgeber fand kaum ein Mal ein Mittel, den massiven 5-4-1-Verband des Gegners erfolgreich zu bespielen. Im Gegenteil, Illertissen schaltete nach Ballgewinnen blitzschnell um, brachte so den FCP immer wieder in Bedrängnis.

Richtig dagegen gehalten hat der FC Pipinsried nicht, dabei hätte man mit seinem Sieg den Abstand auf den Gegnern deutlich vergrößern können. Nach dem Illertissener Sieg in Pipinsried trennen die beiden Teams nur noch zwei Punkte.

Die Konter des FV Illertissen wurden beinahe in regelmäßigen Abständen in Überzahl ausgeführt. Im Umkehrschluss ist anzumerken, dass bei den Pipinsriedern eine konzentrierte Defensivarbeit aller Mannschaftsteile nur selten vorhanden war. So fielen alle Tore. Das 1:0 für Illertissen erzielte Kento Teranuma in der 44. Minute. Er brauchte nach einer Hereingabe von der rechten Seite völlig freistehend nur noch den Fuß hinhalten. Beim 2:0 (51.) bekam Darius Held nach einem Pipinsrieder Abwehrfehler auf der rechten Seite den Ball an den Fuß. Er schob locker ins kurze Eck ein. Das 3:0 durch Hannes Pöschl bereitete Gökalp Kilic vor. Er spielte den Ball lang nach vorne, die aufgerückte Defensive den Gelb-Blauen sahen nur noch Pöschls Rücken.

Der FC Pipinsried musste zudem noch eine Rote Karte für Marvin Jike hinnehmen, der gegen FVI-Keeper Malwin Zok hart eingestiegen war und im Anschluss den Illertissener Fabio Maiolo nach einer hitzigen Diskussion weggestoßen hatte. Zudem fehlte der Jelisic-Mannschaft der am Knie verletzte Halit Yilmaz und der erkrankte Claudio Milican.

Die Pipinsrieder müssen nach dem blutleeren Auftritt schnellstens in die Spur kommen, um nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. Am kommenden Freitag sind sie zu Gast bei FC Augsburg II, der vom Ex-Pipinsrieder Tobi Strobl trainiert wird.

Stimmen zum Spiel Niko Jelisic (Trainer FC Pipinsried): „Wir haben eine sehr schlechte Leistung abgeliefert, ohne Herz und ohne Leidenschaft gespielt. Es war mit Abstand die schlechteste Leistung seit Wochen. So kann man nicht bestehen. Irgendwie war eine Gleichgültigkeit auf dem Platz, die ich nicht nachvollziehen kann. Augenscheinlich glauben immer noch ein paar Spieler, dass 80 Prozent in der Regionalliga reichen. Der FVI hat das alles gezeigt und daher verdient gewonnen.“

Sven Ackermann (Interimstrainer FV Illertissen): „Ich habe ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen. Wir haben vor allem sehr gut verteidigt und damit den Grundstein für den Sieg gelegt. Im Umschaltspiel haben wir sehr viel Qualität gezeigt und sind dadurch verdient vor der Pause in Führung gegangen. Ein großes Lob an meine Mannschaft, die hochverdient gewonnen hat.“