Die Teamvorstellung des FC Pipinsried am Samstagnachmittag in der Bayerngarage in Indersdorf. © MAXIMILIAN_DENUEL

Am Freitag unterlag der FC Pipinsried zuhause dem Nord-Bayernligisten VfB Eichstätt mit 1:2, einen Tag später besiegten die Pipinsrieder die SG Altomünster/Pipinsried II deutlich mit 9:0.

Pipinsried – Eine Woche vor Saisonbeginn hat der FC Pipinsried seine letzten Testspiele absolviert. Am Samstagmittag fand zudem die offizielle Mannschaftspräsentation statt.

Ein straffes Programm hatte der Süd-Bayernligist FC Pipinsried am vergangenen Wochenende zu absolvieren. Aus sportlicher Sicht war das Spiel am Freitagabend gegen den VfB Eichstätt das spannendste Ereignis, hatte FCP-Trainer Martin Weng die Partie doch als Generalprobe für den Saisonstart am 23. Juli gegen den TSV 1861 Nördlingen gesehen. Die alte Schauspielerweisheit, dass eine verpatzte Generalprobe eine gute Premiere nach sich zieht, sollte sich dann auch der FC Pipinsried zu Herzen nehmen.

Generalprobe gegen VFB Eichstätt

Die Generalprobe gegen den kampf- und spielstarken VfB Eichstätt konnten die Gastgeber aus dem Ilmtal zumindest in der ersten Halbzeit offen gestalten. Kevin Gutia brachte die Gelb-Blauen in der 45. Minute sogar in Führung. Phasenweise konnten die Pipinsrieder ihre spielerischen Qualitäten aufblitzen lassen, doch insgesamt war es an diesem Freitagabend zu wenig gegen einen beherzt aufspielenden Gegner, der mit Lucas Schraufstetter und Dominik Wolfsteiner zwei Spieler in seinen Reihen hatte, die bereits das FCP-Trikot trugen.

Debüt: Neuzugang Fabian Benko kam am Freitag im Spiel gegen den VFB Eichstätt zu seinem ersten Einsatz für den FC Pipinsried. © Bruno Haelke

Im zweiten Durchgang übernahmen die Gäste aus dem Altmühltal mit zunehmender Spieldauer das Kommando. Timo Meixner (81.) und Florian Lambrecht (88.) sorgten für den letztlich verdienten Sieg des VfB. Auffallend: Obwohl beide Mannschaften hart zur Sache gingen, blieb das Spiel jederzeit fair. Allerdings verletzte sich FCP-Mittelfeldspieler Daniel Jelisic bei einem Zusammenprall am Knie. Sein Einsatz am kommenden Sonntag gegen Nördlingen ist fraglich.

„Man hat gesehen, dass es nach dem guten Spiel gegen Türkgücü München vor einer Woche (1:1, Anm. d. Red.) nicht reicht, einfach nur so ins Spiel zu gehen. Vielleicht war es auch ein Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt“, sagte FCP-Trainer Martin Weng nach dem Spiel. „Man darf nicht vergessen, dass wir einige Spieler im Kader haben, die verletzungsbedingt lange nicht gespielt haben. Die Jungs brauchen einfach Zeit, zudem sind mit Tim Greifenegger und Benedikt Lobenhofer nur zwei Spieler im Kader, die letzte Saison auch in der Rückrunde gespielt haben, da ist es natürlich nicht einfach. Wir machen Fortschritte, aber es dauert eben“, beschreibt der Pipinsrieder Trainer die aktuelle Situation.

Freundschaftsspiel zum 100-jährigen Bestehen

Am Samstag fand dann das Spiel anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Fußballabteilung des TSV Altomünster statt. Das Freundschaftsspiel kann aus fußballerischer Sicht als historisch bezeichnet werden, denn außer dem Eröffnungsturnier zur Gründung des FC Pipinsried standen sich die beiden Mannschaften noch nie in einem Freundschafts- oder Punktspiel gegenüber.

Der Spielball für das Match am Samstag wurde vom Gründer des FC Pipinsried, Konrad Höss, gestiftet. Beide Mannschaften einigten sich aufgrund der Temperaturen auf eine Spielzeit von zwei mal 30 Minuten. In der ersten Halbzeit konnte die neu gegründete Spielgemeinschaft Altomünster/Pipinsried II noch gut mit dem Bayernligisten mithalten, in der zweiten Halbzeit mussten sich die Gastgeber dann dem Dauerdruck des FCP beugen. Nach der 1:0-Halbzeitführung trafen die Mannen von Martin Weg noch achtmal.

„Man muss das Spiel einfach relativieren. Am Anfang war es etwas zäh, aber dann ist es gut gelaufen. Gut war, dass die Mannschaft nicht nachgelassen hat, weitergespielt und Tore geschossen hat“, zeigte sich Martin Weng mit der Einstellung seiner Mannschaft zufrieden.„Es war eine gute Laufeinheit für uns. Am Ende war es eine Nummer zu groß, aber das wussten wir. Wir wollten eigentlich etwas mehr machen, aber die haben uns gut angelaufen und nicht locker gelassen. Aber es war auch mal gut für meine Mannschaft, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Gegen die spielt man nicht jeden Tag“, resümierte der Trainer der SG Altomünster/Pipinsried II, Andreas Brysch.

Offizielle Teamvorstellung

Am Nachmittag fand dann die offizielle Mannschaftspräsentation des FC Pipinsried in der Bayerngarage in Indersdorf statt. Einige Fans ließen sich dieses Ereignis nicht entgehen und wurden nicht enttäuscht. In den klimatisierten Räumen der Bayerngarage wurde auch der neue Geschäftsführer der FC Pipinsried Fußball GmbH, Andreas Teuchel, vorgestellt.

Stenogramm

FC Pipinsried - VfB Eichstätt 1:2 (1:0) FC Pipinsried: Max Retzer, Simon Rauscheder, Daniel Jelisic, Kevin Gutia, Tim Greifenegger, Daniel Gerstmayer, Johannes Müller, Benedikt Lobenhofer, Angelo Mayer, Ludwig Räuber, Sebastian Keßler, Fabian Willibald, Semih Coklar, Yomi Scintu, Benedikt Wiegert, Elias Reinert, Kevin Kozica

Eichstätt: Manuel Jurkic, Johannes Fiedler, Lucas Schraufstetter, Dominik Wolfsteiner, Leo Eberle, Elias Herger, Ferat Nitaj, Timo Meixner, Florian Lamprecht, Johannes Mayer, Pascal Schnittler, Johannis Zimmermann, Julian Hollinger, Semih Fazlji, Tobias Vollnhals, Christoph Hollinger, Siegfried Kübler, Luka Brudtloff Schiedsrichter Elias Tiedken

Tore: 1:0 (45.) - Kevin Gutia. 1:1 (81.) - Timo Meixner. 1:2 (88.) - Florian Lamprecht

SG Altomünster/Pipinsried II - FC Pipinsried 0:9 (0:1) SG Altomünster: Jozo Derek, Johannes Felber, Julius Wehrle, Fabian Frimmer, Kevin Kozica, Florian Mederer, Paul Ottilinger, Florian Schmid, Tobias Isemann, Andreas Brysch, Max Mauer, Fisher Kialanda, Korbinian Richter, Johannes Öttl, Johannes Richter, Lukas Menzel, Aaron Sturm FC Pipinsried: Elias Reinert, Sebastian Keßler, Fabian Willibald, Simon Rauscheder, Daniel Gerstmayer, Johannes Müller, Semih Coklar, Yomi Scintu, Benedikt Lobenhofer, Benedikt Wiegert, Kevin Gutia, Tim Greifenegger, Max Retzer, Angelo Mayer, Ludwig Räuber

Tore: 0:1 (22.) - Semih Coklar. 0:2 (33.) - Max Mauer (Eigentor). 0:3 (35.) - Semih Coklar. 0:4 (37.) - Daniel Gerstmayer. 0:5 (40.) - Fabian Willibald. 0:6 (47.) - Daniel Gerstmayer. 0:7 (53.) - Angelo Mayer. 0:8 (55.) - Fabian Benko. 0:9 (60.) - Benedikt Wiegert.