FC Pipinsried gegen VfB Eichstätt LIVE: Baut die Jelisic-Elf ihre Siegesserie im Derby aus?

Der Chef auf Position sechs: Pipinsrieds Spielertrainer Niko Jelisic. © Bruno Haelke

Am 7. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der FC Pipinsried den VfB Eichstätt. Gegen den VfB tut sich der Dorfklub traditionell schwer. Der Live-Ticker.

7. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Pipinsried gegen VfB Eichstätt im Live-Ticker

Die Ilmtaler haben nach ihrer Siegesserie eine breite Brust: Doch im Oberbayern-Derby sah der FCP zuletzt schlecht aus

FC Pipinsried: Kann Bremen-Neuzugang Pudic schon spielen? Einsatz hängt von Spielgenehmigung ab

Pipinsried - Derby-Zeit in der Hazrolli-Arena. Der FC Pipinsried empfängt den VfB Eichstätt zum Oberbayern-Duell in der Regionalliga Bayern. Die Ilmtaler kommen mit breiter Brust, hat das Team um Spielertrainer Niko Jelisic seine letzten drei Spiele doch für sich entscheiden können. Doch mit dem VfB Eichstätt kommt ein Gegner, mit dem sich der FCP traditionell schwer tut.

FC Pipinsried: Derby gegen VfB Eichstätt im Live-Ticker - Schlägt der Dorfklub seinen Angstgegner?

Der letzte Pipinsrieder Sieg über den VfB datiert vom 11. Oktober 2014, damals noch in der Bayernliga. „Mit Eichstätt kommt jetzt ein Gegner, gegen den wir in den letzten sieben Spielen sechsmal verloren und einmal Unentschieden gespielt haben“, weiß auch Tarik Sarisakal. „Das ist eine gestandene Regionalliga-Truppe. Vorne drin haben sie enorme Wucht: Kügel, Eberle, Stoßberger“, so der Sportlicher Leiter des FC Pipinsried weiter.

Personell sieht es beim FCP gut aus. Fabian Willibald ist wieder ins Training eingestiegen, Trainer Niko Jelisic kann damit aus dem Vollen schöpfen. Bei Bremen-Neuzugang Marin Pudic, der „nur zum FC Pipinsried“ wollte, wird es mit der Spielgenehmigung knapp. Sarisakal ist darum auch gegen den Angstgegner zuversichtlich: „Die Systemumstellung hat bei uns offenbar gefruchtet. Zudem zeigen zwei Schachzüge Wirkung: Pablo Pigl wurde zurückgezogen ins Zentrum und verleiht der Mannschaft damit Stabilität. Claudio Milican wurde auf die Sechser-Position gestellt und macht seine Sache richtig gut.“ (vfi)