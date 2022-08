FC Pipinsried empfängt Angstgegner VfB Eichstätt - feiert Werder-Neuzugang Pudic sein Debüt?

Tipps für den Torjäger: FCP-Trainer Niko Jelisic (rechts) gibt seinem Youngster Halit Yilmaz Anweisungen © Bruno Haelke

Der FC Pipinsried empfängt den VfB Eichstätt. Trotz der starken Serie kommt eine schwere Aufgabe auf die Ilmtaler zu, denn nun wartet der Angstgegner.

Pipinsried – Kann der FC Pipinsried die momentane Erfolgswelle von drei Siegen in Folge weiterreiten und den vierten Dreierpack schnüren? Diese Frage wird am heutigen Freitag beantwortet, wenn der Regionalligist in der heimischen HazrolliArena um 18 Uhr den VfB Eichstätt empfängt. Aber auch der VfB kommt mit der Empfehlung von zwei Pflichtspielsiegen in Folge ins Ilmtal.

Nach einem katastrophalen Saisonstart mit drei Niederlagen hat der FC Pipinsried den Schalter umlegen können und sich ins Mittelfeld der Tabelle katapultiert. Sieg Nummer vier soll jetzt gegen den VfB Eichstätt eingefahren werden. Allerdings spricht die Statistik gegen den FCP: Die Ilmtaler haben gegen die Universitätsstädter in der Regionalliga Bayern noch nie gewonnen, der letzte Sieg datiert vom 11. Oktober 2014, damals gewann der FC Pipinsried in der Bayernliga mit 3:0. Seither: Ebbe auf der Habenseite der Gelb-Blauen.

FC Pipinsried: Letzter Sieg gegen VfB Eichstätt 2014 - platzt der Knoten nach der starken Serie?

Die Punkte-Flaute soll am heutigen Freitag beendet werden, auch wenn die Aufgabe kaum schwerer sein könnte. Der VfB ist seit Jahren ein mehr als sehr unbequem zu bespielender Gegner, der über jede Menge Erfahrung und Qualitäten verfügt. Das Team von Trainer Markus Matthes gilt als eine der abgezocktesten Mannschaften der Regionalliga. „Das wird eine echte Herausforderung für unsere junge Mannschaft“, ist sich FCP-Trainer Niko Jelisic sicher.

Dass der heutige Gegner seine Stärken im Kopfball und bei zweiten Bällen hat, ist kein Geheimnis. Ein weiterer Grund für den anhaltenden Eichstätter Erfolg in der Regionalliga ist, dass die Truppe von Trainer Markus Mattes kaum Fehler produziert. Zudem haben die Eichstätter zahlreiche erfahrene Spieler in ihren Reihen. So kehrte Torjäger Fabian Eberle nach einem Jahr in der Kreisliga (19 Spiele/33 Tore) zurück. In 94 Regionalligaspielen traf er insgesamt 56 Mal ins Schwarze, in der laufenden Saison war er vier Mal erfolgreich. Aber auch mit unter anderem Philipp Federl, Julian Kügel und Dominik Wolfsteiner verfügt der Gast über erfahrenes Personal.

Der FC Pipinsried hat in der vergangenen Woche nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Marin Pudic wurde ein Mittelfeldspieler verpflichtet, der seine fußballerische Ausbildung beim FC Bayern München absolviert hat. Danach wechselte er zu Werder Bremen. Der 22- jährige Pudic kam allerdings nicht in der ersten Mannschaft zum Einsatz, er spielte 35 Mal für den SV Werder Bremen II in der Regionalliga.

FC Pipinsried verpflichtet Werder-Bremen-Talent Pudic - BFV prüft Spielgenehmigung

Zum Wechsel sagt Marin Pudic: „Ich bin sehr glücklich, in Pipinsried unterschrieben zu haben. Durch die guten Gespräche mit den Verantwortlichen fiel mir die Entscheidung leicht. Ein weiterer Grund für meine Zusage ist, dass bereits gute Freunde von mir im Team spielen. Ich will Verantwortung übernehmen und der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen.“

„Das Trainerteam wollte Marin unbedingt haben. Wir freuen uns sehr, dass es doch noch geklappt hat. Marin ist ein Spielertyp, den wir im Kader noch nicht haben. Ein robuster, groß gewachsener Mittelfeldspieler, der zudem technisch sehr versiert ist“, sagt der Sportliche Leiter Tarik Sarisakal. Ob Pudic bereits gegen Eichstätt zum Einsatz kommt, hängt davon ab, ob er den in der Regionalliga obligatorischen Medizincheck besteht und der Verband rechtzeitig die Spielgenehmigung erteilt. (Bruno Haelke)