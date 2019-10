Gewinnt der FC Pipinsried sein elftes Spiel in Folge?

Am Donnerstag muss sich der FC Pipinsried auf größere Gegenwehr einstellen

von Bruno Haelke schließen

Übersteht der FC Pipinsried am Tag der Deutschen Einheit auch seinen 14. Bayernliga-Auftritt in Folge ohne Niederlage?

Pipinsried– Diese Frage wird am morgigen Donnerstag in der Pipinsrieder NAT-Arena beantwortet, um 15 Uhr wird dann das Heimspiel des Regionalliga-Absteigers aus dem Dachauer Hinterland gegen der SSV Jahn Regensburg II angepfiffen.

Der FC Pipinsried feierte am vergangenen Wochenende mit dem 4:0-Erfolg gegen den gastgebenden TSV Nördligen seinen zehnten Sieg in Serie. 24 Stunden später verlor der Jahn aus Regensburg sein Heimspiel gegen den SV Türkspor Augsburg mit 0:2.

Doch, und da sind sich die Experten einig, am Donnerstag muss sich der FCP auf größere Gegenwehr einstellen als im Match bei den handzahmen Nördlingern. Dafür sorgen werden sicherlich auch einige Profis, die aus dem Dunstkreis des Regensburger Zweitligakaders in das Bayernligateam beordert werden.

Gegen Türkspor Augsburg waren vier Spieler aus der erweiterten Ersten im Einsatz, darunter mit Alexander Weidinger auch ein Torwart der Extraklasse. Verwunderlich ist es nicht, dass der Jahn gerade diesen Keeper ins Bayernligateam beordert hat, denn mit 30 Gegentoren haben die Donaustädter die viertschlechteste Abwehr der Liga aufzuweisen. Trotzdem wird die Nachwuchsmannschaft des Jahn ganz sicher ein Augenmerk auf die Art von Fußball legen, die man von der U 21 eines Zweitligisten erwarten darf. Gemeint sind technisch und taktisch gut ausgebildete Spieler, die ihr Heil nicht nur in der Defensive suchen.

Nicht nur im Lager des Tabellenzwölften ist man deshalb gespannt, wie SSV-Trainer Yavuz Ak sein Team einstellen wird.

Beim FC Pipinsried ist man derweil mehr mit sich selbst als mit dem Gegner beschäftigt. Eines der Sorgenkinder des FCP ist Timon Kuko, man weiß nicht, in welche Richtung sich die Fußverletzung von Kuko entwickeln wird. Ein Nördlinger Spieler ist ihm am vergangenen Samstag auf den Fuß gestiegen – eine schmerzhafte Angelegenheit. So schmerzhaft, dass Kuko Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden musste. Fehlen werden beim FCP weiterhin Kapitän Stephan Thee, Benny Kauffmann und Max Zischler. Letzterer befindet sich nach einem Muskelfaserriss wieder im Lauftraining. Auch Kauffmann könnte bald wieder im Spielerkader des FC Pipinsried aufschlagen, er macht nach einem Innenbandriss die ersten Läufe und Koordinationsübungen. Der Einsatz von Stürmer Kenan Muslimovic erscheint fraglich, der zu Saisonbeginn aus Regensburg verpflichtete Stürmer laboriert an einer schmerzhaften Knieprellung, die ihn schon in Nördlingen zum Zuschauen verurteilt hat.

Im Nördlinger Ries bekamen die mitgereisten FCP-Fans das gewohnte Bild zu sehen: Wenn der FCP Gas gibt, dann ist gegen ihn kein Kraut gewachsen. Und jetzt, da Steffen Krautschneider nach langer Verletzungspause immer besser in Tritt kommt, sind die Pipinsrieder noch schwerer auszurechnen.

Dass man in Pipinsried ob der Erfolge nicht abhebt, dafür sorgen die beiden FCP-Trainer Fabian Hürzeler und Muriz Salemovic, die ihren Spielern in der Analyse stets aufzeigen, in welchen Bereichen man sich noch verbessern muss. Da ist zum Beispiel die Chancenverwertung. Die Siege fallen zwar meist sehr deutlich aus, doch lassen die FCP-Kicker häufig weitere gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt verstreichen.

Aber wie hat es Martin Ott, der Vorsitzende des Fanclubs 67ga Bibaschria, jüngst so treffend formuliert: „Immer schön am Boden bleiben und dran denken, wo wir vor einem halben Jahr standen.“

Damit sich der Feiertagsausflug nach Pipinsried auch für die Zuschauer lohnt, hat der Verein 100 Liter Freibier ausgelobt für den Fall, dass mehr als 750 Zuschauer den Weg in die NAT-Arena finden werden.