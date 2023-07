„Die Mannschaft wächst zusammen: FC Pipinsried macht Fortschritte

Neuzugang Daniel Gerstmayer erzielte bereits seinen dritten Treffer im dritten Spiel. Foto: BRUNO HAELKE © BRUNO HAELKE

Einen Achtungserfolg erzielte der Bayernligist FC Pipinsried mit dem 1:1-Unentschieden gegen den Regionalligisten Türkgücü München.

Pipinsried – Dabei erzielte Pipinsrieds Daniel Gerstmayer in seinem dritten Spiel für den FCP sein drittes Tor. Das 1:1-Unentschieden stand bereits zur Pause fest, Moritz Müller hatte die Gäste aus der Landeshauptstadt nach einer Viertelstunde in Führung gebracht, FCP-Torjäger Daniel Gerstmayer glich in der 45. Minute aus.

Der neue Pipinsrieder Trainer Martin Weng war mit dem Test bedingt zufrieden. „In der Defensive haben wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Allerdings ist das noch kein Grund, in Euphorie zu verfallen“, dämpfte er zu hohe Erwartungen.

Positiv aus Pipinsrieder Sicht: Innenverteidiger Fabian Willibald gab nach langer Verletzung sein Comeback. Zudem spielte Kapitän Simon Rauscheder nach seinem Wadenbeinbruch im März erstmals wieder über die vollen 90 Minuten. Das Pipinsrieder Lazarett lichtet sich zusehends, allerdings fehlten mit Jochen Müller und Ludwig Räuber zwei wichtige Strategen im Spiel der Gelb-Blauen.

Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar musste in Pipinsried unter anderem auf die beiden Ex-Pipinsrieder Serhat Imsak und Albano Gashi verzichten. Dafür standen auf Seiten der Münchner zwei weitere ehemalige Pipinsrieder in der Startelf: Innenverteidiger Christoph Resch und Mittelfeldmotor Ünal Tosun.

„Insgesamt hat mir die Mentalität meiner Mannschaft in der Defensive gefallen. Die Mannschaft wächst zusammen“, freute sich Pipinsrieds Trainer Weng nach dem Spiel, um gleich darauf den Zeigefinger zu heben. „Wir müssen fitter werden. Wir haben Fortschritte gemacht, aber wir müssen weitermachen“, so Weng.

Und die Spielweise wird sich in den ersten beiden Saisonspielen sicherlich ändern, denn es ist kaum zu erwarten, dass Nördlingen und Kirchheim gegen Pipinsried einen ähnlichen Ballbesitzfußball spielen werden wie Türkgücü München. Für die Ilmtaler war es unterm Strich ein gelungener Test, aber die Weng-Elf muss noch einiges investieren, um auch in der Bayernliga bestehen zu können. (hae)

Stenogramm

FC Pipinsried: Maximilian Retzer, Simon Rauscheder, Daniel Jelisic, Kevin Gutia, Tim Greifenegger, Daniel Gerstmayer, Semih Coklar, Benedikt Lobenhofer, Benedikt Wiegert, Angelo Mayer, Sebastian Keßler, Fabian Willibald, Yomi Scintu, Kevin Kozica, Elias Reinert Türk Gücü München: Sebastian Kolbe, Christoph Resch, Sascha Hingerl, Kevin Hingerl, Moritz Müller, Kaan Aygün, Emre Tunc, Maximilian Berwein, Samed Bahar, Arif Ekin, Ünal Tosun, Linus Becwar, Yamin H-Wold, Umut Demir, Stefan Musa, Leo Haas, Ali Bey Yilmaz, Semir Gracic, David Abrango, Ishak Karaogul. Schiedsrichter: Felix Brandstätter. Tor: 0:1 (15.) - Moritz Müller. 1:1 (45.) - Daniel Gerstmayer.