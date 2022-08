FC Pipinsried geht in Würzburg unter - höchste Regionalliga-Niederlage für den FCP

Der FC Pipinsried um Torwart Felix Thiel erlebte einen rabenschwarzen Tag. © IMAGO/Frank Scheuring

Pipinsried konnte gegen die Würzburger Kickers die erhoffte Kehrtwende nicht schaffen. Der FCP geriet schon in der Anfangsviertelstunde unter die Räder.

Pipinsried – Eine deftige Abfuhr hat der FC Pipinsried im Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers erfahren. Mit 0:6 (0:5) hat das Team aus dem Ilmtal die höchste Niederlage in der Regionalligageschichte des Dorfvereines aus dem Landkreis Dachau einstecken müssen. Das Match vor 1936 Zuschauer war bereits nach einer Viertelstunde gelaufen, denn da führte der Gastgeber bereits mit 4:0. Es war ein Abend zum Vergessen für die Kicker aus Pipinsried beim Drittliga-Absteiger aus Unterfranken. Stop & Go-Anreise im Stau, daraus resultierend eine verspätete Anstoßzeit – und dann vier Gegentore in den ersten 14 Minuten.

FC-Trainer Niko Jelisic fasst zusammen: „Wir sind denkbar schlecht gestartet, haben schnell das erste Gegentor kassiert. Das zweite folgte nur 120 Sekunden später – und das alles nach einer langen Anreise. Gefühlt saßen wir in dieser Phase noch im Auto. Nach dem 3:0 war das Spiel dann schon gelaufen. In der zweiten Halbzeit haben wir besser dagegengehalten und gekämpft. Dennoch ist der Würzburger Sieg auch in dieser Höhe verdient, ein sehr hartes Ergebnis für unser junges Team“, gab ein frustrierter Coach zu Protokoll. Die Leistung im Flutlichtspiel schloss sich nahtlos an die bisherigen Auftritte des FC Pipinsried in der Saison 2022/2023 an.

Doch damit nicht genug: Innenverteidiger Fabian Willibald hat sich verletzt, Diagnose: Muskelfaserriss. „Uns trifft es momentan knüppelhart. Mit Fabian Willibald, Alex Langen und Simon Rauscheder haben wir jetzt drei Verletzte auf der Innenverteidiger-Position“, so Jelisic. „Und spieltechnisch ist es gefühlt so, dass jeder Schuss auf unseren Kasten ein Treffer ist“, so der FCP-Coach achselzuckend. Gegen Würzburg wechselte der Pipinsrieder Übungsleiter in der 33. Minute zwei Mal aus, besser wurde es danach aber erstmal nicht. Nur gut, dass der Gastgeber in Halbzeit zwei den Fuß vom Gaspedal nahm, ansonsten hätte die Partie leicht mit einer zweistelligen Niederlage für Pipinsried enden können.

Klar ist: die Akteure aus dem Ilmtal sind nach wie vor nicht in der Lage, die Vorgaben der Trainer umzusetzen. Die Tore der Würzburger Kickers im Zeitraffer: Das 1:0 (3.) fällt nach einer Ecke von rechts, Daniel Hägele steht völlig frei am langen Pfosten und hat keine Probleme, aus vier Metern einzulochen. Beim 2:0 (6.) donnert Maxi Zaiser das Spielgerät humorlos aus 18 Metern ins Netz. Nach einer guten Kombination schließt der Würzburger Benyas Solomon Junge-Abiol den Angriff zum 3:0 ins kurze Eck ab (11.). Vor dem 4:0 in der 14. Minute spielen die Kickers Katz’ und Maus mit dem FCP, Saliou Sané schließt locker aus sechs Metern ab.

Das 5:0 besorgen die Gäste dann selbst, Eigentor Marvin Jike (34.). Auch das letzte Tor des Tages ist ein Geschenk der Pipinsrieder an den Ex-Drittligisten, Daniel Jelisic ermöglicht es Dardan Karimani, das halbe Dutzend voll zu machen (59.). Am morgigen Dienstag, 2. August, muss der FC Pipinsried schon wieder ran, am zweiten Etappentag der Englischen Woche empfängt der Dachauer Landkreisklub den Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing. Auch nach dem dritten Spieltag dreht sich das Personalkarussell in Pipinsried weiter: Keeper Julian Kirr wechselt zu Austria Salzburg, Stürmer Matt Durrans, ein Ex-Löwe, schließt sich Austria Klagenfurt an und der Nationalspieler der Zentralafrikanischen Republik, Peter Guinari, wechselt zum luxemburgischen Erstligisten FC Wiltz 71. Damit haben 13 Spieler der letztjährigen Mannschaft den Verein verlassen. (Bruno Haelke)