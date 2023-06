FC Pipinsried: Ex-Profi Scintu verstärkt die Offensive

Neu im Kader des FCP: Yomi Scintu (Mitte) mit dem Sportlichen Leiter Enver Maltas (links) und Sportdirektor Ati Lushi. Foto: privat © privat

Bayernligist FC Pipinsried hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und verpflichtet mit dem 26-jährigen Angreifer Yomi Scintu einen Ex-Profi.

Pipinsried - Der 1,93 Meter große Stürmer stand schon in Nordamerika unter Vertrag und wechselt jetzt vom SV Wacker Burghausen ins Ilmtal. „Durch seine Variabilität im Angriff, seine Technik und seine fußballerische Ausbildung beim FC Ingolstadt ist Yomi für uns wie ein Sechser im Lotto“, freut sich der Sportliche Leiter des FC Pipinsried, Enver Maltas. Scintu wohnt in Ingolstadt. Er hat früher mit dem Sportdirektor des FCP, Ati Lushi, beim VfB Eichstätt gekickt. Für Eichstätt schoss er in 73 Spielen 20 Tore. Anschließend wechselte er in die zweithöchste nordamerikanische Liga, die USL Championship. Dort spielte er für das Reserveteam des Erstligisten Philadelphia Union und erzielte in 14 Spielen zwei Tore.

Coronakrise beendet USA-Abenteuer

Wegen der Coronakrise zog es Scintu zurück nach Deutschland. Er wechselte zum damaligen Drittligisten Türkgücü München, spielte dort in dem mit Stars gespickten Kader jedoch kaum eine Rolle. Dann wechselte er zu Sonnenhof Großaspach in die Oberliga Baden-Württemberg. In sieben Spielen erzielte er einen Treffer. Der Vertrag wurde dort nicht verlängert, Scintu blieb im Anschluss ein halbes Jahr vereinslos. Schließlich zog es ihn Anfang des Jahres zum SV Wacker Burghausen. Er absolvierte noch fünf Spiele für die Werkself. Eins davon in Pipinsried.

„Ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier beim FC Pipinsried bin. Ati und Enver kannte ich ja schon, über diese beiden ist auch der Kontakt zustande gekommen. Mir gefällt das, was jetzt hier aufgebaut wird, ich werde alles tun, um erfolgreich Fußball zu spielen“, so Yomi Scintu. Sein erstes Vorbereitungsspiel bestreitet der FC Pipinsried am kommenden Samstag um 14 Uhr ausgerechnet beim SV Wacker Burghausen. (Bruno Haelke)