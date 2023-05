Pipinsried fängt sich in Halbzeit zwei sechs Stück

Verdient und überfällig: Konny Höß (Mitte) ist FCP-Ehrenvorsitzender. Links Stadionsprecher Hubert Fesl, rechts Präsident Benny Rauch. © Haelke

Absteiger FC Pipinsried hat das letzte Heimspiel der Regionalligasaison gegen Wacker Burghausen glatt mit 0:6 Toren verloren. Positives gibt es dennoch zu berichten.

Pipinsried – Mit 0:6 hat der bereits als Absteiger feststehende FC Pipinsried am Samstag sein letztes Heimspiel der Regionalliga-Saison gegen den SV Wacker Burghausen verloren. Nach einer dummen und mehr als berechtigten Roten Karte für den Pipinsrieder Nickoy Ricter in der 45. Minute, beim Stande von 0:0, kamen die Pipinsrieder im zweiten Durchgang total unter die Räder.

Das Match gegen Burghausen verlief für die Pipinsrieder Rumpfmannschaft wie schon so oft zuvor in der Saison. Bis zur Pause ist das Spiel offen, doch nach individuellen Fehlern geht es komplett den Bach hinunter. In der 45. Minute säbelte Nickoy Ricter seinen Burghausener Gegenspieler Dennis Schutz an der Mittellinie ohne ersichtlichen Grund einfach um. Die logische Folge: Rote Karte. Damit hatte Ricter seinem Team einen Bärendienst erwiesen, denn seine Mannschaft musste die gesamte zweiten Halbzeit in Unterzahl bestreiten.

In der 48. Minute konnte FCP-Keeper Daniel Witetschek einen Foulelfmeter von Thomas Winkelbauer abwehren, doch bereits im Anschluss an die nachfolgende Ecke nach der Untergang seinen Lauf. In nur fünf Minuten stellten die Gäste durch einen Doppelpack von Edin Hyseni (50./54.) und einen Treffer von Kenneth Sigl (55.) auf 3:0. In der 62. Minute erzielte Edin Hyseni mit seinen dritten Treffer das 4:0. Aboubacar Cisse machte mit seinem Doppelpack (66./71.) den Sack zu. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg, auch in der Höhe in Ordnung.

„Wir wollten uns im letzten Spiel anständig von unserem Publikum verabschieden, das ist uns eine Halbzeit gelungen“, sagte der Sportliche Leiter des FCP, Enver Maltas. „Dann ist es gelaufen wie schon so oft in dieser Saison. Ich kann aber eines versprechen: Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir im kommenden Jahr in der Bayernliga eine schlagkräftige Mannschaft haben. Es ist zwar viel Arbeit, aber es lohnt sich, da bin ich mir sicher.“

Er wisse, so Burghausens Trainer Hannes Sigurdsson, „dass die Pipinsrieder Mannschaft gut kicken kann, das hat sie letzte Woche ja nach dem 0:3 in Heimstetten noch unter Beweis gestellt, als sie noch 3:3 spielte. Ich kann meiner Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie so in der zweiten Halbzeit gegen einen personell dezimierten Gegner gespielt hat.“

Alles im Griff: Viktor Miftaraj (rechts) stoppt den Pipinsrieder Halit Yilmaz regelwidrig. Links der Burghausener Maximilian Reiter. © hae

Etwas Positives hatte dann der Nachmittag auf der herrlichen Anlage des FC Pipinsried doch noch. Der Gründer und langjährige Präsident des Vereins, Konny Höß, wurde vom neuen Präsidenten Benny Rauch in der Halbzeitpause zum Ehrenvorsitzenden des FC Pipinsried ernannt. „Das hätte eigentlich schon viel früher passieren müssen. Konny, wir wollen einfach nur Danke sagen für das, was du hier aufgebaut hast“, sagte Rauch. Sichtlich gerührt nahm Höß die Urkunde entgegen, die auf einer Plakette befestigt ist. Der neue Ehrenvorsitzende ließ es sich dann nicht nehmen, noch ein paar Worte an die Zuschauer zu richten. Und mit dem Mikrofon in der Hand blühte Konny Höß wieder auf, er hielt eine Rede, die an so manche seiner beinahe schon legendären Reden im Sportheim oder auch in der Gaststätte Lampl erinnerte. Von vielen Zuschauern war zu vernehmen, dass sie gehörig Respekt vor der Leistung des neuen Ehrenvorsitzenden haben.

Zudem wurde bekannt, dass Mittelfeldspieler Daniele Jelisic seinen Vertrag beim FC Pipinsried verlängert hat und auch in der kommenden Saison im FCP-Dress auflaufen wird.