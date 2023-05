Dachau 1865 im Fernduell mit Bayern Hof

Im Saisonendspurt gilt es, noch einmal zusammenzustehen: die Fußballer des TSV Dachau 1865. © ro

Der Fußball-Bayernligist TSV Dachau 1865 ist diesmal zu Gast beim TSV 1860 München II. Aber es gibt noch einen Gegner - im Fernduell.

Dachau – Mit dem Spiel beim TSV 1860 München II setzen die Bayernliga-Fußballer des TSV 1865 Dachau ihren Kampf um den Klassenerhalt fort (Samstag, 14 Uhr). Die „kleinen Löwen“ empfangen die Dachauer nicht am Klubgelände an der Grünwaldstraße in Giesing, sondern auf der Sportanlage des TSV Gilching.

Platz 13 zu schaffen und so den direkten Klassenerhalt zu bewerkstelligen, ist für die Dachauer nur mehr theoretisch möglich. Für sie gilt es vor allem, Punkte zu sammeln, um zum Saisonschluss der bessere Tabellen-14. der beiden Bayernligen zu sein und so den Ligaverbleib zu erreichen. Hier sieht es im Moment ganz gut aus. Nach 31 Spielen hat der TSV 1865 36 Punkte auf dem Konto, die SpVgg Bayern Hof als aktueller Tabellen-14. der Bayernliga Nord steht bei 34 Punkten nach 31 Spieltagen. Dabei hatten die Dachauer noch Glück, denn die Hofer kassierten im Spiel gegen Cham in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 1:1. Hätte die SpVgg gewonnen, hätte sie ebenfalls 36 Punkte.

Aber es ist eine Momentaufnahme, die sich schnell wieder verändern kann. Das Gastspiel der Dachauer bei den Löwen ist ohne Zweifel ein weiteres richtiges Endspiel, verlieren ist verboten.

Die Begegnungen gegen 1860 II waren stets ziemlich ausgeglichen. Man darf gespannt sein, was sich 1860-Trainerfuchs Frank Schmöller mit seiner Jungspund-Mannschaft (Durchschnitt 20,03 Jahre, das jüngste Team in der Bayernliga) einfallen lässt. In neun Begegnungen gab es drei Dachauer Siege, drei Niederlagen und drei Unentschieden. Das Vorrundenspiel endete 1:1, Mohamed Bekaj traf für Dachau.

Besonders bitter war die 1:5-Niederlage im März der Saison 2021/22. Danach gab es ein Beben an der Jahnstraße. Fabian Lamotte trat als Trainer zurück und Ugur Alkan als Abteilungsleiter.

„Die kleinen Löwen sind für uns unberechenbar“, sagt 1865-Abteilungsleiter Marcel Richter. „Die Spieler sind gut ausgebildet und wollen sich für den Profifußball empfehlen.“ Der Vergleich mit Hof spiele natürlich eine immense Rolle, „aber wir schauen erst einmal auf uns selbst, denn wir haben es in der eigenen Hand“. Mindestens vier Punkte müsse die Mannschaft in den noch ausstehenden drei Spielen holen. 65-Trainer Orhan Akkurt fordert von seinen Spielern die Bereitschaft, „über die Grenzen zu gehen“.

Sehr fraglich ist der Einsatz von Orkun Tugbay, der im Sparkassencup-Finale gegen Karlsfeld verletzt ausgewechselt werden musste. Matthias Leiber musste wegen muskulärer Probleme die Woche über pausieren.