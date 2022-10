Frustbewältigung bei Wacker? Pipinsried spielt in Burghausen

Auf seine Tore hofft man beim FCP: Mittelstürmer Marvin Jike hat seine Rot-Sperre abgesessen. FCP und Wacker: Da gab’s Ärger © hae

Fußball-Regionalligist FC Pipinsried wartet seit acht Spielen auf seinen Sieg. Nächste Gelegenheit: das Spiel beim SV Wacker Burghausen.

Pipinsried – Am vorletzten Spieltag der Vorrunde muss der FC Pipinsried beim Tabellendritten der Regionalliga Bayern, dem SV Wacker Burghausen, antreten. Die Pipinsrieder sind seit acht Spielen sieglos, Burghausen dagegen ist das Überraschungsteam der Liga, liegt auf Rang drei hinter den enteilten Teams aus Haching und Würzburg.

Für den FC Pipinsried war der letzte Spieltag eine frustrierende Angelegenheit. In einem schwachen Match gegen den Tabellenletzten SV Heimstetten schien die 1:0- Führung zum Sieg zu reichen, denn so wirklich gefährlich waren die Heimstettener nicht. Bis auf die 98. Minute, als SV-Keeper Moritz Knauf sich vor einer letzten Ecke für sein Team in den Pipinsrieder Strafraum begab. Sei Seitfallzieher sorgte für den späten Ausgleich (wir berichteten). Heimstetten jubelte, die Pipinsrieder verließen mit hängenden Köpfen den Platz – das Remis war eine gefühlte Niederlage.

Lange Zeit zum Nachdenken blieb nicht, denn an diesem Wochenende wartet mit dem SV Wacker Burghausen eines der Top-Teams der Liga auf das Team aus dem Dachauer Hinterland. Die Mannschaft von Hannes Sigurdsson hat sich in der oberen Tabellenhälfte etabliert, auch wenn das Match am vergangenen Wochenende beim 1. FC Nürnberg II mit 0:1 verloren ging. Wie stark die Wacker-Elf auftrumpfen kann, bewies sie nicht zuletzt beim 5:0-Heimsieg gegen den FC Bayern München II und dem 4:0- Sieg gegen den TSV Aubstadt.

Im vergangenen Jahr konnten die Pipinsrieder beide Spiele gegen die Elf von der Salzach gewinnen. Doch neues Spiel, neues Glück. Zudem gab es vor der Saison Unstimmigkeiten zwischen den beiden Vereinen. Der FCP verpflichtete nicht ganz geräuschlos Youngster Sebastian Keßler aus Burghausen. Zudem sollte Hannes Sigurdsson Trainer im Ilmtal werden. Die Sache schien aus Pipinsrieder Sicht bereits unter Dach und Fach zu sein, doch der ehemalige isländische Nationalspieler entschied sich zu einem Wechsel nach Burghausen.

Für die Mannschaft des Pipinsrieder Trainers Niko Jelisic gilt es, endlich im letzten Drittel ihre spielerischen Fähigkeiten in Tore umzumünzen. „Das ist einfach unser Manko, wir machen viel zu wenig aus den sich bietenden Möglichkeiten“, so der 27- jährige Spielertrainer des FCP. Was seinen Spielern in den vergangenen Wochen fehlte, war der absolute Wille, das Runde ins Eckige zu bugsieren – auf welche Art auch immer.

FCP-Offensiv-Akteur Halit Yilmaz wird seinem Team weiter wegen anhaltender Knieprobleme fehlen, Mittelstürmer Marvin Jike hat dagegen seine Rot-Sperre angesessen und steht wieder zur Verfügung.