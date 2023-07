Fünf Tore in der Schlussviertelstunde

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

„Jerry“ packt zu: Jetzendorfs Torhüter Manhard beendet auch diesen Oberweikertshofener Angriffsversuch. © Dieter Metzler

Landesligist TSV Jetzendorf hat sich beim SC Oberweikertshofen verdient mit 4:1 Toren durchgesetzt. Mit dem Toreschießen ließen sich beide Teams Zeit.

Jetzendorf – „Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, befand Stefan Kellner, neuer Trainer der Landesligisten TSV Jetzendorf, nach dem 4:1-Erfolg in Oberweikertshofen. Angesichts der Tatsache, dass es am Mittwochabend in Oberweikertshofen nach 77 Minuten noch 0:0 stand, mutet Kellners Aussage ein wenig seltsam an. Doch die Jetzendorfer waren vor allem in der ersten Halbzeit klar Chef im Ring.

Nur machten sie noch nichts draus. Dominic Reisner, Felix Heckmeier und Maximilian Kreitmair gleich zweimal ließen beste Chancen liegen.

Halbzeit zwei war ausgeglichener, beide Teams lieferten sich mitunter einen offenen Schlagabtausch. Jetzt hatte auch Oberweikertshofen gute Chancen. Aber was auf den Kasten kam, wurde Beute von Tormann Jeremy Manhard.

In der 77. Minute eröffnete Dominic Reisner den späten Torreigen. Mit seiner Stürmerspürnase erahnte er den Rückpass eines Innenverteidigers zum Torwart, lief dazwischen, umkurvte den Schlussmann und schob zum 1:0 ein.

Oberweikertshofen machte nun auf – und lief in Jetzendorfer Konter. Erst traf Stefan Stöckl nach einem weiten Abschlag von Jeremy Manhard und einem Querpass von Reisner freistehend, dann legte Maximilian Kreitmair nach Doppelpass mit Reisner das dritte Tor nach. Das Elfmetertor der Gastgeber in der 89. Spielminute durch Maximilian Schluch hatte keine Bedeutung mehr.

Den Schlusspunkt setzten dann eh noch die Jetzendorfer: Wlad Beiz traf nach einer Reisner-Ecke per Kopf ins lange Eck. Dominic Reisner war demnach an allen vier Jetzendorfer Toren beteiligt.

Beim Saisonauftaktspiel zuhause gegen Ehekirchen (1:2) hatten sich die Jetzendorfer schwergetan im Spiel gegen einen extrem tief stehenden Gegner, der den Ball eher nicht haben wollte. Das war am Mittwoch anders. Oberweikertshofen wollte durchaus teilnehmen am Spiel, da gab’s mehr Raum für die Jetzendorfer. Trainer Kellner hatte es genau so erwartet: „Ich bin schon mit einem guten Gefühl nach Oberweikertshofen gefahren.“

Weil das ursprünglich fürs kommende Wochenende angesetzte Spiel gegen Bobingen auf den 6. September verlegt wurde, haben die Jetzendorfer jetzt zehn Tage Pause. Nächster Gegner ist dann Aindling. tol