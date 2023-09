Derby zwischen Inhauser Moos und Haimhausen findet keinen Sieger – die Zuschauer keinen Parkplatz

Derby ohne Sieger: Der SC Inhauser Moos und der SV Haimhausen lieferten sich eine eher zähe Partie. Foto: ro © ro

Top-Spiel in der Kreisklasse 1: Das Derby zwischen dem SC Inhauser Moos und Haimhausen endet Remis. Erst nach dem Anpfiff kamen viele Zuschauer.

Inhausen – Derbyzeit in Inhausen. Alle Parkplätze am SCI-Sportgelände waren belegt, viele Zuschauer schafften es nicht rechtzeitig bis zum Anpfiff. Das Spiel SC Inhauser Moos gegen SV Haimhausen endete 1:1.

Die Partie war von Anfang an gezeichnet von vielen Zweikämpfen, der Spielfluss war entsprechend zäh. Das ist häufig bei Lokalderbys zu beobachten.

SCI-Abteilungsleiter Werner Schmid hatte an diesem Nachmittag gleich mehrere Aufgaben zu erledigen. Zum einen musste er als Linienrichter fungieren und zum anderen öfters Platzpflege betreiben, weil die mitunter harten Zweikämpfe nicht gerade rasenschonend ausfielen.

Blitzstart für SC Inhauser Moos – Traumstart für SV Haimhausen in Halbzeit zwei

Die Führung für Inhauser Moos erzielte Maximilian Kopfmüller bereits in der 2. Minute. Der SV Haimhausen kam anschließend überhaupt nicht ins Spiel, die erste halbe Stunde gehörte den Gastgebern. In dieser Phase zeigte sich die über zwölfjährige Erfahrung, die der SCI in der Kreisliga sammeln konnte. Erst in der zweiten Halbzeit wurde Haimhausen besser. Dies lag auch an den zusehends schwindenden Kräften beim SCI, der unter permanentem Personalmangel leidet – mit ein Grund für den Abstieg nach der vergangenen Saison.

Das 1:1 fiel in der 47. Minute, Torschütze war Stefan Bernhard. Am Ende rettete Inhausens Keeper Louis Müller seiner Elf mit einigen Klasseparaden den Punkt.

„Wir hatten weder den unbedingten Willen, noch ein Tor zu machen, noch das notwendige Tempo im Offensivspiel, um die Abwehr unter Druck setzen zu können“, kritisierte SCI-Sprecher Werner Schmid die Vorstellung der Mannschaft.

Haimhausens Trainer Christian Schmeizl sah es ähnlich: „Vor dem Spiel hätte ich ein 1:1 unterschrieben, aufgrund der Chancen am Ende hätten wir uns den Sieg aber verdient.“