Eigentor und verschossener Elfer: Pipinsried verliert Auftaktspiel trotz guter Chancen

Nicht alles wird ihm gefallen haben: Pipinsrieds Trainer Niko Jelisic. © HAE

Der FC Pipinsried ist mit einer 0:1-Niederlage ins neue Spieljahr gestartet, in Fürth war am Sonntag allerdings mehr drin.

Pipinsried/Fürth – Das Match begann für den Gast aus Pipinsried ausgesprochen unerfreulich: Nach einem Pressschlag an der Strafraumgrenze, Pipinsrieds Faton Dzemailji ist beteiligt, landet der Ball per Bogenlampe im Netz des Gästegehäuses (7.). Früher Rückstand nach einem Eigentor – blöder kann es kaum laufen im ersten Saisonspiel.

Schon drei Minuten vor dem 1:0 hatten die Fürther die Chance, in Führung zu gehen: David Ismail fackelt nach einem Ballverlust der Gäste nicht lange, FCP-Keeper Felix Thiel lenkt den Ball gerade noch so um den Pfosten des Pipinsrieder Kastens. Thiel touchiert mit seinem Eisenschädel das Aluminium, muss kurz am Kopf behandelt werden, macht aber weiter.

FC Pipinsried verschießt Elfmeter

In Minute 18 wurde Pablo Pigl im Fürther Strafraum gefoult – Elfmeter für Pipinsried. Marvin Jike, eigentlich ein sicherer Schütze vom Punkt, zielte diesmal etwas zu genau, die Kugel zischte links am Tor vorbei.

Und wenig später reklamierten die Gäste erneut lautstark, sie forderten von Schiedsrichter Thomas Stein einen zweiten Strafstoß. Doch nach einer klaren Regelwidrigkeit an Daniel Jelisic im Fürther Strafraum blieb die Pfeife diesmal stumm.

Die Fürther waren mit drei Spielern aus dem Dunstkreis der Ersten angetreten, darunter Weltmeister Pierre Littbarskis Sohn Lucien und Supertalent Lars Sidey Raebiger, der vor einem Vierteljahr 17 Jahre alt geworden ist. Der Youngster hätte um ein Haar das 2:0 erzielt, doch Thiel reagierte gegen den Fürther zweimal glänzend (32.).

FCP gleicht trotz Chancenwucher nicht aus

In der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit hätten die Pipinsrieder ausgleichen können – ja: müssen. Erst traf Pigl den Ball nach einer Ecke mit dem Kopf nicht richtig - er verzog – und wenig später verpassten Jike und Benedikt Lobenhofer unmittelbar hintereinander nur knapp.

Kurz vor der Pause hatten beide Teams noch jeweils einmal die Chance auf eine Ergebnisverbesserung: Erst scheiterte Littbarski mit einem Schlenzer am aufmerksamen Thiel, und wenig später zischte der Ball nach einem abgefälschten Schuss von Halit Yilmaz um Zentimeter am Fürther Kasten vorbei ins Toraus.

Nach einer munteren ersten Halbzeit eilten viele Fans an die Verpflegungsstationen, doch die Wurstbrater waren angesichts des enormen Ansturms heillos überfordert. Die Wartezeiten wurden immer länger, so dass viele Enttäuschte mit leerem Magen zu ihrem Platz zurückkehren mussten.

Auch in Hälfte zwei bleibt es bei keinem Tor für Pipinsried

Im Durchgang zwei war nach kurzer Zeit Zapfenstreich für die beiden Fürther Teenager Raebiger (17) und Littbarski (19), für sie kamen mit Willi Alfons Kamm (19) und Nikolas Hofmann (20) zwei weitere Jungspunde ins Spiel. Und Hofmann war es auch, der für den nächsten Pipinsrieder Schreckmoment sorgte, doch sein Schuss verfehlte das Ziel am Ende dann doch deutlich (66.).

Nur hauchdünn strich das Spielgerät zwei Minuten später über das Fürther Tor, der Freistoß von Faton Dzemailji hätte einen Treffer verdient gehabt. Und weitere 120 Sekunden später setzte Halit Yilmaz noch einen drauf, nach einen schönen Solo traf der Pipinsrieder aus 16 Metern das Aluminium. Eine weitere gute Ausgleichschance vergab Marvin Jike in Minute 79, sein Kopfball war etwas zu hoch angesetzt.

Stenogramm

SpVgg Greuther Fürth II - FC Pipinsried 1:0 (1:0)

SpVgg Greuther Fürth II: Lasse Schulz, Natanas Zebrauskas, Oliver Fobassam Nawe, Daniel Adlung, Fabian Baumgärtel, Lars Sidney Raebiger, David Ismail, David Pfeil, Philipp Kirsamer, Maximilian Dietz, Lucien Littbarski – Willi Alfons Kamm, Nikolas Hofmann, Elias Kratzer, Konstantinos Grigoriadis, Robin Littig.

FC Pipinsried: Felix Thiel, Fabian Willibald, Daniel Jelisic, Pablo Pigl, Tim Greifenegger, Ryosuke Kikuchi, Halit Yilmaz, Faton Dzemailji, Benedikt Lobenhofer, Marvin Jike, Bernard Mwarome – Nickoy Ricter, Claudio Milican, Ahanna Francis Agbowo.

Zuschauer: 285

Besondere Vorkommnisse: Marvin Jike setzt den Ball per Elfmeter (Foul an Pablo Pigl) links am Fürther Tor vorbei (18.).

Tore: 1:0 (7.) – Eigentor.