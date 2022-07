FC Pipinsried: Problem ist die Chancenverwertung

Teilen

Eine der besten Chancen des FC Pipinsried in Fürth vergab Pablo Pigl. Er segelte wenige Meter vor dem Greuther Kasten an der Kugel vorbei. FOTO: HAE © HAE

Trotz einer ansprechenden Leistung hat der Fußball-Regionalligist FC Pipinsried sein Auftaktmatch bei der SpVgg Greuther Fürth II mit 0:1 verloren.

Pipinsried – Der Trainer der Pipinsrieder, Niko Jelisic, war dennoch nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Nur die Chancenverwertung war dem Coach ein Dorn im Auge.

„Es war eine gute Leistung meiner Mannschaft. Wenn sie sich dann auch noch belohnt, dann geht sie als verdienter Sieger von Feld. In der Abwehr haben wir gefühlt kaum etwas zugelassen –- und wenn es doch einmal gefährlich wurde, dann nur nach eigenen Fehlern“, analysierte der FCP-Trainer nach Spielschluss.

In der Tat hatte ein Team zahlreiche Einschussmöglichkeiten, die allesamt verballert wurden. Kostprobe gefällig?

Marvin Jike setzt einen Foulelfmeter neben den Kasten (19.); Halit Yilmaz trifft in der 74. Minute nur das Gebälk. Im ersten Spielabschnitt rauschen Weitschüsse von Halit Yilmaz und Faton Dzemailji nur knapp am Tor von SpVgg-Keeper Lasse Schulz vorbei. Nach einer Ecke schaffen es Marvin Jike und Benedikt Lobenhofer nicht, denn Ball aus kurzer Distanz über die Linie zu drücken; Pablo Pigl fliegt, ebenfalls nach einer Ecke, freistehend am Spielgerät drei Meter vor der Torlinie vorbei.

FC Pipinsried: Nicht nur negative Aspekte

Aber es gab auch positive Aspekte. Beim FCP steht mit Felix Thiel ein Klasse-Keeper zwischen den Pfosten, der in der ersten Halbzeit einige Male sehr gut reagiert hat. In der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber nur eine Chance durch Joker Nikolaus Hofmann, dessen Eingabe an Freund und Feind vorbei ins Toraus trudelte.

Am kommenden Samstag, 23. Juli, empfängt der FC Pipinsried um 17 Uhr den TSV Aubstadt, der sein Heimspiel zum Saisonstart überraschend mit 1:3 gegen den 1.FC Nürnberg II verloren hat. Zudem gab der FC Pipinsried bekannt, dass am heutigen Dienstag und am morgigen Mittwoch im Sportheim des FCP jeweils von 18 Uhr bis 20 Uhr Dauerkarten erworben werden können. Preis einer Dauerkarte Stehplatz: 180 Euro (ermäßigt 140 Euro). Dauerkarte Sitzplatz: 230 Euro (ermäßigt 190 Euro). Ermäßigt sind Rentner, Schüler, Studenten, Azubi, Behinderte, Vereinsmitglieder und Mitglieder des Fanclubs 67er Bibaschria. Die Dauerkarte gilt nicht bei Pokalspielen.