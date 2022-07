„Es fehlt an allem“: Pipinsried-Coach Jelisic sauer nach zweitem Unentschieden in Folge

Teilen

Ein Bild mit Symbolcharakter: Beim FC Pipinsried (am Boden Daniel Jelisic) gibts noch viele Baustellen. © HAE

Der Saisonstart in der Fußball-Regionalliga rückt immer näher. Der FC Pipinsried testete diesmal zuhause gegen einen Bayernligisten.

Pipinsried - Zweites Remis innerhalb von drei Tagen gegen einen Bayernligisten – der Regionalligist FC Pipinsried kommt in der Vorbereitung noch nicht so recht auf Touren. Vor der enttäuschenden Kulisse von 70 Zuschauern kassierte der FCP im Heimspiel gegen den FC Gundelfingen nach einer 2:0-Führung in der Nachspielzeit noch den verdienten 2:2-Ausgleichstreffer.

Nur drei Tage nach der schwachen Vorstellung in Deisenhofen konnte die Mannschaft von FCP-Trainer Niko Jelisic auf heimischem Terrain keine Wiedergutmachung betreiben. Im einzigen Heimspiel der Vorbereitung haperte es bei den Gelb-Blauen an allen Ecken und Enden, ein Klassenunterschied zum Bayernligisten aus Nordschwaben war zu keinem Zeitpunkt zu erkennen.

Entsprechend sauer war FCP-Coach Niko Jelisic nach der Partie: „Wie schon in Deisenhofen fehlte es an allem. Was mich richtig sauer macht: es mangelt an den fußballerischen Grundtugenden Laufbereitschaft und Herz. Augenscheinlich hat die Mannschaft es nicht kapiert. Also werden wir in den kommenden Trainingseinheiten den läuferischen Aspekt in den Vordergrund stellen.“ Er werde die Zügel deutlich anziehen, so Jelisic: „Eigentlich bin ich nicht dieser Typ Trainer, aber wenn es die Mannschaft so will – bitte schön!“

Es mangelt an Erfahrung bei den Pipinsriedern

Am Spieltag wurde bekannt, dass der FCP den Zwillingsbruder von Neuzugang Junes Amdouni, einen 17-Jährigen namens Mohammed, verpflichtet hat. Der Mittelfeldspieler kommt von der U 19 des FC Deisenhofen.

Im Spiel gegen die wacker aufspielenden Gundelfinger wurde einmal mehr deutlich, woran es bei FC Pipinsried fehlt: Erfahrung. Die jungen Spieler haben gute Ansätze, doch im Mittelfeld war niemand, der das Spiel in die Hand nimmt, dirigiert und die Bälle verteilt. Auch für die Innenverteidigung gilt: Gute Ansätze, aber viel zu wenig Erfahrung.

FC Pipinsried: Trainergespann kann auch noch nicht mitkicken

In diesen beiden Mannschaftsteilen sollten die Verantwortlichen nachlegen, sprich: Spieler mit Regionalligaerfahrung verpflichten. Ansonsten könnte die Saison in einem Desaster enden.

Zu allem Übel müssen die auch als Spieler angedachten Trainer Niko Jelisic und Pablo Pigl weiterhin pausieren. Jelisic hat Ärger mit dem Sprunggelenk (mehrfacher Bänderriss), Pablo Pigl laboriert an Hüftproblemen. Mit diesen beiden Routiniers käme sicherlich mehr Struktur ins Spiel der Ilmtaler.

Neuer Torhüter zeigt starke Leistungen - Auch Stürmer treffen

Es gibt aber auch Lichtblicke: Auf der Torhüterposition zeigte Neuzugang Daniel Witetschek bisher sehr gute Leistungen; der in der vergangenen Woche vom FV Illertissen verpflichtete Felix Thiel muss sich strecken, um die Nummer eins beim FCP zu werden.

Im Angriff treffen Marvin Jike und Belmin Idrizovic zuverlässig ins Schwarze; beide haben allerdings im läuferischen Bereich noch viel Luft nach oben.

Bevor der FC Pipinsried am 17. Juli bei der SpVgg Greuther Fürth U 23 in die Saison startet, steht am kommenden Samstag der letzte Test beim Bezirksligisten FSV Pfaffenhofen auf dem Programm des FC Pipinsried.

FC Pipinsried - FC Gundelfingen 2:2

FC Pipinsried: Felix Thiel, Nikolaus Grotz, Alex Langen, Simon Rauscheder, Faton Dzemailji, Claudio Milican, Tim Greifenegger, Daniel Jelisic, Nickoy Ricter, Marvin Jike, Belmin Idrizovic – Junes Amdouni, Ryosuke Kikuchi, Ahanna Agbowo, Fabian Willibald, Sebastian Keßler.

Tore: 1:0 (25.) - Marvin Jike, 2:0 (68.) - Belmin Idrizovic, 2:1 (77.) - Ibrahim Neziri. 2:2 (90.+2) - Benedikt Ost