„Das geht nicht“ - Wacker-Coach Sigurdsson kritisiert FC Pipinsried nach Wechseltheater

Von: Tim Hempfling

„Es wurde viel gesagt, was überhaupt nicht stimmt“, sagt Hannes Sigurdsson zum Wechsel-Hin-und-Her zwischen ihm, Pipinsried und Burghausen. © IMAGO / Lackovic

Hannes Sigurdsson war vor seinem Wechsel nach Burghausen beim FC Pipinsried im Gespräch. Der 39-Jährige kritisiert den Klub aus dem Dachauer Hinterland.

München/Burghausen - Doch alles von vorne. Hannes Sigurdsson war seit 2018 Trainer des FC Deisenhofen. Mit dem damaligen Landesligisten stieg der Isländer im ersten Jahr in der Aufstiegsrelegation in die Bayernliga auf. In der Corona-Spielzeit 2019/21 gelang dann fast der Durchmarsch in die Regionalliga Bayern. Durch den Abbruch der Saison blieben die Deisenhofener am Ende trotz Platz zwei in der Bayernliga.

Im Dezember 2021 kam dann die Überraschung. Hannes Sigurdsson und der FC Deisenhofen gaben bekannt, am Ende der Spielzeit getrennte Wege zu gehen. Sigurdsson war insgesamt vier Jahre Cheftrainer beim Bayernligisten. Die Suche nach einem neuen Trainer hat nicht lange gedauert. Andreas Pummer, der unter anderem Türkgücü München in die Regionalliga führte, kam vom Regionalligisten FC Pipinsried. Zwischen letzterem und Wacker Burghausen gab es jedoch ein Streitthema: Hannes Sigurdsson.

Hannes Sigurdsson, FC Pipinsried und Wacker Burghausen: Ein wildes Hin und Her

Denn die Pipinsrieder wollten Sigurdsson unbedingt verpflichten. Laut dem FCP hatte der Isländer schon mündlich zugesagt. Doch Ligakonkurrent Wacker Burghausen nahm ebenfalls Kontakt zum 39-Jährigen auf und konnte sich schließlich Sigurdssons Dienste sichern. Im Interview mit der „heimatsport.de“ spricht der Wacker-Neu-Coach über die Verhandlungen mit dem FCP.

„Es wurde viel gesagt, was überhaupt nicht stimmt. Es gab Sachen, die haben mir nicht gefallen und deshalb hätte ich nie dort unterschreiben können“, sagt der Ex-Profi. „Ich habe ihnen das mitgeteilt, aber es hat sich einen Monat lang nichts getan. Das Vertragliche hat nicht gepasst, das habe ich ihnen klar und deutlich über längere Zeit gesagt, aber keine Antwort bekommen. Das geht nicht.“

„Streit“ zwischen Wacker Burghausen und FC Pipinsried mittlerweile schon wieder geklärt

„Hannes Sigurdsson hat uns seine Zusage per Handschlag und mündlich als Trainer für die nächste Saison gegeben. Die Vereinbarung sollte am Montag, dem 28. März 2022 unterschrieben werden“, sagte Tarik Sarisakal, sportlicher Leiter des FC Pipinsried, noch Anfang April dieses Jahres. Kurios: Bereits vor dem Wechseltheater um Sigurdsson sind beide Vereine aneinander geraten. Es ging um einen U19-Spieler der Burghausener, der ohne Wissen des Vereins zum FCP wechselte.

Beide Parteien haben sich jedoch schon kurz darauf wieder versöhnt. „Ich habe mich bei Tarik für die missverständliche Aussage entschuldigt. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch, die Differenzen wurden ausgeräumt und das Kriegsbeil ist begraben“, sagte Andreas Huber, Geschäftsführer des SV Wacker Burghausen. Und mittlerweile ist auch Pipinsried bei der Trainersuche fündig geworden: Nikola Jelisic und Miljan Prijovic stellen das neue Trainerduo.

Wacker Burghausen: Hannes Sigurdsson spricht von „Kriegermentalität“ und definiert Ziele nur intern

Währenddessen ist die Vorbereitung bei Burghausen schon im Endspurt. Sigurdsson hatte mittlerweile mehrere Wochen Zeit, sein neues Team kennenzulernen. „Wenn ein neuer Trainer zu einer neuen Truppe kommt, dauert das mit dem Taktischen und dem Spielerischen immer ein bisschen. Nach vier, fünf Wochen Vorbereitung kann man nicht erwarten, dass alles perfekt läuft und die Automatismen da sind“, sagt der neue Chef. „Aber den Willen kann man sehen, die Kriegermentalität. Beim Fußballerischen brauche ich eine Steigerung, jedes Spiel eine Verbesserung. Die Ziele, die behalte ich noch intern.“ (Tim Hempfling)