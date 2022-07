„Lehrgeld haben wir nicht bezahlt“: ASV Dachau will sich gegen Grünwald belohnen

Von: Nico Bauer

Typische Gesten in der Anfangsphase einer Saison. Auch der ASV Dachau ist noch auf der Suche nach den entscheidenden Stellschrauben. © HAB

Den Start in die neue Saison hat sich der ASV Dachau anders vorgestellt. Trotz einer guten Leistung ging der Aufsteiger gegen Brunnthal leer aus.

Dachau - Am heutigen Dienstag wollen sich Trainer Manuel Haupt und seine Mannschaft nachträglich belohnen – mit einem Sieg gegen den TSV Grünwald.

Die Grünwalder sind am ersten Spieltag leer ausgegangen. Die 0:4-Niederlage gegen den FC Unterföhring, einer der Top-Favoriten auf die Meisterschaft, kam nicht unerwartet, war aber dennoch eine Enttäuschung. Grünwald hatte keine Chance und TSV-Trainer Florian de Prato fragte nach dem Schlusspfiff: „Das ist so eine gute Mannschaft. Wer soll da über die ganze Saison gesehen dagegenhalten?“

Gasteiger soll Woudstra bei Grünwald ersetzen

Vielleicht hätte das Ergebnis besser ausgesehen, wenn Jordi Woudstra noch im Grünwalder Trikot auflaufen würde. Der vierzehnmalige Torschütze aus der vergangenen Saison wechselte im Sommer zu Türkgücü München – und traf prompt für den Regionalligisten bei dessen 2:1-Sieg in Heimstetten ins Schwarze. Woudstra hinterließ eine Lücke, die Andre Gasteiger schließen soll. Der ehemalige Karlsfelder Torjäger landete nach Bayernliga-Spielzeiten in Pipinsried und Hallbergmoos beim TSV Grünwald. Gasteiger brachte es in den vergangenen beiden Spielzeiten zwar nur auf drei Treffer in 25 Einsätzen, seine Torgefahr hat er in der Landesliga jedoch bereits unter Beweis gestellt.

Für den ASV Dachau geht es erst einmal darum, sich nach dem enttäuschenden 0:2-Auftakt gegen Brunnthal nicht verrückt zu machen. Denn die Leistung stimmte. Dachau kontrollierte die Partie und hatte mehrere gute Chancen auf die Führung, ein Eigentor in der Schlussphase und ein Konter mit dem Schlusspfiff kosteten aber das Spiel. „So ist es im Fußball“, kommentierte Trainer Haupt die 90 Minuten. Er stellte aber auch klar: „Lehrgeld haben wir nicht bezahlt. Der Gegner war nicht besser oder cleverer.“

ASV Dachau: Kader bleibt unverändert

Gegen Grünwald wollen sich die Dachauer die Punkte zurückholen. Der Kader bleibt unverändert. Das heißt auch, dass die Neuzugänge Josefalan Jassim und Christoph Pihale erneut fehlen. Bei beiden sind die Spielerpässe für Punktspiele noch nicht freigegeben. Sorgen um zu wenig Personal muss sich Haupt aber nicht machen. Gegen Brunnthal standen 19 Akteure im Kader.