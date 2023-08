Dachauer Profifußballer: Fußball-Lust, Fußball-Frust

Von: Thomas Leichsenring

Super gemacht, Tim! Nach seinem tollen Treffer im Pokalspiel gegen Karlsruhe lässt sich Tim Civeja von seinen Teamkollegen feiern. © Uli Deck

Der eine freut sich ausgelassen über sein Traumtor, der andere wartet nach wie vor sehnsüchtig auf einen Platz im Kader: Der Saisonstart ist für die Profifußballer aus dem Landkreis Dachau sehr unterschiedlich ausgefallen.

Dachau – Tim Civeja, 21, spielt seit Kurzem beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Und dort hat sich der junge Dachauer prächtig eingeführt. Beim 2:1-Sieg im DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen den Zweitligisten Karlsruhe erzielte Civeja das 1:0 – und wie: Civeja nahm eine Bogenlampe an der Strafraumgrenze elegant mit der Brust an, dann ließ er den erfahrenen Karlsruher Abwehrrecken Jerome Gondorf mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen. Tim Civeja zog mit rechts ab, sein Schlenzer passte genau ins lange Eck.

Stadionsprecher Christoph Tautz rief „Torschütze mit der Nummer 23 Tiiim...“ Und der stimmgewaltige Saarbrücker Fanchor antwortete: „Civeeeja!“ Man kennt ihn also schon, den Neuzugang, der in der vergangenen Saison für den Ligakonkurrenten FC Ingolstadt spielte. Am Samstag trafen Ingolstadt und Saarbrücken aufeinander, trennten sich 2:2. Tim Civeja wurde eingewechselt. In den drei Punktspielen davor stand er jeweils in der Startelf.

Thomas Rausch, Tim Rieder und Quirin Moll warten auf Einsätze

Thomas Rausch saß auch beim Saarbrücken-Spiel auf der Bank des FCI. Der 23 Jahre alte Kollbacher wurde von Trainer Michael Köllner bislang drei Mal ins Aufgebot berufen. Zu einem Einsatz kam es in der noch jungen Saison noch nicht.

Gleiches gilt für Tim Rieder. Der Dachauer ist eigentlich Stammspieler bei den Münchner Löwen, fällt wegen einer schweren Knieverletzung jedoch weiterhin aus.

Quirin Moll aus Dachau, bis zum Abschluss der vergangenen Drittliga-Saison Rieders Teamkollege bei 1860, ist weiter auf der Suche nach einem neuen Verein. Anfragen gibt es, eine Entscheidung aber fiel noch nicht. Sicher ist, dass der 32-Jährige seine Karriere fortsetzen wird.

Thomas Keller ist einziger Bundesligist aus Dachau - wenn auch noch ohne Einsatz

Seit dieser Saison gibt es wieder einen Bundesligaspieler aus dem Landkreis Dachau: Thomas Keller aus Schwabhausen. Der Abwehrspieler stieg mit dem 1. FC Heidenheim in die Erste Liga auf. Bei einem klaren 6:1-Sieg im Testspiel gegen den Oberligisten TSV Esslingen stand Keller 90 Minuten auf dem Platz, bei den folgenden Spielen war er jedoch leider nicht mehr im Kader; nicht beim 8:1-Sieg im Pokalspiel gegen den FC Rostock und nicht in den beiden Bundesligaspielen gegen Wolfsburg (0:2) und Hoffenheim (2:3).

Stammkraft ist und bleibt wohl auch Dennis Dressel beim Zweitligisten Hansa Rostock. Der Mittelfeldakteur aus Weichs spielte in drei Ligaspielen durch, beim 1:2 gegen Hannover und beim 3:1-Sieg im Pokalspiel beim Regionalligisten FSV Frankfurt wurde Dressel jeweils ausgewechselt.

Stammkraft mit Kogge auf der Brust: Dennis Dressel (links) vom FC Hansa Rostock im Zweikampf mit dem Elversberger Jannik Rochelt. © Harry Langer Defodi Images

1. FC St. Pauli: Ehemaliger Pipinsrieder Spielertrainer Fabian Hürzeler noch ungeschlagen

Seit Monaten gilt: Der 1. FC St. Pauli ist unter Trainer Fabian Hürzeler äußerst schwer zu schlagen. Die Erfolgsserie des ehemaligen Pipinsrieder Spielertrainers setzte sich auch in der neuen Saison in der Zweiten Liga fort, wenngleich nicht ganz so spektakulär wie in der Rückrunde der Spielzeit 2022/23. Der Kiezclub aus Hamburg ist in der neuen Saison noch ungeschlagen. Nach einem 2:1-Sieg zum Saisonauftakt gegen Kaiserslautern gab es allerdings in den folgenden drei Partien jeweils ein 0:0. Im DFB-Pokalwettbewerb steht St. Pauli nach einem ungefährdeten 5:0-Erfolg gegen den Oberligisten Atlas Delmenhorst in der zweiten Runde.