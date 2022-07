„Es geht noch um den Feinschliff“: SpVgg Kammerberg verliert Testspiel gegen Kreisligisten

Dieses Mal hatten sie nicht viel zu bejubeln: Die Kicker der SpVgg Kammerberg verloren ihr Testspiel gegen Günding mit 1:2. © HAB

Der Akku ist leer bei den Bezirksliga-Fußballern der SpVgg Kammerberg nach der 1:2-Niederlage im Testspiel gegen den Kreisligisten SV Günding.

Kammerberg – Die 1:2-Testspielpleite beim SV Günding aus der Kreisliga München 1 überraschte SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston daher nicht sonderlich: „Nach vier Wochen Vorbereitung ist der Körper am Tiefpunkt. Das hat dieses Spiel deutlich gezeigt.“

Die Kammerberger reisten mit nur zwölf Feldspielern an, der Kader war aber dennoch gut besetzt. In der Anfangsphase trotzte die Spielvereinigung den harten Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen.

Patrick Sturm brachte den Bezirksligisten von der Dachauer Landkreisgrenze in der achten Minute in Führung. Das 1:0 war verdient, denn bis Mitte der ersten Halbzeit war Kammerberg besser. Es folgte ein Bruch im Spiel der Gäste. „Wir haben viele kleine Fehler gemacht“, sagte Koston. Günding wurde selbstbewusster und verdiente sich den Ausgleich vor der Halbzeitpause durch Julian Penk (43.).

SpVgg Kammerberg: Beide Gegentreffer mussten nicht sein

Nach dem Seitenwechsel legte der SVG nach. Erneut war es Penk, der in der 49. Minute auf 2:1 stellte. Aus Kammerberger Sicht waren beide Gegentreffer vermeidbar. „Wir haben schlecht kommuniziert“, sagte Koston. Danach fehlte der Spielvereinigung die Kraft, um noch einmal zurückzukommen. Trotz der 1:2-Niederlage war Koston zufrieden: „Es war insgesamt ein guter Test. Jetzt geht es noch um den Feinschliff.“

Den wollen sich die Kammerberger am heutigen Dienstag um 19 Uhr gegen den TSV Allershausen und am Samstag, 23. Juli, im letzten Testspiel beim SV Raisting holen. Ihr erstes Bezirksligaspiel der Saison 2022/2023 bestreiten die Kammerberger am Sonntag, 31. Juli, um 14.30 Uhr daheim gegen den FC Schwabing.

Der Kreisligist SV Günding hat etwas mehr Zeit, an den Stellschrauben zu arbeiten, im Kreis München wird erst am 20./21. August wieder um Punkte gespielt.

Stenogramm

Testspiel SV Günding - SpVgg Kammerberg 2:1 (1:1)

SV Günding: Dominic Richter, Luis Heitmeier, Raphael Penk, Stephan Liebl, Jonas Schwarz, Keanu Pitthan, Moritz Linke, Anton Rusp, Julian Penk, Kevin Bachhuber, Daniel Reizinger – Patrick Moder, Patrik Reizinger, Matej Popovic, Matthias Keil, Sebastian Reißner, Lukas Gabler.

SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Daniel Seybold, Maximilian Schaar, Niklas Kiermeier, Constantin Cosa, Jonas Grundmann, Christoph Spielberger, Stefan Aust, Alexander Nefzger, Patrick Sturm, Jascha Beck – Maximilian Richter, Leander Lask.

Tore: 0:1 (8.) – Patrick Sturm. 1:1 (43.) – Julian Penk. 2:1 (49.) – Julian Penk.