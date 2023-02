Pipinsried standesgemäß – In Karlsfeld fliegen die Fäuste –1865 überzeugt gegen Türkgücü

Es war einiges los beim Spiel Karlsfeld gegen Oberweikertshofen, und dies nicht nur vor den Toren wie in dieser Szene. © Dieter Metzler

Am Ende wurde es dann doch noch einigermaßen standesgemäß: Klar mit 4:0 hat der FC Pipinsried am Samstag sein Testspiel beim Bezirksligisten FSV Pfaffenhofen gewonnen.

Spielertrainer Herbert Paul gab sich selbst eine Pause und ließ zudem einige Akteure auflaufen, die sonst nicht unbedingt zur ersten Elf des Regionalligisten zu zählen sind. Verlass war wieder einmal auf Torjäger Halit Yilmaz, der Angreifer traf zur Führung und legte nach der Pause zwei weitere Tore nach. Den vierten Treffer steuerte der zur Halbzeit eingewechselte Benedikt Lobenhofer bei.

Deutlich mehr gefordert werden die Pipinsrieder sicherlich bei ihrem nächsten Test: Am 18. Februar geht’s zum Bayernligisten Deisenhofen. tol

Stenogramm

FSV Pfaffenhofen – FC Pipinsried 0:4 (0:1): FC Pipinsried: Daniel Witetschek, Sebastian Keßler, Fabian Willibald, Tim Greifenegger, Seo Munkyu, Ryosuke Kikuchi, Halit Yilmaz, Nikolaus Grotz, Belmin Idrizovic, Mohammed Amdouni, Alexander Langen, Nickoy Ricter, Marin Pudic, Benedikt Lobenhofer, Marvin Jike

Tore: 0:1 (25.) – Halit Yilmaz; 0:2 (64. Benedikt Lobenhofer; 0:3 (69.) – Halit Yilmaz; 0:4 (90.) – Halit Yilmaz

3:6: Sieg für Türkgücü fällt zu hoch aus

Mit 3:6 (2:3) haben die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 am Samstag ihr Testspiel beim Regionalligisten Türkgücü München verloren. Am Ende stand ein etwas zu hoher Sieg für den Gastgeber. Denn vor allem in der ersten Hälfte zogen sich die Dachauer mehr als beachtlich aus der Affäre, gingen sogar drei Mal in Führung. Erst mit den vielen Wechseln brach der TSV 1865 etwas ein, zudem machten sich die Auswirkungen einer knallharten Trainingswoche bemerkbar. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte Dachaus Trainer Alexander Weiser.

Die 1:0-Führung erzielte Anthony Manuba schon in der 4. Spielminute, die Dachauer hatten nach einem Ballgewinn blitzschnell umgeschaltet. Das 1:2 in der 33. Minute resultierte aus einem Eigentor nach einer Ecke, und Mohamed Bekaj erzielte – wieder nach einem schnellen Umschaltmoment – die 3:2-Halbzeitführung nach einem Solo. Die zweite Hälfte gehörte dann den Gastgebern. ro

Stenogramm

Türkgücü München - TSV 1865 Dachau 6:3 (2:3): TSV Dachau: Maximilian Mayer, Arijanit Kelmendi, Sebastiano Nappo, Mohamed Bekaj, Orkun Tugbay, Mathias Leiber, Mario Gratzl, Vendim Sinani, Anthony Manuba, Jihun Kang, Dragan Radojevic - Jan Lipovsek, Martin Schön, Mario Maric, Daniel Zanker, Marcel Jurakovic, William Kemtchoum Djayo, Antonios Masmanidis, Thomas Mitsakos

Tore: 0:1 (4.) - Anthony Manuba. 1:1 (22.) - Marco Holz. 2:2 (33.) - Eigentor Michael Zant. 2:3 (40.) - Mohamed Bekaj. 3:3 (49.) - Marco Holz. 4:3 (55.) - Masaaki Takahara. 5:3 (64.) - Marco Holz Elfmeter. 6:3 (67.) - Yannick Woudstra

Zweimal Rot und fünf Tore

Zwei Rote Karten und fünf Tore: Es war einiges geboten am Samstag beim Kunstrasen-Test zwischen dem TSV Eintracht Karlsfeld (Landesliga Südost) und dem SC Oberweikertshofen (Landesliga Südwest).

Nach einer halben Stunde flog der Karlsfelder Osman Akbulut nach einer Tätlichkeit vom Platz. Beim anschließenden Tumult sah auch noch Weikertshofens Moritz Leibelt die Rote Karte. Zum Glück beruhigten sich alle wieder.

Schon nach sechs Minuten hatte Florian Schrattenecker zur Karlsfelder Führung getroffen, die Dominik Widemann zwei Minuten vor der Pause verdientermaßen ausglich. Ein Geschenk der Weikertshofener Abwehr nutzte Kubilay Celik zur erneuten Führung für Karlsfeld. Doch auch die Eintracht revanchierte sich mit einem Geschenk, dass Yenal Strauß zum 2:2 nutzte. Das dritte Karlsfelder Ter erzielte wieder Angreifer Celik. dn

Stenogramm

TSVE Karlsfeld – SC Oberweikertshofen 3:2 (1:1): TSVE Karlsfeld: Dominik Krueger, Peter Wuthe, Ivan Ivanovic, Dominik Pöhlmann, Fitim Raci, Florian Schrattenecker, Osman Akbulut, Lorenzo Kehl, Kilian Schestak, Thomas Ettenberger, Kubilay Celik, Philip Lorber, Hassan Marawan, Markus Huber, Tim Duchale, Bastian Kirschner

Tore: 1:0 (6.) – Florian Schrattenecker, 1:1 (43.) – Dominik Widemann; 2:1 (68.) – Kubilay Celik; 2:2 (71.) – Yenal Strauß; 3:2 (78.) Kubilay Celik.

Rote Karte: Osman Akbulut (TSV E. Karlsfeld)/Moritz Leibelt (SC Oberweikertshofen beide 30.)

ASV Dachau spielt gegen Schwaig remis

Die Fußballer des ASV Dachau sind am vergangenen Samstag bei ihrem Test gegen die Sportfreunde Schwaig über ein 3:3 nicht hinausgekommen, obwohl sie schon 2:0 und später 3:2 vorne lagen. Jonas Dworsky hatte schon nach vier Minuten zur Führung im Vergleich Landesliga Südwest gegen Landesliga Südost getroffen, nach 20 Minuten legte Maximilian Bergner nach. Nach der neuerlichen Führung – abermals hieß der Torschütze Jonas Dworsky (65. Minute) – kam Schwaig in der 71. Minute durch Vincent Sommer noch zum Ausgleich. Beide Trainer machten von ihren Auswechselmöglichkeiten regen Gebrauch, was den Spielfluss natürlich beeinträchtigte. tol

Stenogramm

ASV Dachau - Sportfreunde Schwaig : ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Tim Bürchner, Nicolaus Peterfy, Thomas Rieger, David Dworsky, Maximilian Bergner, Adjai Yazid Ouro-Akpo, Dennis Tscharnke, Ali Eren, Christoph Krüger, Jonas Dworsky, Artem Bykanov, Zvonimir Kulic, Mario Stanic, Anto Bilkic, Leon Schleich

Tore: 1:0 (4.) – Jonas Dworsky; 2:0 (25.) – Maximilian Bergner; 2:1 (38.) – Vincent Sommer; 2:2 (60.) – Vincent Sommer; 3:2 (65.) – Jonas Dworsky; 3:3 (71.) – Vincent Sommer.