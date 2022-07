„Wir haben vieles richtig gemacht“: TSV 1865 Dachau will in Garching defensive Fehler vermeiden

Von: Nico Bauer

Teilen

Erfahrene Haudegen und viele junge Wilde: Der TSV 1865 Dachau hat eine gute Mischung für die Bayernligasaison 2022/2023 zusammengemixt. © RO

Die Bayernligakicker des TSV 1865 Dachau haben den 1:4-Start gegen Deisenhofen abgehakt, sie lassen sich von blanken Zahlen nicht von ihrem Kurs abbringen.

Garching/Dachau - Die Mannschaft hat weit besser gespielt, als es die Zahlen vermuten lassen. In Garching muss man nun noch die defensiven Fehler abstellen – und dann kann man sich auch für die eigenen Leistungen belohnen. „Wir haben im ersten Spiel vieles richtig gemacht“, sagt Trainer Alexander Weiser, der sich auch von dem Ergebnis nicht täuschen lasst. Gegen Deisenhofen leistete man sich zwei Abwehrfehler, die auf dem hohen Niveau der Bayernliga gnadenlos bestraft werden. Hinzu kamen zwei Konter – und so wurde ein Spiel verloren, in dem die Dachauer über weite Strecken spielbestimmend gewesen sind.

Weiser selbst war als Innenverteidiger in seiner gesamten Karriere Mr. Zuverlässig, der oft unspektakulär und sicher seinen Dienst verrichtete. In den drei Tagen zwischen den ersten beiden Saisonspielen hat er noch einmal in Gesprächen betont, das man konzentriert agieren müsse. Die Offensive machte viel Betrieb, präsentierte den Zuschauern spannende Aktionen, doch am Ende stand man dann doch mit leeren Händen da.

TSV 1865 Dachau: Zwei alte Freunde treffen aufeinander

Die aktive Spielweise seines Teams und der mutige Fußball hat dem Dachauer Trainer gefallen. Weiser empfiehlt nun die Ruhe, mit der er einst selbst den Ball fern vom eigenen Tor hielt: „Manchmal sollten wir etwas abgeklärter spielen und nach dem vielleicht noch etwas besser postierten Mann suchen.“

Gegen Deisenhofen wirkten die Angriffe teilweise zu hektisch, wobei der stumpfe Rasen als zusätzlicher Schwierigkeitsfaktor dazukam. Das wird nun in Garching nicht anders sein.

Grundsätzlich würde der Trainer gerne wieder mit der gleichen Formation wie im ersten Ligaspiel antreten. Allerdings gibt es da noch personelle Fragezeichen. Mathias Leiber musste gegen Deisenhofen bereits nach einer Viertelstunde verletzt ausgewechselt werden, auch der ebenfalls angeschlagene Lirim Kelmendi ist fraglich. Lirim und sein Bruder Ari Kelmendi trugen in der Vergangenheit bereits das Garchinger Trikot, aber möglicherweise müssen beide passen. Ari Kelmendi hat noch Trainingsrückstand, könnte aber im Kader stehen. Dafür treffen sich mit Sebastiano Nappo und Garchings Riccardo Basta zwei alte Freunde. Beide spielten zusammen in der Jugend des FC Bayern und waren dort unzertrennliche Kumpels.