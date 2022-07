TSV 1865 Dachau macht vieles richtig - steht am Ende aber mit leeren Händen da

Von: Nico Bauer

Kein Durchkommen: Dragan Radojevic, einer der jungen Wilden im 1865-Team, bleibt in dieser Szene am Deisenhofener Keeper Enrico Caruso hängen. FOTOS (2): Nico Bauer © Nico Bauer

Es klingt etwas schräg, wenn eine Fußballmannschaft mit einem 1:4 auf eigenem Platz in die Saison startet und eigentlich auf der gezeigten Leistung aufbauen kann.

Dachau – Beim TSV 1865 Dachau trifft das aber zu, denn der im Juni dem Abstieg nur knapp entgangene Bayernligist startete mit einer leidenschaftlichen Leistung ins neue Spieljahr, aber am Ende gewann eben der Angstgegner aus Deisenhofen die Partie mit 4:1 (2:1).

Bei vier Gastspielen an der Jahnstraße übte sich der Klub aus dem Münchner Süden mit drei Siegen und einem Unentschieden immer wieder als Spielverderber. Die 65-Kicker hatten nach der Abstiegsrelegation mit vier Schlachten binnen zwei Wochen kaum Urlaub und eine entsprechend kurze Vorbereitung, aber dieses Handicap war der Mannschaft gar nicht anzusehen.

TSV 1865 Dachau: Frühe Führung

Die Dachauer haben Bock auf Bayernliga, sie spielten mutig nach vorne und waren in der ersten Hälfte auch die tonangebende Mannschaft. „Zur Pause hätten wir mindestens mit einem Tor vorne liegen müssen“, sagte später der neue TSV-Trainer Alexander Weiser. Diesen Vorsprung hatte man zunächst auch, weil gleich der erste Angriff der Saison erfolgreich abgeschlossen wurde. Nach Zwischenstationen über Martin Schön und Sebastian Brey kam der Ball zu Marcel Kosuch, der von der Strafraumgrenze überlegt einschob.

Einfach (und) genial ging es los, aber dann versäumten es die Hausherren, aus etlichen guten Chancen ein zweites und vielleicht drittes Tor nachzulegen.

Stattdessen leistete man sich zwei Abwehrblackouts, die Nico Karger zum Doppelschlag (32./37.) einluden. Diesen Pausenrückstand hatte man sich selbst eingebrockt.

65 macht Druck in der zweiten Hälfte - Aber das Tor fehlt

In der Halbzeit haben sich die Dachauer die Krone wieder gerichtet, sie marschierten wie zu Beginn der Partie mit einer extrem leidenschaftlichen halben Stunde in den Schlussabschnitt. Das frühe Tor nach zwei Minuten von Durchgang zwei verhinderte diesmal der Außenpfosten, aber danach gab es immer wieder Chancen für die 65-Fußballer. Bei einigen Standards hatte man Pech, aber teilweise agierten die Offensivkräfte auch zu hektisch. Gefühlt war der 2:2-Ausgleich eine halbe Stunde lang nur eine Frage der Zeit.

Die Faszination beim Fußball machen aber die Wendungen aus, sie machen den Sport so spannend und manchmal unerklärbar. Eine Schlussviertelstunde reichte den Deisenhofenern, um in Person von Tobias Rembeck gnadenlos effektiv zuzuschlagen. Mit dem 3:1 entdeckten die Gäste ihre Lust auf Fußball, sie ließen den Ball eine Viertelstunde – fein anzusehen – in den eigenen Reihen kreisen. In dieser Phase liefen die Dachauer nur noch dem Ball hinterher, wobei nachlassende Kraft und schwindende Hoffnung auf die Wende hinzukamen.

Woran hakt’s? 65-Trainer Aleaxnder Weiser ist ratlos. © Nico Bauer

Rembeck legte kurz vor Schluss noch das 4:1 für Deisenhofen nach, und die technisch versierten Gäste hätten sogar noch den einen oder anderen Treffer mehr schießen können.

So verließ der TSV 1865 Dachau den Platz als Verlierer, ohne sich etwas substanzielles vorwerfen zu müssen. Man lieferte einen leidenschaftlichen Auftritt, spielte ansehnlichen Fußball, versäumte es aber, mehr als ein Tor zu machen. Und so gab es ein 1:4, auf dem man im Spiel am Dienstag in Garching aufbauen kann. Auch der zweite Gegner des TSV 1865 ist mit einer Niederlage gestartet, der VfR verlor das Match beim SV Schalding-Heining mit 0:2.

Stenogramm

TSV 1865 Dachau - FC Deisenhofen 1:4 (1:2)

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Florian Mayer, Alexander Weiss, Sebastiano Nappo, Martin Schön, Sebastian Brey, Mathias Leiber, Lirim Kelmendi, Anthony Manuba, Marcel Kosuch, Dragan Radojevic – Kevin Bromm, Athanasios Savvas, Vendim Sinani, William Kemtchoum Djayo

FC Deisenhofen: Enrico Caruso, Leon Müller-Wiesen, Martin Mayer, Michael Bachhuber, Tobias Rembeck, Niklas Sagner, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Nico Karger, Dennis Yimez, Quirin Kolb – Tobias Nickl, Marco Finster, Michael Vodermeier, Björn Jost, Tobias Muggesser

Zuschauer: 200

Tore: Marcel Kosuch. 1:0 (2.) – Nico Karger. 1:1 (32.) – Nico Karger. 1:2 (37.) – Tobias Rembeck. 1:3 (75.) – Tobias Rembeck. 1:4 (87.)