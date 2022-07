Noch viel Sand im Getriebe: TSV 1865 Dachau arbeitet daheim weiter am Feinschliff

Trickreich und pfeilschnell: Anthony Manuba ist beim TSV Dachau auf der linken Außenbahn unterwegs. © RO

Der Saisonstart in der Bayernliga ist nicht mehr weit entfernt. Die 65er-Kicker aus Dachau hatten am Wochenende ihr nächstes Testspiel vor der Tür.

Dachau - Die erste Halbzeit des Testspiels der 65-Fußballer gegen die Raben aus Pullach war sehenswert, doch überschätzen sollte man das nicht. Da die Truppe des ehemaligen 65-Trainer Fabian Lamotte nur mit einem Mini-Aufgebot von elf Spielern und ihm selbst als Ersatzspieler in den Sportpark gekommen war, hatte der Gast kaum Möglichkeiten, personell auf das Geschehen in Dachau-Ost zu reagieren.

Eines ist jetzt schon klar: Beim TSV 1865 ist offensiv wie defensiv einiges an Qualität hinzugekommen. So wirbelte Anthony Manuba auf der linken Abwehrseite die Pullacher mit seinen Flankenläufen und Tricks mächtig durcheinander, und in der Mitte entwickelt sich Sebastiano Nappo immer mehr zum Torschützen vom Dienst. Zweimal kam er in der ersten halben Stunde im Strafraum an den Ball – und zweimal zappelte die Kugel danach im Netz (18./32.).

Dachau überzeugt in erster Halbzeit - Trainer und Fußballchef sind zufrieden

Hinten hielten Arijanit Kelmendi, Florian Mayer und auf Kevin Bromm den Laden dicht. Das schönste Tor des Tages erzielte Marcel Kosuch in der 35. Minute, als in der Luft stehend eine Traumflanke von Anthony Manuba ins Kreuzeck setzte.

1865-Fußballchef Marcel Richter zeigte sich zur Pause sehr zufrieden mit dem Auftritt der Dachauer Kicker, er meinte: „Das war schon ansehnlich – und hinten haben wir nichts zugelassen.“ Ebenso zufrieden war mit dem Halbzeitpfiff Trainer Alex Weiser: „Das sieht schon ein bisschen so aus, wie ich mir das vorstelle.“

Gäste kamen nach dem Halbzeitpfiff und vielen Heimwechseln besser ins Spiel

Zur zweiten Halbzeit wechselte Dachaus durch, so kamen die Gäste etwas besser ins Spiel. Und dem Ex-Trainer wurden sogar zwei Geschenke überreicht. Das 1:3 durch Dominik Bacher fiel in der 56. Minute nach einem schlampigen Pass von 65-Torwart Marco Jakob, und in der 60. Minute setzte sich Bacher gegen drei Dachauer Abwehrspieler durch, die viel zu zögerlich agierten und so das 2:3 nicht verhindern konnten.

Nach dem Spiel meinte Alexander Weiser: „Die erste Halbzeit war gut. In der zweiten haperte es am Spielfluss, was zu erwarten war, da wir viel gewechselt haben und viele junge Spieler aus der U 19 oder der Zweiten Erfahrung sammeln durften. Aber trotzdem: wir dürfen die zweite Halbzeit nicht mit 0:2 verlieren.“

Am morgigen Dienstag, 5. Juli, gastiert die Dachauer Elf von Trainer Alexander Weiser beim Landesligisten SC Olching. Anstoß ist um 19.15 Uhr.

TSV 1865 Dachau - SV Pullach 3:2 (3:0)

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Florian Mayer, Arijanit Kelmendi, Alexander Weiss, Sebatastiano Nappo, Kevin Bromm, Sebastian Brey, Mathias leiber, Anthony Manuba, Marcel Kosuch, Dragan Radojevic – Josef Stromeier, Fitim Konjuhi, Patrick Bromm, Athanasios Savvas, William Kemtchoum Djayo

Tore: 1:0 (18.) - Sebastiano Nappo. 2:0 (30.) - Sebastiano Nappo. 3:0 (35.) - Marcel Kosuch. 3:1 (56.) - Dominik Bacher. 3:2 (60.) - Dominik Bacher.