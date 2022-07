Ein Fehlstart mit Weckruf-Funktion: TSV 1865 Dachau siegt noch nach 0:2-Rückstand

Erst mit zunehmender Spieldauer stellten sich die Dachauer besser auf das Spiel der Moosinninger ein. © RO

Charaktertest bestanden. Nach einem völlig verkorksten Start - der TSV 1865 Dachau lag nach sechs Minuten schon mit 0:2 hinten - steigerte sich der Fußball-Bayernligist aus der Großen Kreisstadt.

Dachau – Im Testspiel gegen den Bezirksligisten FC Moosinning im Sportpark Dachau-Ost setzte sich der Gastgeber doch noch standesgemäß mit 5:2 durch.

Die Weiser-Elf wirkte im Heimspiel gegen einen starken Bezirksligisten, der immerhin mit Dominic Dachs im Tor und Georg Ball zwei erfahrene Ex-Regionalligaspieler des VfR Garching aufgeboten hatte, zunächst ziemlich desorientiert. Die neuformierte Abwehr um Co-Trainer Arijanit Kelmendi steigerte sich nach unkonzentriertem Beginn, die beiden Blitztreffer von FCM-Stürmer Alexander Auerweck haben das 65-Team wachgerüttelt. Bemerkenswert: Torschütze Auerweck stand bei beiden Treffern komplett frei.

Dachauer taten sich anfangs schwer - doch dann platzte der Knoten

Dachau fand vor allem in der ersten Hälfte nicht zum sicheren Aufbauspiel. Die Gäste stellten die Räume geschickt zu und der Aufbau über das 1865-Mittelfeld wirkte behäbig, das Pressing eher halbherzig. Erst Neuzugang Anthony Manuba aus Deisenhofen ließ den Knoten mit seinem Treffer zum 1:2 in der 29. Minute platzen. Den Ausgleich erzielte der umtriebige Marcel Kosuch in der 35. Minute. Am Ende setzte sich Dachau, auch dank zweier Tore des jungen 65-Neuzugangs Athanasios Savvas mit 5:2 durch.

Dachaus Trainer Alexander Weiser meinte nach dem Spiel: „Nach 15 bis 20 Minuten Tiefschlaf und einem 0:2 -Rückstand wurde es deutlich besser. Insgesamt müssen wir bei Ballbesitz aber noch bessere Entscheidungen treffen.“

TSV 1865 Dachau - FC Moosinning 5:2 (2:2)

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Florian Mayer, Arijanit Kelmendi, Alexander Weiss, Sebastiano Nappo, Martin Schön, Mario Maric, Vendim Sinani, Anthony Manuba, Marcel Kosuch, Dragan Radojevoc - William Kemtchoum Djayo, Kevin Bromm, Niclas Groß, Fitim Konjuhi, Athanasios Savvas.

FC Moosinning: Dominic Dachs, Maximilian Schmid, Johannes Volkmar, Georg Ball, Stefan Haas, Florian Jakob, Alexander Auerweck, Matthias Eschbaumer, Deniss Stauf, Christoph Kollmannsberger, Thomas Auerweck - Luis Haumann, Maximilian Lechner, Christian Reiser, Lukas Treffler, Yannick Saßmann, Daniel Auerweck.

Tore: 0:1 (4.) - Alexander Auerweck. 0:2 (6.) - Alexander Auerweck. 1:2 (29.) - Anthony Manuba. 2:2 (35.) - Marcel Kosuch. 3:2 (47.) – Athanasios Savvas. 4:2 (82.) - Mario Maric. 5:2 (83.) – Athanasios Savvas.