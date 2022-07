TSV Eintracht Karlsfeld zeigt dem FC Schwabing die Grenzen auf

Trinkpause: Die Karlsfelder Landesligakicker zeigten im Testspiel gegen den FC Schwabing nach der Pause eine runde Leistung, sie gewannen die Partie mit 3:0. © HASB

Der TSV Eintracht Karlsfeld hat auch den Test gegen den FC Schwabing gewonnen. In der zweiten Hälfte drehten die Karlsfelder auf und bezwangen den FC am Ende deutlich.

Karlsfeld - Das 3:0 über den Bezirksligisten war der dritte Sieg in Serie. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der sich die Karlsfelder nicht entscheidend durchsetzen konnten, wechselte Florian Beutlhauser, der Vertreter von Trainer Jay Alkan (Urlaub), zur Halbzeit einmal komplett durch.

Im zweiten Durchgang waren nur drei Minuten gespielt, als Fabian Schäffer per Heber aus 30 Metern die Führung erzielte. Wie dem 1:0 ging auch dem zweiten Treffer durch Kubilay Celik eine Pressingsituation voraus (70.). In der Schlussphase markierte Pascal Sattelberger den 3:0-Endstand (83.). „In der ersten Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwergetan, die zweite Halbzeit war deutlich besser“, so der Alkan-Vertreter. Und weiter: „Wir wollten es im Pressing besser machen. Das ist uns gerade vor den ersten beiden Toren gelungen.“

TSV Eintracht Karlsfeld - FC Schwabing 3:0 (0:0)

TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Peter Wuthe, Ivan Ivanovic, Dominik Pöhlmann, Markus Huber, Simon Huber, Tim Duchale, Abdul Bangura, Niklas Uhle, Sebastian Schneyer, Furkan Ocaktan – Marco Schlittmeier, Fabian Schaeffer, Pascal Sattelberger, Lukas Paunert, Osman Akbulut, Jonas Eicher, Florian Jörg Schrattenecker, Christoph Traub, Kubilay Celik, Fabian Müske.

Tore: 1:0 (48.) - Fabian Schäffer, 2:0 (70.) - Kubilay Celik, 3:0 (83.) - Pascal Sattelberger.