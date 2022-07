„Das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“: TSV Eintracht Karlsfeld zeigt gute Leistung

Teilen

Der TSV Eintracht Karlsfeld verspielt beim 2:2-Unentschieden in Schwaig eine 1:0- und 2:1-Führung. © becherer

Der TSV Eintracht Karlsfeld und die Sportfreunde Schwaig haben in der vergangenen Saison lange um die Bayernliga-Aufstiegsrelegation gekämpft.

Schwaig/Karlsfeld - Am Ende verpassten beide Teams den zweiten Platz, wurden Vierter beziehungsweise Dritter. Am ersten Spieltag der neuen Landesliga-Südost-Saison sind sich die beiden Spitzenteams in Schwaig begegnet. Karlsfeld legte zweimal vor, musste sich aber schlussendlich mit einem 2:2-Remis zufriedengeben.

Eine der großen Fragen war: Wie würde der neue TSV-Trainer Ugur „Jay“ Alkan seine Mannschaft ins Spiel schicken? Ein paar Überraschungen hatte Alkans Startelf parat. Die Schäffer-Brüder Fabian und Dominik fehlten zu Spielbeginn ebenso wie Michael Dietl, Pascal Sattelberger und Neuzugang Marco Schlittmeier. Letzterem hatte Alkan einen Startelf-Einsatz garantiert.

„Es hat aber leicht gezwickt bei Marco. Deswegen ist er draußen geblieben. Unser Kader ist ja sehr groß“, erklärte Alkan, der mit elf Auswechselspielern angereist war.

TSV Eintracht Karlsfeld: Freistoßtor von Fitim Raqi zu Beginn der Partie

Gar nicht im Kader stand Co-Spielertrainer „Niki“ Schäffer, der nach der Rückkehr aus dem Urlaub zuschaute. Das Tor hütete Dominik Krüger, für den angeschlagenen Schlittmeier verteidigte hinten rechts der junge Sebastian Schneyer. Und dem bescheinigte Alkan ein „überragendes Spiel“.

Für das erste Highlight der neuen Saison sorgte aber einer der erfahrenen Karlsfelder Spieler: Fitim Raqi. Der Mittelfeldspieler zirkelte einen Freistoß vom rechten Strafraumeck direkt aufs Tor und überraschte Sportfreunde-Keeper Franz Hornof im kurzen Eck (10.).

Mit der Führung im Rücken erspielte sich die Eintracht weitere Möglichkeiten. Die Verwertung der Chancen war einer der wenigen Kritikpunkte Alkans. „Andererseits: Wenn man viele Chancen herausspielt gegen eine starke Mannschaft wie Schwaig, hat man einiges richtig gemacht“, so der Karlsfelder Trainer.

Ausgleichstreffer noch in der ersten Hälfte

Eine Sache kostete die Karlsfelder die Führung zur Halbzeitpause: „Bei der Verteidigung ihrer Standards haben wir nicht gut ausgesehen“, so Alkan. Die Folge war der Ausgleichstreffer durch Raffael Ascher in der 27. Minute.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern das gleiche Bild: Beide Teams lieferten sich ein Duell auf gutem Niveau, Karlsfeld hatte ein leichtes Chancenplus. „Es waren wirklich gute Chancen darunter“, sagte Alkan, der nach einer Stunde Pascal Sattelberger und Michael Dietl einwechselte. Beide waren maßgeblich an der erneuten Führung beteiligt. Dietl spielte Sattelberger glänzend frei, der vor dem Tor die Übersicht behielt und so exakt auf Rückkehrer Kubilay Celik legte, dass dieser nur noch einschieben musste (64.).

Erneuter Ausgleich der Gäste sollte gleichzeitig auch der Endstand sein

Die Eintracht war auf Kurs, für drei Punkte reichte es dennoch nicht. Denn in der 80. Minute landete der Ball nach einer Ecke bei Tobias Jell – und der Kapitän der Sportfreunde stellte auf 2:2.

„Vor dem Spiel hätten wir uns auf jeden Fall über den Punkt gefreut, jetzt sind wir schon ein bisschen enttäuscht“, sagte Alkan. Dann fügte er an: „Ich sehe es trotzdem positiv. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Und man muss sich erstmal so viele Chancen herausspielen. Die Tore kommen schon irgendwann.“

Vielleicht bereits am Dienstag. Dann empfangen die Karlsfelder um 20 Uhr den Kirchheimer SC.

Stenogramm

FC Spfr. Schwaig - TSV Eintracht Karlsfeld 2:2 (1:1)

FC Spfr. Schwaig: Franz Hornof, Tobias Jell, Nils Wölken, Raffael Ascher, Vincent Sommer, Johannes Empl, Benjamin Held, Ricardo Maier, Maximilian Hellinger, Leon Roth, Tobias Bartl – Mario Simak, Florian Fink, Lucas Hones, Markus Straßer.

TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Ivan Ivanovic, Christoph Traub, Fitim Raqi, Lukas Paunert, Abdul Bangura, Leon Ritter, Thomas Ettenberger, Jonas Eicher, Sebastian Schneyer, Kubilay Celik – Dominik Pöhlmann, Michael Dietl, Florian Jörg Schrattenecker, Osman Akbulut

Zuschauer: 200

Tore: Fitim Raqi. 0:1 (10.) – Raffael Ascher. 1:1 (17.) – Kubilay Celik. 1:2 (64.) – Tobias Jell. 2.2 (80.)