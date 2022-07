„Ich habe uns nicht schlechter gesehen“: TSV Jetzendorf kassiert Klatsche zum Landesliga-Auftakt

Nicht nach Wunsch verlaufen ist der Saisonstart für den TSV Jetzendorf. Florian Radlmeier & Co. verloren das Match in Olching klar mit 0:3. © WEBER

Wie haben sie nach dem Aufstieg im Juni dem ersten Spieltag in der Landesliga Südwest entgegengefiebert, doch beim SC Olching haben die Fußballer des TSV Jetzendorf als Willkommensgruß eine kalte Dusche bekommen.

Olching/Jetzendorf - Der Liga-Rückkehrer unterlag trotz einer guten Leistung den effizienten Olchingern mit 0:3.

Die Hausherren setzten bereits in der vierten Minute den ersten Nadelstich. Die Jetzendorfer sortierten sich noch, als Keeper Jeremy Manhard einen Ball aus dem Winkel kratzte. Die folgende Ecke konnten die Gäste nicht klären, Gottfried Agbavon staubte zum 1:0 für Olching ab. „Der Start war natürlich alles andere als das, was wir uns vorgestellt haben“, kommentierte Schäffler die Szene.

Die Jetzendorfer mussten diesen Rückschlag erst einmal verdauen und vor der Trinkpause Mitte der ersten Halbzeit noch eine gefährliche Situation überstehen. Nach der Unterbrechung waren die Gäste in der Saison angekommen.

TSV Jetzendorf: Nach dem Gegentreffer das bessere TEam

Die neu formierte und mit Spannung erwartete Innenverteidigung der Jetzendorfer mit Wojciech Swierkosz und dem eine Position nach hinten gezogenen Markus Pöllner stand sicher. Und vorne erspielten sich die Gäste Chancen. Josef Keimel und Wlad Beiz hatten Möglichkeiten auf den Ausgleichstreffer, dieser wollte den Grün-Weißen vor der Halbzeitpause aber nicht gelingen.

Schäffler war dennoch zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft im erste Durchgang: „Wir hatten Zugriff und waren drauf und dran, das 1:1 zu erzielen.“

Die Gäste nahmen den Schwung mit in Halbzeit zwei, sie waren zunächst das bessere Team. Zweimal tauchten die Gäste frei vor dem Olchinger Tor auf, doch Wlad Beiz legte sich die Kugel zu weit vor und Max Kreitmair scheiterte an SCO-Keeper Michael Loroff.

Gelb-Rot für Pöllner - Jetzendorf in Unterzahl

Der Ausgleich lag in der Luft – bis zur 74. Minute: Da musste Pöllner nach seinem zweiten gelbwürdigen Foul per Ampelkarte vorzeitig vom Feld. Fünf Minuten später schlugen die Olchinger nach einer Ecke eiskalt zu. Das 0:2 durch Ruben Milla Nava bezeichnete Schäffler als Nackenschlag. „Die gelb-rote Karte und das zweite Standardgegentor – das war einfach zu viel heute“, so der Coach.

Der Aufsteiger von der Dachauer Landkreisgrenze versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, doch auch den letzten Treffer der Partie erzielte der SCO. Filip Vnuk traf in der 90. Minute zum 3:0-Endstand.

Alexander Schäffler: „Tut schon weh“

Bei Schäffler kamen nach dem Schlusspfiff Erinnerungen an die vergangenen Pflichtspielduelle mit Olching hoch. „Ich habe uns auch heute nicht schlechter gesehen. Vor allem nicht drei Tore schlechter. Wenn man das Ergebnis liest, tut es schon weh“, so Schäffler. Und weiter: „Aufgrund der zweiten Halbzeit und mit unseren Chancen dürfen wir hier eigentlich nicht ohne Punkt wegfahren.“

Schäffler legte aber auch den Finger in die Wunde. „Zwei Gegentore nach Standards – das darf auf diesem Niveau einfach nicht passieren“, so Schäffler weiter. Die Jetzendorfer können auf diesem Auftritt aufbauen, müssen aber auch in einigen Punkten cleverer werden. Noch haben sie die Zeit dafür.

Weiter geht es für den TSV Jetzendorf schon am morgigen Dienstag, um 19 Uhr empfängt die Schäffler-Elf dann den SC Oberweikertshofen. Das Team aus dem Nachbarlandkreis ist mit einem 1:0-Heimsieg über den FV Illertissen II in die neue Saison gestartet.

Stenogramm

SC Olching - TSV Jetzendorf 3:0 (1:0)

SC Olching: Michael Loroff, Jan Sostmann, Ruben Milla Nava, Maximilian Herrmann, Florian Obermeier, Gottfried Agbavon, Filip Vnuk, Benedikt Wiegert, Paul Niehaus, Kerem Kavuk, Dominik Dierich – Marco Ecke, Banipal Alskandar, Sebastian Heiß, Luka Batarilo-Cerdic, Hüseyin Ceker.

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Martin Öttl, Florian Radlmeier, Leon Grauvogl, Josef Keimel, Maximilian Kreitmair, Markus Pöllner, Luis Sarisakal, Dominic Reisner, Wlad Beiz, Wojciech Swierkosz – Sebastian Pohlmann, Benedict Geuenich, Alexander Schäffler

Zuschauer: 210

Gelb-rote Karte: Markus Pöllner (74.).

Tore: Gottfried Agbavon. 1:0 (4.) – Ruben Milla Nava. 2:0 (80.) – Filip Vnuk. 3:0 (90.)