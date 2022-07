TSV Jetzendorf im Aufsteigerduell mit dem SC Oberweikertshofen

Der TSV Jetzendorf (grüne Trikots) kassierte gegen den SC Olching (weiß) gleich eine derbe 0:3-Klatsche. Gegen Oberweikertshofen soll s besser werden. © Hans Kürzl

Zum Duell zweier Aufsteiger empfängt der TSV Jetzendorf am heutigen Dienstag den SC Oberweikertshofen. Es prallen zwei Welten aufeinander.

Jetzendorf - Denn während die Grün-Weißen gerade in den Heimspielen Punkte für den Klassenerhalt sammeln wollen, haben die Gäste aus Oberweikertshofen höhere Ziele – dafür spricht zumindest die Transferpolitik.

Neu im Team der Oberweikertshofener sind Dominik Widemann (TSV Rain), Elias Eck (SV Pullach), Adnan Muminovic (SV Cosmos Aystetten), Marcel Berger (SV Sulzemoos), Yenal Strauß (TSV Gilching) und Dominik Steinl (SC Fürstenfeldbruck). Die Anweisungen gibt seit Saisonbeginn Dominik Sammer. Der Trainer ist erst 25 Jahre alt, aber extrem ehrgeizig. Sammer startete seine Trainerkarriere in der Saison 2018/2019 als U 19-Trainer von TaF Glonntal.

TSV Jetzendorf: zum Auftakt gleich zwei Gegentore nach Ecken kassiert

Die Grün-Weißen haben sich trotz der 0:3-Niederlage beim SC Olching am Auftaktspieltag teuer verkauft, allerdings auch Schwächen gezeigt. „Wir haben zwei Gegentore nach Ecken kassiert. Die Probleme hatten wir schon in der Vorbereitung, was überraschend ist. Denn eigentlich machen wir nichts anders als in der vergangenen Saison“, grübelt TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler. Er trommelte seine Mannschaft am Montag zu einer regenerativen Einheit zusammen. Die Aufarbeitung des Olching-Spiels kam dabei ebenfalls nicht zu kurz.

„Uns fehlt nicht viel, es sind nur Kleinigkeiten“, sagt Schäffler. Doch die müssen angesprochen werden. Die Schwäche beim Verteidigen von gegnerischen Standards ist jedoch ein größeres Problem. Sie wird auch gegen Oberweikertshofen ein Thema, denn ausgerechnet in der neu formierten Innenverteidigung muss Schäffler umstellen. Wojciech Swierkosz ist im Urlaub und fehlt sicher. Markus Pöllner ist angschlagen, sein Einsatz ist fraglich.

„Es wird den ein oder anderen Wechsel geben müssen“, verspricht Jetzendorfs Coach Alexander Schäffler, der sein Team noch einmal auf die Zweikampfführung in der Landesliga eingestellt hat: „Die Zweikämpfe werden viel intensiver geführt als in der Bezirksliga. Das müssen wir annehmen – besonders gegen zweikampfstarke Teams wie Oberweikertshofen.“ (st)