Gegen FC Kempten: TSV Jetzendorf heiß auf das erste Landesliga-Heimspiel 

„Kempten wird uns zeigen, was auf uns zukommen wird“

Der Start in das Kapitel Landesliga ist dem TSV Jetzendorf mit einem Punkt beim SV Bad Heilbrunn geglückt. Am Mittwoch steht für den Aufsteiger das erste Heimspiel an.

Jetzendorf– Zu Gast ist der FC Kempten, der sich nach einer mehrjährigen Achterbahnfahrt stabilisiert hat (Anstoß: 18.30 Uhr).

Der FC Kempten ist ein würdiger Gegner für die Landesliga-Heimpremiere der Jetzendorfer. Der Klub aus der 70 000-Einwohner-Stadt ist eine große Nummer im Allgäu, auch wenn in den vergangenen Jahren der FC Memmingen (Regionalliga) und der Kemptener Stadtteilverein TSV Kottern (Bayernliga) davongezogen sind. Der FCK hat in der Saison 2007/08 noch in der Bayernliga gespielt und war mit dem FC Memmingen der hochklassigste Allgäuer Fußballklub, war dann bis in die Kreisliga abgestiegen und pendelte mehrere Jahre zwischen der Kreis- und Bezirksliga.

Nach dem Landesliga-Aufstieg vor einem Jahr und dem Klassenerhalt als Tabellenzehnter scheinen sich die Kemptener wieder zu stabilisieren. So sieht es Martin Schröder, der Co-Spielertrainer der Jetzendorfer: „Unser erster Gegner Bad Heilbrunn war ein Mitaufsteiger, mit Kempten kommt nun eine gestandene Landesliga-Mannschaft nach Jetzendorf.“

Der Star bei den Allgäuern ist Rückkehrer Thomas Rathgeber, der vor dieser Saison nach den Profistationen Bochum, Unterhaching, Offenbach, Saarbrücken, Schalke II und Ulm in seine Geburtsstadt zurückwechselte. Der 34-jährige Stürmer war einer der drei Kemptener Torschützen bei der 3:4-Auftaktniederlage gegen den FC Sonthofen.

„Kempten hat Qualität und wird uns zeigen, was in dieser Saison noch auf uns zukommen wird“, sagt Schröder. Viel mehr weiß er nicht über den Gegner: „Wir haben uns im Internet schlau gemacht, wie im ersten Saisonspiel haben wir aber nicht so viele Informationen über den Gegner“, so der 30-Jährige.

Für TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler macht genau das den Reiz aus: „Wir wissen bei keinem Gegner ganz genau, was uns erwartet. Unser Auftaktspiel in Bad Heilbrunn war auch deshalb so besonders, weil es den Charakter eines Relegationsspiels hatte: viele Zuschauer und ein Gegner, gegen den man noch nie gespielt hat.“

Auf die Leistung beim 0:0 wollen die Jetzendorfer Trainer aufbauen. „Wir haben gegen einen sehr guten Mitaufsteiger gut gespielt“, so Schäffler. Seinen Kollegen Schröder überraschte, „dass wir in einem Spiel so viel Ballbesitz und so viele Chancen hatten“. Was fehlte, war ein Treffer. Den wollen die Grün-Weißen im ersten Landesliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte erzielen. „Für uns Spieler und die Fans ist das erste Heimspiel etwas ganz Besonderes. Wir wollen erstmals in der neuen Liga treffen“, so Schäffler.

Einer, der Tore verhindert, wird den Jetzendorfern länger fehlen. Johannes Haas prallte in Bad Heilbrunn mit Wlad Beiz zusammen und fiel so unglücklich auf die Hand, dass er ausgewechselt werden musste. Die Diagnose: Bruch des Handgelenks. „Er wurde am Montag operiert und hat nun eine Platte im Handgelenk“, berichtet Co-Spielertrainer Schröder. Bis auf Haas und Stefan Kellner, der mit einer Mandelentzündung flachliegt, sind alle Spieler einsatzbereit. „Wir sind heiß auf das Spiel und wollen wieder punkten“, sagt Spielertrainer Schäffler.

