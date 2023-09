Gegen Kirchanschöring soll mal wieder ein Sieg her

Seine Handschrift wird immer deutlicher sichtbar: 1865-Trainer Orhan Akkurt. © IMAGO / foto2press

Kirchanschöring ist nicht gerade der Lieblingsgegner des Bayernligisten Der TSV Dachau 1865. Die letzten vier Spiele gingen verloren. Aber 1865 ist in guter Form.

Dachau – Bis an die österreichische Grenze muss der Fußball-Bayernligist TSV Dachau an diesem Samstag reisen. Um 15 Uhr ist er zu Gast beim SV Kirchanschöring. Dabei legt die Dachauer Reisegruppe hin und zurück rund 300 Kilometer zurück.

Doch das dürfte für die Mannschaft von 1865-Trainer Orhan Akkurt kein großes Problem sein. Denn es läuft. Zuletzt gab es sehr gute Spiele in Rain (2:1) und zuhause gegen den Tabellenführer Erlbach (5:2).

Die nächste sportliche Herausforderung ist der Gegner SV Kirchanschöring, der in der vergangenen Saison einen sehr guten 6. Tabellenplatz belegte. Obendrein haben die Dachauer gegen Kirchanschöring nicht gut ausgesehen, zuletzt gab es vier Niederlagen, einmal sogar ein 1:6. Und noch dazu hat Kirchanschöring stets große Unterstützung von über 400 Zuschauern. „Wir wollen auch bei einem sehr guten Gegner mit einer Top-Zuschauerzahl unser Spiel mit Vollgas durchbringen“, so Trainer Akkurt unmissverständlich. „Unser Ziel sind ganz einfach drei Punkte – und anknüpfen an die letzten beiden Wochen.“ Taktisch werde nichts verändert, die junge Mannschaft soll sicher werden in ihrem System.

Warm geschossen haben sich die Dachauer im Achtelfinale des Sparkassenpokal-Wettbewerbs. Gegner war der A-Klassist AEG Dachau, der überdeutlich mit 11:0 besiegt wurde. In diesem Spiel machte auch Mathias Leiber nach langer Verletzung wieder seine ersten Schritte auf dem Platz.

Der SV Kirchanschöring holte zuletzt zwei Unentschieden, ein 1:1 gegen den FC Pipinsried und ein 2:2 in Gundelfingen, und rangiert mit neun Punkten auf Rang 14 der Tabelle, sechs Plätze hinter der Akkurt-Elf. Das Torverhältnis zeigt deutlich, wer das größere Offensivpotenzial hat. Und das ist Dachau mit 21 Toren. Kirchanschöring hat bislang nur neun Tore erzielt. Auf diese Quote kommt schon fast Dachaus Torjäger Marcel Kosuch allein mit sieben Treffern.

Was den meisten Dachauer Fans mittlerweile klar wurde, ist, dass die 1865-Mannschaft mit der der vergangenen Punktrunden nicht mehr viel gemein hat. Trainer Orhan Akkurt schaffte es nicht nur, die Abstiegsrelegation zu vermeiden, er hat die Mannschaft auch weiterentwickelt. Mit neuem Personal und Spielern, die bereits im Kader waren, schuf er eine neue Kultur samt Teamspirit.

Akkurt hat fast alle Spieler zur Verfügung. Nur Sebastian Brey und Dragan Radojevic fehlen noch verletzungsbedingt.