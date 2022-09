Karlsfelder Eintracht bleibt glücklos in der Savoyer Au

Landesliga-Südost

Von Redaktion Dachau schließen

Fußball-Landesligist Karlsfeld hat in Freising 0:1 verloren. Obendrein gab‘s einmal Gelb-Rot und eine Rote Karte.

Karlsfeld – Der TSV Eintracht Karlsfeld kann in der Landesliga-Südost beim SE Freising nicht gewinnen. Auch im fünften Anlauf ist es nichts geworden mit dem ersten Sieg in der Savoyer Au – trotz guter Chancen. Nach einem Elfmeter-Gegentor in der Nachspielzeit zum 0:1-Endstand sind die Karlsfelder auf einen Abstiegsrelegationsplatz abgerutscht. Hinzu kamen zwei Platzverweise. Die Karlsfelder durchleben ihre schwerste Phase seit dem Aufstieg vor vier Jahren.

Dominik Schäffer, Co-Spielertrainer und einer der wichtigsten Akteure der Gäste, zuckte mit den Schultern: „Eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht. Aber wir treffen zur Zeit vor dem Tor die falschen Entscheidungen.“

In der ersten Halbzeit hielten sich beide Teams noch zurück. Karlsfeld und die zuletzt viermal in Folge siegreichen Freisinger lieferten sich ein ausgeglichenes Duell. Auf beiden Seiten gab es Chancen, Hochkaräter waren allerdings nicht darunter. Mehr als eine Randnotiz: SEF-Spielertrainer Florian Bittner, mit sieben Treffern der beste Torschütze seiner Mannschaft, musste nach einer halben Stunde verletzt runter.

Nach dem Seitenwechsel wurde es dann intensiver. Am Spielverlauf änderte sich vorerst nichts. Beide Teams hatten Abschlüsse, doch die ganz großen Aufgaben mussten Dominik Krüger im TSV-Tor und sein Gegenüber Maximilian Oswald nicht meistern. Ab der 67. Minute mussten die Karlsfelder zu zehnt weiterspielen, denn Ivan Ivanovic sah nach einer Notbremse die Rote Karte. „Die Entscheidung war richtig“, musste Schäffer zugeben.

Die Karlsfelder machten es aber in Unterzahl gut. Und in der 80. Minute hatten sie die große Chance auf die Führung: Lukas Paunert legte im Strafraum auf Abdul Bangura ab, der sich frei vor Oswald die Ecke aussuchen konnte. Doch der Freisinger Keeper rettete glänzend – und wahrte seinem Team die Chance auf den nächsten Sieg.

Bis in die Nachspielzeit blieb das Duell torlos. Dann ging ein Freisinger im Strafraum nach einem Zweikampf mit Paunert zu Boden. Der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt und löste wütende Proteste der Karlsfelder aus. Kapitän Fitim Raqi sah wegen Reklamierens glatt Rot. Die Frage war, wer die Verantwortung übernehmen würde, denn mit Bittner fehlte der Heimelf ein sicherer Schütze. Christian Schmuckermeier zeigte keine Nerven und donnerte den Ball in die rechte obere Ecke. Wenig später war Schluss.

„Die Niederlage tut weh, weil wir gut verteidigt haben und Chancen hatten, darunter den Hochkaräter von Abdul. Aber wir müssen vor dem Tor wieder ruhiger werden“, so Schäffer. Die Karlsfelder müssen aufpassen, dass sie nicht tiefer in den Abstiegssumpf gezogen werden. Sie wären nicht das erste Team, dass sich daraus nicht mehr befreien kann. stm

Landesliga Süd-Ost

SE Freising - Eintracht Karlsfeld 1:0 SV Bruckmühl - ASV Dachau 1:1 TSV Brunnthal - TuS Geretsried 2:1 SB Chiemgau - FC Unterföhring 1:1 TSV Grünwald - SV Pullach 1:3 TSV Wasserburg - FC Schwaig 3:6 SpV Landshut - TSV Ampfing 1:2 SSV Eggenfelden - Kirchheimer SC 1:2 TuS Holzkirchen - VfB Forstinning 2:2

1. TSV Ampfing 11 25: 21 20

2. SpV Landshut 11 26: 22 20

3. SV Bruckmühl 11 24: 15 19

4. Kirchheimer SC 11 24: 19 19

5. SE Freising 11 25: 24 19

6. SB Ch. Traunstein 11 24: 20 17

7. SSV Eggenfelden 11 19: 15 17

8. SV Pullach 11 19: 24 16

9. VfB Forstinning 10 12: 13 15

10. ASV Dachau 11 15: 12 14

11. TuS Holzkirchen 10 21: 17 14

12. TSV Wasserburg 10 19: 17 14

13. FC Unterföhring 10 20: 17 13

14. Eintracht Karlsfeld 11 18: 19 13

15. TuS Geretsried 11 17: 30 13

16. FC Schwaig 11 22: 21 13

17. TSV Grünwald 11 17: 25 13

18. TSV Brunnthal 11 8: 24 7