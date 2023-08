„Sie haben so eine unfassbare Präsenz und körperliche Größe“ – Pipinsried Bayernliga-Tabellenführer

Ab durch die Mitte will hier Löwe Samir Neziri, doch die Pipinsrieder Fabian Willibald (links) und Tim Greifenegger haben was dagegen. © Bruno Haelke

Der FC Pipinsried hat sich im Bayernliga-Spitzenspiel vom TSV 1860 München II torlos getrennt. Tormann Maximilian Retzer hielt den Punkt fest.

Pipinsried – Der FC Pipinsried bleibt weiter ungeschlagen – und Tabellenführer der Bayernliga Süd. Im Spitzenspiel spielte er jetzt beim TSV 1860 München II 0:0, ist damit auch nach dem vierten Saisonspiel unbezwungen. Mann des Tages war FC-Keeper Maximilian Retzer. Das Geburtstagskind sicherte seinem Team mit klasse Paraden das Remis.

Das in Gilching ausgetragene Match war von großem beiderseitigem Respekt geprägt, beide Teams wussten um die Stärken des anderen. Der Gast aus Pipinsried hatte den besseren Start, allerdings kamen die Jung-Löwen von Minute zu Minute besser in die Partie. Die Pipinsrieder konnten sich bei ihrem Keeper Maximilian Retzer bedanken, dass der Gastgeber bis zur Pause nicht schon mit 3:0 führte. Das Geburtstagskind Retzer, er wurde am Samstag 21 Jahre alt, machte gleich drei hochkarätige Chancen der Münchner zunichte.

FC Pipinsried im zweiten Abschnitt besser – Ein finaler Abschluss bleibt aus

Auch nach der Pause waren die Löwen zunächst spielbestimmend, allerdings fehlten die hochkarätigen Chancen, wie sie noch im ersten Spielabschnitt kreiert wurden. Die Pipinsrieder standen in Halbzeit zwei einen Tick höher, sie liefen die Sechziger etwas früher an. So wurde die Löwen-Offensive etwas weiter vom Tor weg in Empfang genommen.

Als eine Viertelstunde vor Schluss in Gilching der große Regen einsetzte, fand Pipinsried wieder besser in die Partie. Mit den beiden Einwechselspielern Benedikt Wiegert und Marvin Jike kam frischer Wind ins Spiel. Beide wirbelten die Abwehr der Münchner gehörig durcheinander, doch ein finaler Abschluss blieb aus. Marvin Jike hatte den goldenen Treffer gleich zweimal auf dem Fuß, und auch Fabian Benko zielte zu genau, sein Schuss verpasste um Zentimeter das Gehäuse.

TSV-Trainer Frank Schmöller: „Ich denke, es ist ein gerechtes Unentschieden“

„Wir haben ein sehr gutes Bayernligaspiel gesehen“, sagte TSV-Trainer Frank Schmöller nach der Partie. „In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und hatten die klareren Torchancen. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir gut angefangen, verlieren aber 20 Minuten vor Schluss die Kontrolle. Pipinsried hat so eine unfassbare Präsenz und körperliche Größe. Die sind natürlich schwer zu verteidigen, aber meine Jungs haben es gut gemacht. Ich denke, es ist ein gerechtes Unentschieden.“

Der neue FCP-Trainer Martin Weng widersprach nicht: „Unter dem Strich, denke ich, dass es ein gerechtes Remis ist. Nach den Einwechselungen kam nochmal richtig Schwung in unser Spiel – so muss das sein. Wir hatten gegen Ende nochmals die Chance, einen Treffer zu erzielen, doch das Ergebnis ist schon okay.“

Mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen ist der FC Pipinsried gut aus den Startlöchern gekommen. „Wenn mir das vor der Saison jemand so gesagt hätte, hätte ich das sofort unterschrieben“, so Weng zum Saisonstart seiner Mannschaft, die bereits am morgigen Dienstag um 18.30 Uhr den TSV Schwaben Augsburg empfängt. (Bruno Haelke)