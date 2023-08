Gott sei Dank kommt der Karger nicht

Bayernliga Süd

Von Thomas Leichsenring

Der Bayernligist TSV Dachau 1865 spielt an diesem Dienstag gegen den FC Deisenhofen. Da werden Erinnerungen an drei ganz böse Pleiten wach.

Dachau – Der TSV Landsberg will bekanntermaßen hoch in die Regionalliga – und lässt sich das was kosten. So schnappten sich die Landsberger nach der vergangenen Bayernligasaison den hochgradig torgefährlichen Ex-Profi Nico Karger. Und das ist aus Sicht des TSV Dachau 1865 eine extrem gute Nachricht, zumindest heute Abend. Um 18.30 Uhr empfangen die Dachauer den FC Deisenhofen im Stadion an der Jahnstraße.

Bis Ende der Saison 2022/23 stand Karger in Deisenhofener Diensten. Und wurde mitunter zum Albtraum für die 65-Kicker. Im vergangenen November traf Karger beim 7:1-Sieg gegen den TSV 1865 schlappe sechs Mal, davor beim 4:1-Erfolg im Juli drei Mal.

Das 1:7-Hinspieldesaster im November 2022 war im Übrigen kein Einzelfall. Denn schon im Mai davor hatten die Dachauer gegen Ende der Saison 2021/22 1:7 gegen Deisenhofen verloren.

1:7 also – zwei Spiele, die so mancher im Kader des TSV Dachau sehr gerne vergessen würde. Ganz im Gegensatz zu einem anderen 7:1. Das 7:1 nämlich, das die Dachauer am vergangenen Wochenende beim Aufsteiger Kirchheimer SC zelebrierten.

Dass es heute so weitergeht, ist allerdings nicht zu erwarten. „Deisenhofen ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, in dem Verein wird seit Jahren herausragende Arbeit geleistet“, sagt 65-Trainer Orhan Akkurt. Akkurt kennt nicht nur die Deisenhofener Mannschaft sehr gut, sondern auch den Trainer des FCD: Andi Pummer, ein erfahrener Coach mit Vergangenheit auch beim FC Pipinsried. Als Pummer einst Türkgücü München trainierte, war Akkurt einer seiner Spieler.

Der FC Deisenhofen kam sehr gut in die Saison – auch ohne Knipser Nico Karger. Zum Saisoneinstieg gab einen 3:1 Sieg in Ismaning, es folgte ein torloses Remis gegen Regionalliga-Absteiger Heimstetten. Dann jedoch setzte es zwei Niederlagen, erst gegen Spitzenreiter Pipinsried (0:3), dann zuhause gegen Gundelfingen (0:1). Aktuell liegt Deisenhofen auf Tabellenrang elf, einen Platz hinter dem TSV 1865.

Verzichten muss Akkurt heute auf Mario Gratzl. Gratzl hat sich beim Spiel in Kirchheim bei einem Kopfballduell verletzt, er fällt mit Gehirnerschütterung aus. Es wäre ratsam, gegen Deisenhofen zu punkten, am besten dreifach. Denn der nächste Gegner zum Abschluss der Englischen Woche ist eine harte Nuss: Am Samstag geht’s zum TSV 1860 München II.