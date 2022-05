Greuther Fürth gegen Pipinsried LIVE: Der FC kann auswärts den Klassenerhalt sichern

Von: Sebastian Isbaner

Der FC Pipinsried um Marvin Jike (links) will gegen Greuther Fürth den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen © FuPa / Bruno Haelke

Der FC Pipinsried ist am Samstag (14:00 Uhr) in Fürth zu Gast. Mit einem Sieg und Schützenhilfe aus Augsburg kann der FCP den Klassenerhalt sichern. Wir berichten im Live-Ticker.

Die abstiegsbedrohte SpVgg Greuther Fürth empfängt den FC Pipinsried

Pipinsried kann mit einem Sieg bei gleichzeitiger Niederlage der Eltersdorfer den Klassenerhalt sichern

Die Kleeblätter-Reserve steht auf einem direkten Abstiegsplatz vier Zähler hinter dem Relegationsplatz

Fürth - Die Gäste aus dem Dachauer Hinterland können mit einem Sieg in Fürth einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Bei einer parallelen Niederlage der Eltersdorfer in Augsburg wäre der Verbleib in der Regionalliga sogar gesichert. In der Vorwoche verlor das Team um Trainer Andreas Pummer noch gegen den Tabellenführer aus Bayreuth. Gegen die Mittelfranken will Pipinsried wieder zurück in die Erfolgsspur finden.

Auf der anderen Seite ist die Situation deutlich angespannter. Die Reserve des Bundesligaabsteigers liegt mit vier Punkten Abstand auf einen Relegationsplatz auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Zudem setzte es in den letzten vier Spielen drei Niederlagen für die Fürther. Bei noch drei Spielen zu gehen müssen die Kleeblätter ihre Aufholjagd heute mit einem Sieg zuhause gegen den FC Pipinsried beginnen. (Sebastian Isbaner)