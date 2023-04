Kreisliga 1: SV Günding bleibt dran an Tabellenführer Sulzemoos

Teilen

Die Remlein-Faust: Gündings Trainer Markus Remlein hatte beim Sieg in Allach mehrfach Grund zum Jubeln. Fotos: ro © ro

Nach einem verdienten 5:2-Sieg im Spitzenspiel beim TSV Allach bleibt der SV Günding dran am SV Sulzemoos, dem Tabellenführer der Kreisliga München 1.

TSV Allach – SV Günding 2:5: Der SV Günding war der verdiente Sieger in einem hitzigen Spitzenspiel. Mit 39 Punkten steht der SVG nun auf Platz zwei. Auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Allach kam der Gast aus Günding überraschenderweise viel besser ins Spiel. Ratzfatz stand es durch Tore von Anton Rusp (2.) und Benedikt Kronschnabl (4.) 2:0. Zwar konnte Allach durch Leon Hatzpanourgias in der 18. Minute auf 1:2 stellen. Das war aber nur ein Strohfeuer, denn SVG-Kapitän Moritz Linke packte aus 18 Metern halblinks einen Gewaltschuss aus (23.). Dem folgte die Vorentscheidung in der 33. Minute. SVG-Sturmtank Benedikt Kronschabl spielte die Allacher Abwehr schwindlig und lief mit dem Ball ins Tor – 1:4. Damit war Allach der Zahn gezogen. Auf dem Niveau konnte nur der ehemalige Regionalligaspieler Uli Fries mithalten, der in der 39. Minute auch das 2:4 vorbereitete. Torschütze war der ehemalige Karlsfelder Thomas Weiss. Den Abschluss setzte Matej Popovic mit dem 2:5 in der 88. Minute.

SVG Trainer-Markus Remlein war nach dem Schlusspfiff bester Dinge: „Der Sieg ist hochverdient, wir hatten 90 Minute alles im Griff. Wir dürfen weiter oben mitschwimmen, das freut uns am meisten.“ ro

VfR Garching II – TSV 1865 Dachau II 2:2: Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten bot das Duell der Bayernliga-Zweiten. Während die Dachauer die ersten 45 Minute dominierten, drehte sich das Spiel in der zweiten Halbzeit zugunsten Garchings. Zur verdienten Dachauer Halbzeitführung traf Andre Di Maso in der 44. Minute. In der 69. Minute gelang Alexander Beer der Ausgleich, und Florian Thoss machte in der 82. Minute sogar das 2:1 für den VfR. Dass der TSV Dachau nicht mit leeren Händen nach Hause fuhr, lag an Co-Spielertrainer Manuel Stangl, der in der 85. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 2:2 verwandelte. „Die sehr gute erste Halbzeit konnten wir leider in der zweiten Halbzeit nicht bestätigen“, sagte 65-Spielertrainer Christian Doll nach der Partie. „Wir waren nicht mehr mutig, sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen und haben keine zweiten Bälle mehr erobert.“ Aufgrund der unterschiedlichen Halbzeiten gehe das Unentschieden in Ordnung. ro

SpVgg Erdweg – SC Inhauser Moos 1:1: Mit einem verdienten Unentschieden haben sich die beiden Teams auf einem tiefen, aber gut zu spielenden Platz getrennt. „Dass es um den Abstiegskampf ging, war beiden Mannschaften über 90 Minuten anzumerken“, sagte SpVgg-Sprecher Robert Strixner nach der Partie. Trotz der erschwerten Bedingungen und trotz des Abstiegskampfs boten beide Teams eine sehenswerte, aber auch eine faire Partie. Im ersten Spielabschnitt fiel kein Treffer, dafür waren es nach der Pause gleich zwei. Zunächst ging der Gast ´in der 54. Minute durch Christian Legrand in Führung. In der 66. Minute erzielte Niklas Lehmann den verdienten Ausgleich. Beiden Mannschaften hilft die Punkteteilung aber auch nicht so recht weiter, man tritt irgendwie auf der Stelle. Gute Nerven sind also im Abstiegskampf weiter gefragt – bei beiden Teams. Inhausermoos liegt zwar mit 26 Punkten auf einem guten 7. Tabellenplatz, der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz beträgt jedoch nur zwei Punkte. Erdweg ist mit 25 Punkten Tabellen-10. hae

SV Sulzemoos – SV Niederroth 2:1: Mit einem 2:1- Heimsieg gegen den SV Niederroth hat der SV Sulzemoos seine Spitzenposition in der Kreisliga München 1 untermauert. In den ersten 16 Minuten war jede Menge Aufregung im Spiel. Zunächst brachte Leon Sauermann den Gastgeber in der 6. Minute in Führung. Die Führung währte aber nur kurz, denn Simon Reichlmair egalisierte bereits vier Minuten später. In der 16. Minute brachte Rene Röhrl den SVS erneut in die Pole-Position. Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnen konnte: Das Ergebnis hielt bis zum Ende Bestand.

Kurz vor der Halbzeit verpasste es der Gastgeber, bei einer Topchance vorzeitig den Deckel auf die Partie zu machen. „Das Ding machen wir nicht, und so war es spannend bis zum Schluss“, sagte SVS-Sprecher Dennis Reith. „In der zweiten Halbzeit war von uns zu wenig zu sehen. Niederroth hat uns alles abverlangt.“

Dennoch sei er auf die Mannschaft stolz, betonte Reith: „Auch wenn es mal nicht läuft, beißt und ackert jeder bis zum Schluss.“ hae

FC Alte Haide – SV Weichs 4:1: Die klare Niederlage in München brachte den SV Weichs in noch größere Schwierigkeiten. Statt einen Schritt in Richtung Mittelfeld der Tabelle zu tun, hat der auf Abstiegsplatz 13 liegende FC Alte Haide den Abstand zum Tabellenzwölften Weichs auf sechs Punkte verkürzt. „Viele Ausrutscher dürfen wir uns nicht mehr erlauben“, sagt SVW-Trainer Korbinian Regert.

Der SV Weichs spielte beim SC Alte Haide bärenstark – zehn Minuten lang. Dann machten die Gastgeber nach zwei individuellen Fehlern der Weichser bei diesem Kunstrasenkick aus einem 0:1 (Torschütze Philip Heiß, 3. Minute) eine 2:1-Führung, Valentin Frey und Max Rabe trafen. Rabe erhöhte in der 47. Minute auf 3:1, in der 59. Minute besorgte Jona Adami das vierte Tor für Alte Haide. „Alte Haide hat den Sieg einfach mehr gewollt“, so Regert, „wir haben es nicht geschafft, kämpferisch dagegenzuhalten. Es war ein gebrauchter Tag.“

Am Freitag spielt der SV Weichs in Lohhof – wieder ein Duell mit einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. tol

TSV Eintracht Karlsfeld II – TSV Moosach 6:1: Der Start war alles andere als optimal für die Eintracht-Reserve. Simon Schmid nutzte die erste Chance der Gäste zum 0:1 (12.). „Mal wieder hat der Gegner mit dem ersten Schuss getroffen“, kommentierte Karlsfeld-Trainer Flo Beutlhauser den Rückstand. Doch danach spielte nur noch die Eintracht, während das Schlusslicht aus Moosach große Probleme hatte. Nicolas Frank erzielte in der 19. Minute den Ausgleich ehe, Flo Schrattenecker seine Show startete. Der 22-Jährige hat in der laufenden Saison schon fünf Mal für die erste Mannschaft in der Landesliga Südwest getroffen, die Eintracht-Zweite brachte er gegen Moosach in der 30. Minute in Führung. Nach dem Wechsel sorgte der Antreiber auf dem rechten Flügel mit zwei weiteren Treffern (58., 72.) für klare Verhältnisse. Nico Bohn (80.) und Kilian Schestak (88.) machten den Deckel auf den in dieser Höhe verdienten Sieg. stm